Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido de ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Pumas’ y chorrillanas se reencontrarán en un enfrentamiento de eliminación directa. Ambos conjuntos llegan a esta instancia luego de caer en sus respectivos encuentros al finalizar la segunda fase

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido de ida de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 finalizó el domingo y definió los cruces de cuartos de final del campeonato. Entre los duelos confirmados se encuentra el cotejo entre Universitario de Deportes y Regatas Lima. A continuación, los detalles sobre el primer partido entre ambos equipos.

Programación del Universitario vs Regatas Lima

El partido de ida entre Universitario y Regatas Lima se jugará el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. La venta de entradas se iniciará en los siguientes días.

Con respecto a otros países, el compromiso arrancará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 18:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 19:00 horas de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

La Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 revela el calendario de ida de los Cuartos de Final, presentando los enfrentamientos y horarios para el 14 y 15 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes VES. (Liga Peruana de Vóley)

Dónde ver el Universitario vs Regatas Lima

Latina TV cuenta con los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley, por lo que transmitirá el Universitario vs Regatas Lima por cuartos de final mediante señal abierta (canal 2), su web y aplicación.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) lo emitirá por su página web “www.fpvorg.pe”. También, la Liga Peruana de Vóley hará lo propio por su cuenta de Facebook. De esta forma, todos los hinchas del voleibol tendrán acceso a este primer encuentro entre ‘celestes’ y ‘cremas’.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento de ida. La previa y el punto a punto con todos las incidencias, detalles, declaraciones y más mediante su web. No te lo puedes perder.

¡La emoción está al máximo! Descubre cómo quedaron definidas las llaves para los cuartos de final de la LNSV, con duelos imperdibles entre Alianza Lima, Regatas, Universitario, San Martín y más.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos equipos afrontan este cruce después de un cierre complicado en la segunda fase. Universitario de Deportes perdió 3-0 frente a la Universidad San Martín, acumulando su segunda derrota consecutiva. El desempeño del equipo ‘merengue’ generó inquietud, especialmente por la amplia diferencia registrada en el último set, 25-17.

Regatas Lima, por su parte, cayó 3-1 ante Atlético Atenea en la novena fecha. El equipo dirigido por Horacio Bastit evidenció nuevamente dificultades frente al conjunto revelación del campeonato. Los parciales fueron 25-23, 22-25, 25-19 y 25-22.

Este primer partido servirá para observar la reacción de ambos equipos tras sus recientes derrotas y cómo encaran esta instancia de la Liga Peruana de Vóley. El resultado no definirá la serie, ya que el formato contempla tres encuentros y el equipo que logre dos victorias avanzará a las semifinales del torneo nacional.

Emocionante final del encuentro donde la Universidad San Martín sella su victoria por 3-0 sobre Universitario. Mira el punto de partido, la euforia del equipo ganador y la celebración en la cancha.

El conjunto que avance en esta serie enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano. Las ‘santas’ parten como favoritas para clasificar a la siguiente ronda por el nivel mostrado a lo largo de la competición.

El historial reciente favorece a Universitario. En los dos encuentros previos, el equipo dirigido por Francisco Hervás se impuso con marcadores de 3-1 en la primera fase y 3-0 en la segunda. El cruce de cuartos de final ofrece a Regatas Lima una oportunidad para buscar revancha.

Los otros cruces de los cuartos de final

Sábado 14 de marzo

  • 17:00 horas | Club Atlético Ateneas vs. Deportivo Géminis
  • 19:00 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Soan

Domingo 15 de marzo

  • 15:15 horas | Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano
  • 17:00 horas | Universitario de Deportes vs. Regatas Lima

