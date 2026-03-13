Jairo Concha habló tras ser sancionado con Universitario: “No me arrepiento. No insulté a un hincha, defendí a mi hijo”

Jairo Concha habló tras ser sancionado con dos fechas de suspensión en Liga 1 2026.

Tras una publicación polémica, Jairo Concha ofreció declaraciones al canal oficial de Universitario de Deportes sobre la sanción recibida por el incidente verbal con hinchas de Sporting Cristal. El volante no podrá jugar durante dos fechas en el Torneo Apertura.

El mediocampista de 26 años relató que la sanción se originó tras un altercado en la tribuna, donde recibió un insulto hacia su hijo al concluir el partido ante Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Consideró que su reacción fue consecuencia de la provocación y cuestionó la decisión de las autoridades.

“Me parece injusta la sanción que tomaron, no han tenido en cuenta todo lo que ha pasado. Termina el partido y desde la tribuna de familiares me dirigieron un insulto que no es cualquiera. Se metieron con mi hijo y es obvio que voy a salir a defenderlo”, expresó en el canal de Youtube de la ‘U’.

Concha remarcó que actuó únicamente en defensa de su familia y aseguró que no se arrepiente. Sostuvo que, ante una situación similar, volvería a reaccionar de la misma forma, ya que considera que hay límites que no deben sobrepasarse.

“Me parece algo que no debería volver a pasar, entre familiares de colegas nos tenemos que cuidar. Solo respondí porque se metieron con mi familia. No me arrepiento, volvería a hacer lo mismo. Nunca me metí con un hincha, eso es parte del fútbol”, añadió.

El futbolista también manifestó su preocupación por el precedente que podría dejar su caso y pidió que no se repitan situaciones semejantes en el torneo peruano.

“Esto es muy bajo. Esperaría que por el bien del fútbol no se vuelva a repetir estas situaciones. Somos profesionales, pero hay cosas que se pueden aguantar y otras no. Se ha marcado un precedente de que cualquiera puede meterse; es una pena”, cerró.