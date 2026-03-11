Pedro Gallese comparte el deseo más genuino de Renato Tapia: “No deja de pensar en la selección peruana”

Pedro Gallese asegura que Renato Tapia tiene muchos deseos de volver a la selección peruana. - Crédito: FPF

El caso de Renato Tapia es demasiado particular. Aunque es uno de los futbolistas que se ha plantado en contra de la administración de Agustín Lozano en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol y ha cuestionado, incluso con sorna, los cambios en la dirección técnica, se ha mostrado abierto a recibir una convocatoria de la selección nacional en el arranque del ciclo al mando de Mano Menezes.

Así lo ha dado a conocer Pedro Gallese en una entrevista con el programa ‘En Pared’ de TV Perú, despejando las dudas sobre la posible ausencia del mediocentro en la nueva era de la ‘bicolor’. Es más, se ha aventurado a opinar sobre el rendimiento que plasmará en el campo si llega a ser citado.

Renato Tapia es uno de los jugadores más representativos de la selección peruana. Crédito: FPF

“Hablo con Renato y él me cuenta que está muy contento en su equipo y no deja de pensar en la selección. Seguramente cuando lo llamen dará lo mejor, como siempre lo ha hecho”, declaró Gallese.

El llamamiento de Renato Tapia a la ‘blanquirroja’ dependerá exclusivamente de la evaluación del técnico Mano Menezes, quien desde hace varios días ha iniciado una labor de seguimiento de futbolistas en la Liga 1 toda vez que recibe informes de aquellos legionarios con aptitudes relevantes que pueden servir de aporte en su trabajo con Perú.

De las últimas anotaciones de RT13 con Perú. | VIDEO: Movistar Deportes

Diferencias

No bien acabaron las Eliminatorias 2026, con una selección peruana sumergida entre los últimos lugares de la tabla de posiciones, Tapia enfocó sus comentarios más críticos en la gestión del presidente de la FPF, de quien no tiene un concepto adecuado.

“A mí me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente porque nosotros como jugadores somos los que salimos y damos la cara, los que representamos. Lo que más me molesta es que se trate de manchar a un jugador o una persona simplemente por un interés personal”, dijo a ‘Doble Punta’.

Agustín Lozano suele ser señalado con dureza por Renato Tapia. - Crédito: Composición Infobae

Además, el futbolista del Al-Wasl ha expresado su marcada diferencia con Christian Cueva tras la manera en cómo este lo cuestiono por arremeter contra la Federación Peruana de Fútbol: “Dime dónde trabajas y te diré quién eres”.

Por jerarquía, liderazgo y presencia, Renato Tapia debería seguir formando parte de la selección peruana, a la que le presta servicios desde hace más de una década cuando el técnico Ricardo Gareca apostó por él pese a su juventud.

El 'Tigre' se mostró del lado del mediocentro nacional después de su alzar su voz frente a las desprolijidades de la FPF. | VIDEO: Pase Filtrado