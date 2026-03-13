La peculiar reacción de Jairo Concha tras ser sancionado con Universitario en Liga 1 2026.

Universitario de Deportes fue notificado de las sanciones aplicadas a Jairo Concha y Javier Rabanal tras el intercambio verbal con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Tras conocerse la medida, el mediocampista peruano realizó una publicación en sus redes sociales.

Concha recibió una suspensión de dos fechas, mientras que el técnico Rabanal no podrá dirigir durante cuatro jornadas. Ambos son piezas importantes de la ‘U’ en un momento complejo del campeonato peruano, con el club distanciado de la primera posición.

“Sancionar al jugador Jairo Concha, del club Universitario de Deportes, con la suspensión de dos partidos por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol”, se puede leer en el documento.

El volante de 26 años compartió una publicación en sus historias de Instagram tras enterarse de que no estará disponible para los próximos dos partidos del Torneo Apertura. Usó dos emojis, uno de una cara llorando y otro de un excremento. El mensaje se viralizó rápidamente en redes sociales.

La publicación de Jairo Concha en Instagram.

Hinchas de Universitario relacionaron la publicación con Alianza Lima, exequipo de Concha y club que presentó el reclamo ante las autoridades del torneo. Los ‘blanquiazules’ solicitaron la sanción del mediocampista, del técnico Javier Rabanal y del defensor Caín Fara, días después del empate 2-2 entre la ‘U’ y Sporting Cristal.

El cuadro ‘merengue’ planea solicitar una sanción para Paolo Guerrero, delantero y capitán de Alianza, por los gestos realizados hacia los hinchas de Cristal durante el partido de los playoffs de la temporada pasada en el estadio Nacional.

“Entiendo que, como dije hace algún tiempo, la ‘U’ va a ir a la carga por buscar que a Paolo se le sancione por una situación que ocurrió hace algunos meses. ¿Cuál es el precedente? Que a Valera también lo sancionaron después de mucho tiempo. Entiendo que ese es el fundamento", reveló el periodista Mauricio Loret de Mola.

El club 'crema' tomaría drástica medida luego de castigos contra Jairo Concha y Javier Rabanal. Créditos: Denganche / X.

Delegado de Universitario adelanta reclamo contra Alianza Lima

Martín Kohatsu, delegado de Universitario, se pronunció en redes sociales y anticipó reclamos contra Alianza Lima por conductas de sus jugadores similares a la de Jairo Concha. El directivo publicó un mensaje en su cuenta de X.

"El tema es sencillo. Hasta hoy no se podía porque existía un criterio que así lo decía. Hoy cambio y nuestra área legal presentará todas las acciones que tenemos pendientes en esta semana que viene y esperamos sanciones al igual que lo sucedido con Jairo. Aquí no estamos para pelear entre nosotros ni contra otros equipos que pelean el campeonato en la cancha. Aquí vamos a luchar contra aquellos que creen que los campeonatos se ganan en los estudios de abogados“, sentenció.

Martín Kohatsu adelantó reclamos contra Alianza Lima tras sanciones para Universitario.

Los partidos que se perderá Jairo Concha y su posible reemplazante

Jairo Concha no estará disponible para los partidos de Universitario frente a UTC este sábado 14 de marzo ni ante Comerciantes Unidos el próximo 21 de marzo. Su ausencia representa una baja relevante para Javier Rabanal, ya que es uno de los jugadores de mejor rendimiento en un momento de bajo nivel colectivo.

Miguel Silveira aparece como principal candidato para ocupar su lugar. El brasileño cuenta con respaldo de la hinchada, aunque el técnico español le ha dado pocos minutos en el inicio del torneo. Otra alternativa es Yuriel Celi, quien recientemente ha sido vinculado a Sport Boys.