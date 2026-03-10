San Martín vs Circolo: día, hora y canal TV del partidazo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Con la conclusión de la Fase 2, la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 confirmó a los ocho equipos que avanzan a los cuartos de final, etapa que definirá a los principales candidatos al campeonato. Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes, Circolo Sportivo Italiano, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Deportivo Soan y Atlético Atenea lograron clasificar y mantienen intactas sus aspiraciones al título nacional.

Las ‘santas’ se quedaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones tras perder puntos en mesa por el reclamo del cuadro de Pueblo Libre por alinear a cuatro extranjeras. Las de Santa Anita presentaron apelación y se está a la espera de resolución.

San Martín vs Circolo: día y hora del duelo por cuartos de final

El choque entre las ‘santas’ y las de Pueblo Libre se volverán a ver las caras este domingo 15 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario pactado será a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los hinchas en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir el inicio a las 16:15 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 17:15 horas.

San Martín se medirá con Circolo Sportivo Italiano por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Canal TV para ver San Martín vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los aficionados al voleibol tendrán múltiples opciones para seguir el partido de cuartos de final entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley. Latina Televisión, titular de los derechos exclusivos, transmitirá el duelo por señal abierta en el canal 2, así como en su página web y aplicación móvil.

Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá la transmisión en directo desde su portal “www.fpvorg.pe”. Para quienes prefieren redes sociales, la cuenta oficial de la Liga Peruana de Vóley en Facebook también difundirá el enfrentamiento, garantizando acceso sin restricciones de plataforma o dispositivo.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura detallada, presentando la previa, el seguimiento punto a punto y todas las incidencias y reacciones en su sitio web. Con estas alternativas, los seguidores podrán disfrutar cada momento del choque entre las ‘santas’ y el conjunto de Pueblo Libre.

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín.

La polémica entre San Martín y Circolo en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universidad San Martín protagonizó una remontada clave frente a Circolo Sportivo Italiano, logrando una victoria por 3-2 que le permitió mantenerse entre los primeros puestos de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Santa Anita estuvo al borde de la derrota, pero supo revertir un marcador adverso de dos sets y asegurarse el triunfo en un partido lleno de tensión.

El encuentro cobró mayor notoriedad por una situación polémica ocurrida en el cuarto set. El entrenador Guilherme Schmitz realizó una sustitución que derivó en la presencia simultánea de cuatro jugadoras extranjeras, lo que contraviene el reglamento del torneo. La estadounidense Sophia Kruczko ingresó en lugar de Angélica Aquino, y fue Aixa Vigil quien detectó la irregularidad, alertando de inmediato sobre la infracción.

Al notar el error, Schmitz intentó corregirlo retirando a Kruczko y devolviendo a Aquino a la cancha, mientras en el banco de Circolo, Marcos Blanco observó la escena sin perder la calma. Aunque San Martín celebró el triunfo, el cuerpo técnico de Circolo formalizó un reclamo oficial, con la capitana Eugenia Nosach y el delegado del club presentando la impugnación ante la mesa de control para que se revise el resultado final del partido.

El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.