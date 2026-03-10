Perú Deportes

San Martín vs Circolo: día, hora y canal TV del partidazo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘santas’ se medirán con las de Pueblo Libre por la clasificación a las semifinales de la competencia: volverán a estar frente a frente tras polémica que se resolvió en mesa. Conoce los detalles del choque

Guardar
San Martín vs Circolo Sportivo
San Martín vs Circolo Sportivo Italiano por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Con la conclusión de la Fase 2, la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 confirmó a los ocho equipos que avanzan a los cuartos de final, etapa que definirá a los principales candidatos al campeonato. Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes, Circolo Sportivo Italiano, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Deportivo Soan y Atlético Atenea lograron clasificar y mantienen intactas sus aspiraciones al título nacional.

Las ‘santas’ se quedaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones tras perder puntos en mesa por el reclamo del cuadro de Pueblo Libre por alinear a cuatro extranjeras. Las de Santa Anita presentaron apelación y se está a la espera de resolución.

San Martín vs Circolo: día y hora del duelo por cuartos de final

El choque entre las ‘santas’ y las de Pueblo Libre se volverán a ver las caras este domingo 15 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario pactado será a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los hinchas en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir el inicio a las 16:15 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 17:15 horas.

San Martín se medirá con
San Martín se medirá con Circolo Sportivo Italiano por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Canal TV para ver San Martín vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los aficionados al voleibol tendrán múltiples opciones para seguir el partido de cuartos de final entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley. Latina Televisión, titular de los derechos exclusivos, transmitirá el duelo por señal abierta en el canal 2, así como en su página web y aplicación móvil.

Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá la transmisión en directo desde su portal “www.fpvorg.pe”. Para quienes prefieren redes sociales, la cuenta oficial de la Liga Peruana de Vóley en Facebook también difundirá el enfrentamiento, garantizando acceso sin restricciones de plataforma o dispositivo.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura detallada, presentando la previa, el seguimiento punto a punto y todas las incidencias y reacciones en su sitio web. Con estas alternativas, los seguidores podrán disfrutar cada momento del choque entre las ‘santas’ y el conjunto de Pueblo Libre.

Así quedaría la tabla de
Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín.

La polémica entre San Martín y Circolo en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universidad San Martín protagonizó una remontada clave frente a Circolo Sportivo Italiano, logrando una victoria por 3-2 que le permitió mantenerse entre los primeros puestos de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Santa Anita estuvo al borde de la derrota, pero supo revertir un marcador adverso de dos sets y asegurarse el triunfo en un partido lleno de tensión.

El encuentro cobró mayor notoriedad por una situación polémica ocurrida en el cuarto set. El entrenador Guilherme Schmitz realizó una sustitución que derivó en la presencia simultánea de cuatro jugadoras extranjeras, lo que contraviene el reglamento del torneo. La estadounidense Sophia Kruczko ingresó en lugar de Angélica Aquino, y fue Aixa Vigil quien detectó la irregularidad, alertando de inmediato sobre la infracción.

Al notar el error, Schmitz intentó corregirlo retirando a Kruczko y devolviendo a Aquino a la cancha, mientras en el banco de Circolo, Marcos Blanco observó la escena sin perder la calma. Aunque San Martín celebró el triunfo, el cuerpo técnico de Circolo formalizó un reclamo oficial, con la capitana Eugenia Nosach y el delegado del club presentando la impugnación ante la mesa de control para que se revise el resultado final del partido.

El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.

Temas Relacionados

San MartínCircolo Sportivo ItalianoLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”

La ‘Zurda de Oro’, actualmente integrante del Comité Olímpico Internacional, se refirió a la posibilidad de asumir un cargo directivo en el voleibol peruano

Cecilia Tait reveló si la

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”

El club victoriano tomó firme postura sobre la controversia generada por el DT de Melgar al final del encuentro en Matute. El ‘Cabezón’ dejó en claro que no hubo ninguna provocación

Alianza Lima presentará reclamo por

Cecilia Tait criticó a voleibolistas por su estado físico y no querer jugar por Perú: “No ganaron nada. No pueden tener 80 kilos”

La ‘Zurda de Oro’ dejó fuerte opinión sobre la actualidad de las deportistas nacionales luego del cierre de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Cecilia Tait criticó a voleibolistas

Pedro García criticó posible fichaje de Carlos Zambrano por Sport Boys: “Sería contratar un problema, viene como del retiro”

El periodista deportivo se refirió a la inminente llegada del ‘Kaiser’ al cuadro ‘rosado’ luego de su salida de Alianza Lima. Miguel Trauco lo acompañaría en este nuevo reto

Pedro García criticó posible fichaje

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?

La destacada deportista mexicana ha abordado el tema de su permanencia con las ‘santas’, quienes están ofreciendo un papel muy ponderable en la recta final de la LPV 2025/26

Paola Rivera aclara su futuro:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Designan a exmagistrado del JNE

Designan a exmagistrado del JNE Willy Ramírez Chávarry en cargo dentro del Ministerio de Justicia

Ministro de Energía y Minas admite dificultades para enfrentar crisis energética: “Nadie estaba preparado para esto”

JNJ busca suspender al juez Juan Fidel Torres Tasso por otorgar medida cautelar a Delia Espinoza

Denuncian que el TC ya tiene listo el fallo para anular la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Andrea Llosa debuta en Panamericana

Andrea Llosa debuta en Panamericana TV con ‘La Verdad a Prueba’ y la comparan con Laura Bozzo por su público en vivo

Karla Tarazona confesó que Christian Domínguez le pidió volver con él luego de terminar con Isabel Acevedo: “Fue un rotundo no”

Cuarteto de Nos vuelve a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre el concierto

Marisel Linares rompe su silencio sobre Adrián Villar y explica por qué le regaló la camioneta del caso Lizeth Marzano

El debut de ‘Sábado Súper Star’ vs ‘Yo Soy’: cuánto rating lograron el programa de Ernesto Pimentel y de Latina

DEPORTES

Cecilia Tait reveló si la

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”

Cecilia Tait criticó a voleibolistas por su estado físico y no querer jugar por Perú: “No ganaron nada. No pueden tener 80 kilos”

Pedro García criticó posible fichaje de Carlos Zambrano por Sport Boys: “Sería contratar un problema, viene como del retiro”

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?