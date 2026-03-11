Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025

Yudy Balcázar, gerenta de la Universidad San Martín, se pronunció luego del fallo de la Federación Peruana de Vóley (FPV), que determinó la resta de tres puntos a su equipo tras el reclamo de Circolo Sportivo Italiano por la alineación de cuatro extranjeras en cancha durante la penúltima fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

En declaraciones a El Poli.pe, Balcázar expuso los pasos que siguió la USMP tras recibir la sanción. Explicó que recurrieron al reglamento de la FIVB y consultaron a árbitros sobre el caso, pero la FPV basó su decisión en material audiovisual, criterio que consideró incorrecto.

“Realizamos la apelación según el reglamento FIVB que todos conocemos. Sin embargo, la Federación tomó como referencia el material audiovisual, lo cual no corresponde, ya que no estamos trabajando formalmente con el sistema de video check. El reglamento FIVB establece que el cambio se produce cuando el árbitro toca el silbato o hace la señal correspondiente. Si no hay una acción de juego, no se considera que se realizó el cambio. En nuestro caso, hicimos el cambio, pero de inmediato el profesor revirtió la decisión porque había una extranjera más en el campo, lo que no estaba permitido”, explicó.

A pesar de la controversia, la directiva de San Martín asumió responsabilidad por lo sucedido en el partido ante Circolo Sportivo Italiano. “Reconozco que fue un error de nuestro lado no haber considerado esa situación, teniendo tantas jugadoras en la banca. La responsabilidad es compartida entre todos, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras”, afirmó.

Yudy Balcázar rechazó el fallo final en contra de la Universidad San Martín en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El antecedente con Universitario

En este contexto, Yudy Balcázar recordó el reclamo presentado por la Universidad San Martín en la temporada anterior, cuando denunciaron la alineación indebida de extranjeras tras la derrota ante Universitario de Deportes. Aquella protesta no prosperó porque la irregularidad no figuraba en la planilla oficial, una situación que, según la directiva ‘santa’, guarda similitud con el caso actual de Circolo Sportivo Italiano.

“Existe otro aspecto relevante. La temporada pasada presentamos un reclamo contra Universitario porque tuvieron cuatro extranjeras en campo. Nos respondieron que, según la planilla, una de ellas figuraba como líbero y no se consideraba para ese conteo. En ese caso, sí tomaron en cuenta la planilla. Sin embargo, esta vez no consideraron ese documento, que es el registro oficial de cualquier partido. En la planilla nunca se registró el cambio, por lo tanto, no puede considerarse válido”, señaló.

Directiva de San Martín denunció irregularidades en sanciones de Liga Peruana de Vóley y recordó reclamo contra Universitario que no procedió.

Manipulaciones en el registro

Durante la entrevista, Yudy Balcázar se enteró de que la FPV había modificado la información de la planilla después de emitir su fallo. La dirigenta de San Martín interpretó este cambio como una manipulación para evitar quedar expuestos ante el reclamo de su club.

“Queda claro que existe una manipulación, ya que tengo la planilla firmada por ambos equipos y sus capitanas, donde no figura ningún cambio, tanto en la planilla manual como en la electrónica. Si aparece un cambio ahora, es porque la planilla ya fue manipulada, pero originalmente nunca existió. En ambos registros, manual y electrónico, no se consignó ningún cambio”, sostuvo.

Balcázar volvió a ampararse en el reglamento oficial de la FIVB para cuestionar la sanción de la FPV. “Para realizar una anotación u observación por parte de alguno de los equipos, debe haber un aviso previo a la finalización del partido. Eso no ocurrió”. Le puso fin al tema manifestando que la resolución adoptada no alteró la ubicación ni de la USMP ni de Circolo de cara a los cuartos de final.

La directiva de la USMP habló sobre los registros por parte de la FPV. Créditos: El Poli.pe / Ovación.

San Martín vs Circolo en cuartos de final

La Universidad San Martín tendrá una pronta oportunidad de revancha. El equipo ‘santo’ quedó emparejado con Circolo Sportivo Italiano en los cuartos de final y el primer encuentro está programado para el domingo 15 de marzo a las 15:15 en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.