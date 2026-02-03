André Carrillo rechazó su pronto regreso a Alianza Lima: “No creo que estén interesados, les he dicho que soy un poquito caro”

La 'Culebra' habló de la chance de volver al cuadro 'blanquiazul' luego de su etapa en Corinthians. (Video: Pase Filtrado)

André Carrillo es uno de los pocos jugadores peruanos que se mantiene en el extranjero. De hecho, recientemente se consagró campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians, posicionándose como uno de los futbolistas nacionales más laureados. Aunque su hinchaje por Alianza Lima había ilusionado a los hinchas ‘blanquiazules’ por un posible regreso. En ese sentido, la ‘Culebra’ rechazó una eventual vuelta con una singular frase.

En entrevista para el programa de YouTube, ‘PF en Línea’, el volante ‘incaico’ recordó que pudo haber llegado a Universitario de Deportes a mediados de 2024 luego de su salida de Al Qadisiyah de Arabia Saudita, pero ahora la situación es otra.

"¿Llegada a la ‘U’? No, hoy por hoy no. Yo creo que, hoy jugando en Corinthians, la posibilidad es nula. En su momento sí, porque yo estaba sin contrato, estaba sin club, y ellos fueron de Perú los únicos que se me acercaron. Me llamaron después de que rompí mi contrato con Al Qadisiyah. Ahí fue ese llamado, pero por diferentes motivos no se dio, todo bien", fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el exjugador de Al Hilal dejó en claro que no rechaza la opción de fichar por el cuadro ‘crema’ en un futuro, empero, no lo ve factible. “No es que le cierre la puerta, sencillamente fue un momento en que apareció la oportunidad. Hoy por hoy, yo creo que también sería más difícil que yo llegue a la ‘U’”, sostuvo.

André Carrillo juega con Memphis Depay en Corinthians de Brasil. - créditos: Difusión

André Carrillo y la posibilidad de volver a Alianza Lima

André Carrillo, uno de los referentes de la selección peruana y actual jugador de Corinthians de Brasil, abordó recientemente la posibilidad de regresar a Alianza Lima, club en el que se formó como futbolista profesional y al que ha manifestado un especial afecto.

El futbolista de 34 años no ocultó su identificación con los colores blanquiazules y recordó con nostalgia su etapa en Matute. “Yo soy hincha de Alianza, siempre lo fui. Fue donde yo comencé, donde jugué, donde fui muy feliz. Es un club que siempre sigo, que me encantaría que gane. No me ha venido nada bien a mí que estos últimos tres años no haya ganado ni un título. Es el club que yo aprecio mucho, al que le tengo un cariño especial, del cual soy hincha. En mi familia todo el mundo es aliancista”, acotó.

Carrillo Díaz reconoció el interés de algunos compañeros por verlo vestido nuevamente con la camiseta de la escuadra ‘íntima’, aunque aclaró que, al menos por ahora, un regreso no está en sus planes inmediatos ni parece una opción para la dirigencia del club. “Algunos jugadores me han dicho (para ir), pero no... de momento, yo creo que ni Alianza está interesada en mí. Yo les he dicho, que soy un poquito caro”, comentó entre risas. Carrillo planteó que su situación contractual y su elevado sueldo dificultan un acercamiento concreto.

La 'Culebra' confesó que la 'U' lo buscó antes de llegar a Corinthians y negó acercamiento con Alianza Lima. (Video: Enfocados)

Al ser consultado sobre la chance de regresar en el corto plazo, André Carrillo fue cauto, pero no cerró la puerta a un eventual retorno a Alianza Lima. “¿En un año? Vamos a ver. Tengo un año más en Corinthians que quiero cumplir, estoy super feliz aquí en Brasil”, explicó. Eso sí, en otro momento del diálogo admitió que, si fuera por él, continuaría su carrera en el exterior.

El extremo reconvertido a mediocampista enfatizó su satisfacción por el presente en el fútbol brasileño y su compromiso con el club paulista, pero dejó abierta la posibilidad de analizar un regreso a La Victoria una vez que finalice su contrato vigente.