Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”

La novela Christian Cueva y Renato Tapia continúa. Cuando el ‘Cabezón’ señaló que dentro de la selección peruana había “hipocresía”, ‘Aladino’ fue el primero en salir a defender a sus compañeros, algo que no cayó nada bien en el jugador de Al-Wasl. Tras ello, hubo ataques de ambos lados.

Tapia utilizó su cuenta de ‘X’ para mandar indirecta a Cueva. “Dime dónde trabajas y te diré quién eres”, lanzó en la popular red social. ¿A qué se refiere? El mediocampista juega con la frase para indicar que el ’10′ no puede estar de su lado debido a que fichó por el equipo que pertenece a Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Christian Cueva no se quedó callado y le respondió a Renato Tapia. “Siento que si hay algo que uno piensa, se debe decir en su momento”, señaló en entrevista para ‘Teledeportes’. “¿Tapia lo dijo a destiempo?”, le preguntó el periodista. “Por el contexto, sí. Creo que lo estuvo pensando desde mucho antes”, insistió el habilidoso jugador.

Sobre su publicación, Cueva no lo tomó como una indirecta pese a que no mencionó su nombre. Además, indicó que sus palabras incomodaron a Tapia. “Siendo directo, sí, se molestó. Se incomodó”. Y si bien entiende su reacción, siente que al meterse con él también involucra a sus compañeros.

“Eso no va contra mí (las críticas contra la FPF y la selección peruana). Siento que le falta el respeto a los compañeros (de la selección). Yo no tengo nada que decir”, lanzó el jugador de Juan Pablo II de la Primera División de Perú.

“Se le falta el respeto a compañeros que lucharon como él... como Jefferson (Farfán), como Paolo (Guerrero)”, mencionó Christian Cueva, en respaldo a los futbolistas más emblemáticos que pasaron con la ‘bicolor’ en el tiempo que Renato Tapia tuvo su mejor versión, la misma que le permitió clasificar al Mundial 2018.

Renato Tapia contra la selección y la Federación

Renato Tapia rompió el silencio y lanzó críticas directas a la interna de la selección peruana y a la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En una entrevista con el programa Doble Punta en YouTube, el mediocampista nacional expuso una realidad que, según explicó, permanece oculta de la opinión pública.

Tapia, referente de la ‘blanquirroja’ en los últimos procesos clasificatorios, sostuvo que la situación que vive el equipo es más delicada de lo que se percibe desde fuera. “Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar de la federación y dicen ‘ah, pero quién se cree’. Dentro de la selección pasan un montón de problemas que nadie va a hablar”, afirmó Tapia, subrayando que el silencio de varios jugadores y dirigentes responde tanto a presiones externas como a dinámicas instaladas en el grupo.

El futbolista fue enfático al describir un clima marcado por la falta de autocrítica y la tendencia a mantener una imagen unificada ante la opinión pública. “Si tú le preguntas a cualquier jugador va a decir ‘nosotros somos de la selección y tenemos que ir siempre’, y no es así”, comentó, cuestionando el discurso tradicional que exige priorizar siempre a la selección, aún cuando las condiciones internas no sean las óptimas.

Consultado sobre si la hipocresía también se manifiesta dentro del plantel, Tapia no dudó en responder: “Sí, claro que la hay. Eso seguro, pero ya queda en uno mismo”. Con estas declaraciones, el mediocampista reconoció que la honestidad personal es clave, aunque admitió que sus palabras podrían generar repercusiones en los medios. “Seguro esto que digo saldrá en los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice”, remarcó.