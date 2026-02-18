Perú Deportes

Cristiano Ronaldo desafía a Renato Tapia: se enfrentarán por los cuartos de final de la Champions League 2 de Asia

El Al Nassr accedió a la siguiente instancia del circuito de segundo orden de la región oriental tras dejar en el camino a Arkadag. Su siguiente oponente será el Al Wasl

Cristiano Ronaldo enfrentará a Renato
Cristiano Ronaldo enfrentará a Renato Tapia en los cuartos de final de la AFC Champions League Two. - Crédito: Difusión

Cristiano Ronaldo fija su objetivo inmediato: levantar la Champions League 2 de Asia con Al-Nassr. Para ello tendrá que superar un obstáculo que supondrá cierta dificultad: Al-Wasl. Allí enfrentará a Renato Tapia, capitán del conjunto emiratí, que no permitirá que el astro luso siga avanzando con comodidad en el circuito oriental de segundo orden.

El enfrentamiento será correspondiente a los cuartos de final en dos encuentros que resolverán la llave hacia las semifinales. El choque de ida de la AFC Champions League Two se llevará a cabo, el próximo martes 3 de marzo, en el Estadio Zabeel y la revancha se disputará una semana después, el 10 del presente mes, en el Al-Awwal Park.

Cristiano Ronaldo fichó por Al-Nassr
Cristiano Ronaldo fichó por Al-Nassr a los 37 años y espera cerrar su carrera allí llegando a los 1000 goles. - Crédito: AFP

Al-Nassr se ha afianzado en aquella instancia luego de deshacerse con cierta dificultad al Arkadag con un solitario gol de Abdulrahman Abdullah Ghareeb nada más iniciando el duelo. El estratega Jorge Jesús prescindió de Cristiano Ronaldo mas no de Joao Félix, quien hizo su ingreso en el complemento.

Entretanto, el Al-Wasl hizo lo propio al vencer 4-2 al Al-Zawraa con un doblete del central Adryelson, quien se constituyó como la figura indiscutible del lance. Tapia, como de costumbre, alineó como titular en la primera línea del campo.

No es menos que cierto que el club de Riad se posiciona como favorito para quedarse con la llave por la sola presencia de Cristiano Ronaldo en sus filas, pero el bloque emiratí se encargará de no ser una simple comparsa y ejercerá su mejor fútbol durante 180′ minutos, siempre con la idea de quedarse con el ticket de acceso.

La AFC Champions League 2 es el segundo torneo continental de clubes en Asia, organizada por la Confederación Asiática de Fútbol. Reúne a equipos clasificados de ligas emergentes y consolidadas. El formato contempla fase de grupos regionalizada, partidos de ida y vuelta, y eliminatorias directas hasta la final, también a doble encuentro, con calendario anual fijo.

Renato Tapia, inamovible en Al
Renato Tapia, inamovible en Al Wasl. - Crédito: Difusión

