Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: dónde y cómo comprar boletos para partidos de cuartos de final

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: precios y cómo comprar boletos para partidos de cuartos de final ida.

Este fin de semana se iniciarán los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, con ocho equipos en competencia por el título nacional que Alianza Lima ha conseguido en las dos temporadas anteriores. A continuación, los detalles sobre la venta de entradas para los encuentros que se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

Cronograma de la venta de entradas

La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció que la venta de entradas para los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 iniciará este miércoles 11 de marzo.

Los aficionados podrán comprar sus boletos desde las 12:00 horas de Perú mediante la plataforma Joinnus. Las entradas se adquieren por jornada (sábado o domingo), no por encuentro individual.

Programación de los cuartos de final

Sábado 14 de marzo

Domingo 15 de marzo

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

La previa de los cuartos de final

El sábado 14 de marzo está programado uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final: Atlético Atenea se medirá ante Deportivo Géminis en el Polideportivo Lucha Fuentes, ambos equipos con un rendimiento ascendente en las últimas jornadas.

El partido también destaca por el enfrentamiento entre las entrenadoras, la peruana Natalia Málaga y la argentina Lorena Góngora, reconocidas por su estilo motivador y competitivo. Se anticipa un duelo estratégico desde el banco técnico.

Natalia Málaga y Lorena Góngora se enfrentarán en cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Además, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Soan en una serie donde las ‘blanquiazules’ parten como favoritas para avanzar a la siguiente ronda del campeonato. Entre los antecedentes, destaca el triunfo por 3-1 obtenido por el equipo dirigido por Facundo Morando en la última jornada de la segunda fase.

El domingo 15 de marzo continuarán los cuartos de final con el enfrentamiento entre Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano, en un contexto marcado por la reciente controversia tras el reclamo del conjunto de Pueblo Libre por la alineación indebida de cuatro extranjeras por parte de la USMP.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) resolvió el caso a favor de Circolo, desestimando la apelación de la Universidad San Martín. Ambos equipos se enfrentarán en una serie que anticipa un juego dinámico e intenso.

Comunicado de la Liga Peruana de vóley que ratifica la decisión de otorgar los puntos a Circolo Sportivo Italiano. Crédito: FPV/LPV.

Regatas Lima y Universitario serán los encargados de cerrar la primera jornada de los cuartos de final. Ambos equipos llegan a esta instancia tras caer en sus últimos partidos de la segunda fase, por lo que buscarán recuperarse y retomar el impulso en este encuentro.

El partido contará con la presencia de dos figuras estadounidenses. Cat Flood, una de las principales anotadoras del torneo, representará a la ‘U’, mientras que Katy Ryan, opuesta con destacado alcance, integrará las filas de Regatas.

Katy Ryan y Cat Flood son las figuras a seguir en el Regatas Lima vs Universitario.

Dónde ver los partidos de cuartos de final

Latina TV tiene los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y emitirá todos los encuentros de cuartos de final a través de su señal abierta en el canal 2, así como en su sitio web y aplicación, lo que permitirá el acceso de toda la audiencia.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su plataforma digital, con datos previos a los partidos, seguimiento de cada punto y actualización de los resultados.