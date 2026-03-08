Perú Deportes

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La novena fecha de la segunda fase definirá los próximos duelos directos en la lucha por el título nacional

Guardar
Los cruces confirmados de cuartos
Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La novena jornada de la segunda fase determinará los emparejamientos para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Solo ocho equipos accederán a la próxima ronda y mantendrán la aspiración de conseguir el título nacional, actualmente en manos de Alianza Lima.

Cruces confirmados de cuartos de final

Los enfrentamientos de cuartos de final se definirán según la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones. Alianza Lima conservará el primer lugar sin importar los resultados de la última jornada, tras la decisión que otorgó tres puntos a Circolo Sportivo Italiano y restó unidades a la Universidad San Martín.

La USMP reaccionó tras la reciente sanción y superó 3-0 a Universitario de Deportes en el último partido del sábado. El equipo ‘santo’ mostró eficacia en los momentos clave de cada set, mientras que la ‘U’ no logró mantener sus ventajas y dejó escapar el marcador en los tramos finales.

- Alianza Lima vs Deportivo Soan o Rebaza Acosta

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima

- Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

- Atlético Atenea vs Deportivo Géminis

Un reñido encuentro en la Liga Peruana de Vóley. La Universidad San Martín demuestra su jerarquía y se impone ante Universitario en un segundo set lleno de emoción, sellando la victoria con un punto que hizo vibrar a toda la hinchada.

Olva Latino es el único equipo que ya quedó eliminado de los cuartos de final. El conjunto dirigido por Walter Lung se despidió con una derrota por 3-2 ante Circolo Sportivo Italiano, tras haber mostrado un buen desempeño a pesar de las dificultades económicas provocadas por retrasos en los pagos.

El segundo equipo que quedará fuera de los ocho primeros en la Liga Peruana de Vóley se definirá entre Rebaza Acosta y Deportivo Soan. La escuadra del Callao se medirá ante Deportivo Géminis, mientras que el conjunto de Puente Piedra jugará frente a Alianza Lima. Ambos equipos se enfrentarán a rivales que ya tienen asegurada su posición en la tabla y no disputan cambios en su clasificación.

Resultados de la fecha 9 de la segunda fase

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino (19-25, 27-25, 28-26, 22-25 y 15-7)

- Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima (25-23, 22-25, 25-19 y 25-22)

- Universitario 0-3 San Martín (21-25, 23-25 y 17-25)

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9
Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

¿Cuándo inician los cuartos de final?

Numerosos seguidores desean saber cuándo comienzan los cuartos de final. De acuerdo con el calendario de la Liga Peruana de Vóley, esta fase del torneo dará inicio el próximo fin de semana, el sábado 14 de marzo.

Durante los cuartos, los equipos se enfrentarán en series al mejor de tres encuentros. El equipo que consiga dos triunfos avanzará a las semifinales del certamen nacional, un formato que aumenta la expectativa y la intensidad de la competencia por el título.

Dónde ver los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

Latina TV posee los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y presentará todos los partidos de cuartos de final por señal abierta en el canal 2, además de su página web y aplicación, garantizando el acceso para toda la audiencia.

Infobae Perú brindará una cobertura completa en su plataforma digital, con información previa, seguimiento punto a punto y actualización de resultados.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyUniversitario vóleyAlianza Lima vóleyRegatas LimaDeportivo GéminisAtlético AteneaSan Martínvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

‘Pumas’ y ‘santas’ se alistan para protagonizar un duelo que acapará la atención de los fanáticos del vóley nacional. Los equipos de Francisco Hervás y Guilherme Schmitz cayeron en sus últimos encuentros ante Alianza Lima y Circolo, respectivamente

Universitario vs San Martín EN

Sporting Cristal se pronuncia tras denuncia de racismo contra Franco Coronel y exige sanciones “con todo el peso de la ley”

El futbolista brasileño Cristiano da Silva alertó al colegiado del encuentro y encaró al jugador de Alianza Atlético. Minutos más tarde, Gustavo Zeballos reveló el insulto que profirió el argentino

Sporting Cristal se pronuncia tras

Dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira 2 HOY: canal TV online de la pelea por el título BMF en UFC 326

Queda poco para el esperado reencuentro en el octágono entre el peleador estadounidense y el brasileño, once años después de su último enfrentamiento. Consulta cómo ver este evento en vivo

Dónde ver Max Holloway vs

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así marchan los equipos en la fecha 9 de la Fase 2

Atlético Atenea venció a Regatas Lima. Mientras que Universitario y San Martín se enfrentan en el Polideportivo Lucha Fuentes

Tabla de posiciones de la

Resultados de la fecha 9 de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la última jornada de fase 2

Universitario y San Martín disputarán el último encuentro del sábado en el Polideportivo Lucha Fuentes

Resultados de la fecha 9
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Estos son los símbolos de

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

ENTRETENIMIENTO

Mariana Vértiz confirma su ruptura

Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola y celebra su nueva etapa: “De las más bonitas de mi vida”

María Grazia Gamarra: el reto de volver a interpretar a Roxana en Cyrano de Bergerac y su respuesta a críticas por el regreso de ‘AFHS’

Christian Meier sorprende con 'Así es la ley', su álbum más ambicioso junto a leyendas de la música internacional

Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, realizó contratos millonarios con la Municipalidad de Bellavista

Jesús Barco y su mensaje de aliento a Melissa Klug tras quedarse atrapada en isla por Guerra en Medio Oriente

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN

Universitario vs San Martín EN VIVO: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sporting Cristal se pronuncia tras denuncia de racismo contra Franco Coronel y exige sanciones “con todo el peso de la ley”

Dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira 2 HOY: canal TV online de la pelea por el título BMF en UFC 326

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así marchan los equipos en la fecha 9 de la Fase 2

Resultados de la fecha 9 de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la última jornada de fase 2