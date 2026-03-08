Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La novena jornada de la segunda fase determinará los emparejamientos para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Solo ocho equipos accederán a la próxima ronda y mantendrán la aspiración de conseguir el título nacional, actualmente en manos de Alianza Lima.

Cruces confirmados de cuartos de final

Los enfrentamientos de cuartos de final se definirán según la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones. Alianza Lima conservará el primer lugar sin importar los resultados de la última jornada, tras la decisión que otorgó tres puntos a Circolo Sportivo Italiano y restó unidades a la Universidad San Martín.

La USMP reaccionó tras la reciente sanción y superó 3-0 a Universitario de Deportes en el último partido del sábado. El equipo ‘santo’ mostró eficacia en los momentos clave de cada set, mientras que la ‘U’ no logró mantener sus ventajas y dejó escapar el marcador en los tramos finales.

- Alianza Lima vs Deportivo Soan o Rebaza Acosta

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima

- Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

- Atlético Atenea vs Deportivo Géminis

Un reñido encuentro en la Liga Peruana de Vóley. La Universidad San Martín demuestra su jerarquía y se impone ante Universitario en un segundo set lleno de emoción, sellando la victoria con un punto que hizo vibrar a toda la hinchada.

Olva Latino es el único equipo que ya quedó eliminado de los cuartos de final. El conjunto dirigido por Walter Lung se despidió con una derrota por 3-2 ante Circolo Sportivo Italiano, tras haber mostrado un buen desempeño a pesar de las dificultades económicas provocadas por retrasos en los pagos.

El segundo equipo que quedará fuera de los ocho primeros en la Liga Peruana de Vóley se definirá entre Rebaza Acosta y Deportivo Soan. La escuadra del Callao se medirá ante Deportivo Géminis, mientras que el conjunto de Puente Piedra jugará frente a Alianza Lima. Ambos equipos se enfrentarán a rivales que ya tienen asegurada su posición en la tabla y no disputan cambios en su clasificación.

Resultados de la fecha 9 de la segunda fase

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino (19-25, 27-25, 28-26, 22-25 y 15-7)

- Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima (25-23, 22-25, 25-19 y 25-22)

- Universitario 0-3 San Martín (21-25, 23-25 y 17-25)

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

¿Cuándo inician los cuartos de final?

Numerosos seguidores desean saber cuándo comienzan los cuartos de final. De acuerdo con el calendario de la Liga Peruana de Vóley, esta fase del torneo dará inicio el próximo fin de semana, el sábado 14 de marzo.

Durante los cuartos, los equipos se enfrentarán en series al mejor de tres encuentros. El equipo que consiga dos triunfos avanzará a las semifinales del certamen nacional, un formato que aumenta la expectativa y la intensidad de la competencia por el título.

Dónde ver los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

Latina TV posee los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y presentará todos los partidos de cuartos de final por señal abierta en el canal 2, además de su página web y aplicación, garantizando el acceso para toda la audiencia.

Infobae Perú brindará una cobertura completa en su plataforma digital, con información previa, seguimiento punto a punto y actualización de resultados.