Renato Tapia atraviesa crisis en Al Wasl de la liga de Emiratos Árabes Unidos: su equipo suma tres derrotas al hilo

El conjunto de Emiratos Árabes Unidos cedió nuevamente puntos tras perder 2-0 frente al Al Ain, encadenando su tercera derrota consecutiva y alejándose de la cima de la UAE Pro League a falta de varias jornadas (Facebook / Al Wasl SC)

Renato Tapia, figura de la selección peruana y actual mediocampista del Al Wasl, atraviesa un periodo complicado en la Primera División de los Emiratos Árabes Unidos.

En la decimonovena jornada de la UAE Pro League, su equipo perdió por 2-0 en su visita al Al Ain FC, resultado que agrava la situación del club, que se mantiene en la quinta posición con 30 puntos y suma ya tres partidos sin triunfos.

Tapia disputó el encuentro como titular durante los 90 minutos, pero el conjunto emiratí no pudo sobreponerse al dominio rival, que se reflejó en el marcador desde los primeros minutos del partido. La afición y el cuerpo técnico esperaban una reacción que aún no llega.

El Al Wasl cae ante Al Ain y se estanca en la tabla

La visita de Al Wasl a la cancha de Al Ain terminó con una nueva caída que complica su posición en la tabla. El conjunto de Renato Tapia no logró reaccionar tras los goles tempranos. (Facebook / Al Wasl SC)

El enfrentamiento entre Al Wasl y Al Ain se resolvió rápidamente en favor de los locales. Apenas a los dos minutos, el centrocampista argentino Matías Palacios adelantó al Al Ain tras recibir una habilitación del defensor esloveno Marcel Ratnik. El equipo dirigido por el entrenador del Al Wasl intentó reorganizarse, pero a los 20 minutos el zaguero marroquí Yahya Benkhaleq amplió la diferencia, dejando a los visitantes en una posición difícil.

A pesar de los intentos del técnico por modificar el rumbo del partido, con los ingresos del brasileño Renato Junior y el colombiano Miguel Borja en la segunda parte, la ofensiva de Al Wasl no logró inquietar a la defensa rival. El marcador se mantuvo inalterable hasta el final, consolidando una nueva caída para el equipo de Tapia.

Con este resultado, el conjunto emiratí permanece en la quinta casilla de la UAE Pro League, acumulando 30 unidades y distanciándose cada vez más del líder Al Ain, que suma 47 puntos y se consolida en la cima del campeonato.

Tapia, referente en crisis y bajo la lupa de la selección peruana

El mediocampista Renato Tapia continúa bajo observación en la selección peruana, en un contexto donde su rendimiento en Emiratos genera comentarios y expectativas. (Andina)

El presente de Renato Tapia en Emiratos Árabes Unidos coincide con un periodo de cuestionamientos en el entorno de la selección de Perú. El futbolista, conocido por su postura crítica hacia la gestión de Agustín Lozano en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, ha dejado clara su disposición para continuar defendiendo la camiseta nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

En declaraciones recogidas por el arquero Pedro Gallese en el programa ‘En Pared’ de TV Perú, se confirmó que Tapia mantiene intacta su motivación por la blanquirroja: “Hablo con Renato y él me cuenta que está muy contento en su equipo y no deja de pensar en la selección. Seguramente, cuando lo llamen dará lo mejor, como siempre lo ha hecho”, expresó Gallese.

La convocatoria de Tapia dependerá del análisis del nuevo seleccionador, quien ha comenzado a monitorear tanto a futbolistas de la liga local como a los que militan en el extranjero, en busca de alternativas para revitalizar el plantel tras el cierre de las Eliminatorias 2026.

Próximos compromisos para Al Wasl y Tapia

El siguiente compromiso de Al Wasl representa una oportunidad para revertir el mal momento del club y para que Renato Tapia vuelva a destacar en el mediocampo. (Facebook / Al Wasl SC)

El próximo reto para Al Wasl será en condición de local frente al Al Dhafra, en un encuentro programado para el miércoles 18 de marzo en el Zabeel Stadium. El partido está previsto para las 12:30 (hora local) y será una oportunidad para romper la racha negativa que atraviesa el club en la liga.

Mientras tanto, el presente futbolístico de Tapia sigue generando debates tanto en Emiratos Árabes Unidos como en Perú. Sus recientes declaraciones sobre la gestión de la Federación Peruana de Fútbol, así como su desacuerdo con Christian Cueva, han vuelto a ponerlo en el centro de la atención mediática. “A mí me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente porque nosotros como jugadores somos los que salimos y damos la cara, los que representamos. Lo que más me molesta es que se trate de manchar a un jugador o una persona simplemente por un interés personal”, manifestó Tapia a Doble Punta.

Con más de diez años defendiendo los colores de la selección nacional, el mediocampista peruano afronta un nuevo desafío: recuperar su mejor versión en Emiratos Árabes Unidos y mantener su lugar en la consideración del nuevo comando técnico de Perú.