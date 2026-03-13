Se reveló que Universitario buscaría que sancionen a Paolo Guerrero luego de castigos contra Javier Rabanal y Jairo Concha

El club 'crema' tomaría drástica medida luego de castigos contra Jairo Concha y Javier Rabanal. Créditos: Denganche / X.

El viernes 13 de marzo se confirmaron las sanciones para Jairo Concha y Javier Rabanal tras el incidente con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Ambos miembros de Universitario de Deportes intercambiaron palabras con seguidores del equipo rival mientras se dirigían al vestuario, luego de empatar 2-2.

Según la resolución, Concha fue suspendido por dos fechas y no podrá jugar ante UTC ni contra Comerciantes Unidos. Rabanal, por su parte, recibió una sanción de cuatro jornadas, lo que le impedirá estar en los partidos mencionados, además del clásico frente a Alianza Lima y el encuentro ante Deportivo Garcilaso.

Caín Fara, defensor de Universitario que también participó en el incidente en el estadio Alberto Gallardo, no recibió sanción alguna y estará disponible para el partido del sábado 14 de marzo ante UTC, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Resolución de la Comisión Disciplinaria de FPF.

Las medidas de Universitario ante sanciones

El periodista deportivo Mauricio Loret de Mola informó sobre las acciones que evaluaría Universitario de Deportes tras las sanciones impuestas a su jugador y entrenador. Según explicó en el programa ‘Mano a Mano’, el club solo apelaría para reducir el castigo a su técnico Javier Rabanal, quien se perdería el clásico ante Alianza Lima.

“La ‘U’ va a apelar por la sanción de Rabanal, mas no por la de Concha, porque la de Concha tiene dos fechas de sanción, Rabanal tiene cuatro y, por tanto, pueden hacerlo. Es lo que me alcanzaron”, señaló.

Además, Universitario buscará que se sancione a Paolo Guerrero, futbolista de Alianza, por una conducta ocurrida durante el año pasado. El club presentará como argumento el precedente de Alex Valera, quien fue sancionado tras varias semanas, situación similar a la actual.

“Entiendo que, como dije hace algún tiempo, la ‘U’ va a ir a la carga por buscar que a Paolo se le sancione por una situación que ocurrió hace algunos meses. ¿Cuál es el precedente? Que a Valera también lo sancionaron después de mucho tiempo. Entiendo que ese es el fundamento”, agregó.

La sanción solicitada por Universitario se relacionaría con el gesto que realizó Paolo Guerrero hacia la tribuna tras recibir críticas de los hinchas de Sporting Cristal durante los playoffs de la Liga 1 2025. El delantero respondió recordando que les anotó en la victoria de fechas atrás.

Hasta ahora, ningún integrante de la ‘U’ ha emitido declaraciones sobre el posible reclamo contra Guerrero. Tampoco se han manifestado respecto a las sanciones impuestas a Jairo Concha y Javier Rabanal, a pocos días del partido frente a UTC.

El 'Depredador' tuvo polémica reacción luego de que los fanáticos 'celestes' le dijeran que no hizo nada. (Tik Tok)

Alianza Lima hizo el reclamo por Jairo Concha y Javier Rabanal

Universitario de Deportes evaluaría solicitar una sanción contra Paolo Guerrero, luego de que Alianza Lima presentara el pedido de castigo para Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara, aunque no participó en el incidente con la hinchada de Sporting Cristal.

“Venimos a formular denuncia contra el club Universitario de Deportes, su director técnico Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara por los hechos ocurridos al término del partido disputado entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes respecto a la fecha 4”, señala el documento presentado.

La presentación de reclamos entre Universitario y Alianza Lima no es reciente; ambos clubes han sostenido este tipo de disputas en temporadas anteriores, buscando que las sanciones tengan impacto en los resultados deportivos del campeonato peruano.