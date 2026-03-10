Géminis vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo ida por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Géminis vs Circolo: día, hora y canal TV del partidazo de ida por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 concluyó el último domingo, definiendo la tabla de posiciones y los cruces de cuartos de final. Entre los duelos destacados figura el enfrentamiento entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea, que despierta gran expectativa por el rendimiento que ambos equipos exhibieron en la recta final del torneo.

Programación del Géminis vs Atlético Atenea

Géminis y Atenea se enfrentarán este sábado 14 de marzo a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Las entradas se pondrán a la venta en las próximas horas.

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 18:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

Dónde ver Géminis vs Atlético Atenea

Latina TV posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley, por lo que el partido entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis por los cuartos de final podrá verse en señal abierta a través del canal 2, además de su sitio web y aplicación.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también ofrecerá la transmisión desde su portal oficial “www.fpvorg.pe”, mientras que la Liga Peruana de Vóley difundirá el encuentro en su página de Facebook. Así, los aficionados al voleibol podrán seguir el primer cruce entre las ‘guerreras’ y las ‘diosas’ en diferentes plataformas.

Los enfrentamientos por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Cómo llegan los equipos?

Deportivo Géminis mantuvo una racha positiva desde su triunfo 3-1 sobre Universitario de Deportes. El equipo dirigido por Natalia Málaga cerró la segunda fase con tres victorias consecutivas: tras superar a las ‘pumas’, venció 3-0 a Deportivo Soan y luego derrotó con autoridad 3-0 a Rebaza Acosta.

Esta seguidilla de resultados ubicó al conjunto de Comas en la cuarta posición de la tabla, por encima de Regatas Lima y solo por detrás de Universitario, Alianza Lima y Universidad San Martín. El equipo mejoró notablemente su desempeño respecto a la temporada anterior, cuando no logró avanzar al octogonal y luchó por evitar el descenso.

Revive el emocionante punto final con el que Deportivo Géminis, con un ace de Mirian Muñoz, sella su victoria sobre Universitario de Deportes. La celebración de las jugadoras y la hinchada es total. | Latina

Atlético Atenea continúa mostrando una evolución marcada en cada temporada. Tras ubicarse en el octavo puesto en la campaña 2024/2025, el equipo limeño apunta ahora a clasificar a semifinales del campeonato peruano con un rendimiento destacado en la cancha.

Bajo la conducción de Lorena Góngora, Atenea sumó dos victorias en el cierre de la segunda fase: superó 3-0 a Olva Latino y 3-1 a Regatas Lima. Estos resultados le permitieron ubicarse en la quinta posición de la tabla con 35 puntos, metiéndose por primera vez en su historia a esta ronda de eliminación directa.

Atenea dispone de la máxima goleadora de la Liga Peruana de Vóley. La tucumana Nicole Pérez acumula 435 puntos y se encuentra cerca de llegar a los 500. Contará con al menos tres partidos más para intentar alcanzar esa marca.

Nicole Pérez, punta de Atlético Atenea, lidera la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Puro Vóley.

Los otros cruces de los cuartos de final

Sábado 14 de marzo

17:00 horas | Club Atlético Ateneas vs. Deportivo Géminis

19:00 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Soan

Domingo 15 de marzo

15:15 horas | Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano

17:00 horas | Universitario de Deportes vs. Regatas Lima