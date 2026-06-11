New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 5 de las finales de la NBA

New York Knicks vs Spurs: día, hora y dónde ver el partido 5 de las finales de la NBA.

Los New York Knicks quedaron a una sola victoria de poner fin a una sequía que se extiende desde 1973 y conquistar su tercer título de la NBA. El equipo de la ‘Gran Manzana’ dio un paso gigantesco hacia la gloria tras firmar una remontada histórica en el Juego 4 de las Finales frente a los San Antonio Spurs. Los neoyorquinos llegaron a estar 29 puntos por debajo en el marcador, pero protagonizaron la mayor remontada registrada en una serie por el campeonato para imponerse en un Madison Square Garden rendido a sus pies y tomar una ventaja de 3-1.

Ahora, la serie se traslada nuevamente a Texas para un quinto partido que podría ser definitivo. Del otro lado, los Spurs de Victor Wembanyama afrontan una situación límite. Además del golpe anímico que significó desperdiciar una ventaja tan amplia, necesitan revertir un escenario que históricamente ha resultado casi imposible. Apenas una vez un equipo logró remontar un déficit de 3-1 en unas Finales de la NBA: los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Kyrie Irving en 2016, cuando vencieron a los Golden State Warriors para conquistar el primer campeonato de su historia.

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New York Knicks vs. San Antonio Spurs: día y hora

El juego 4 de las Finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs se disputará este sábado 13 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, escenario que volverá a albergar una batalla clave en la lucha por el campeonato.

El compromiso está programado para las 19:30 horas de Perú. En el resto de Sudamérica podrá seguirse a las 20:30 horas de Bolivia y Venezuela; 21:30 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador.

En el cuarto periodo, con 5.7 segundos restantes, el equipo de San Antonio lideraba 106 a 105. El equipo de Nueva York anotó para tomar la delantera con un marcador de 107 a 106 y solo 1.2 segundos en el reloj gracias al manotazo de OG Anunoby. La multitud en el Madison Square Garden reaccionó con celebración generalizada. Algunos espectadores identificados, como Larry David, fueron vistos celebrando el resultado del partido. Crédito: NBA LATAM.

Los Knicks intentarán aprovechar nuevamente el respaldo de su afición para recuperar la iniciativa luego del tropiezo sufrido en el tercer juego, mientras que los Spurs buscarán igualar la serie antes de regresar a Texas.

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Dónde ver New York Knicks vs. San Antonio Spurs por el juego 5 de las Finales de la NBA

En Perú, el cuarto partido de las Finales de la NBA 2026 será transmitido en vivo por Amazon Prime Video, plataforma que posee los derechos de emisión de la liga estadounidense en distintos mercados de la región.

Asimismo, los aficionados también podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la NBA que ofrece acceso a los partidos en directo, repeticiones y contenido exclusivo de la competición.

Una remontada para la historia

Lo que ocurrió en el Juego 4 de las Finales de la NBA quedará grabado para siempre en la historia de los New York Knicks. Cuando parecía que los San Antonio Spurs tenían el partido completamente controlado tras alcanzar una ventaja de 29 puntos, el conjunto neoyorquino protagonizó una remontada sin precedentes en una serie por el campeonato para imponerse 107-106 y colocarse a una sola victoria del título.

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10 de junio de 2026; Nueva York, Nueva York, EEUU; El alero de los New York Knicks OG Anunoby (8) realiza el tiro ganador del partido contra los escoltas de los San Antonio Spurs Dylan Harper (2) y Devin Vassell (24) durante el cuarto partido de las Finales de la NBA 2026 en el último segundo del último cuarto en el Madison Square Garden. Crédito: Vincent Carchietta-Imagn Images

El líder de la reacción volvió a ser Jalen Brunson. La estrella de los Knicks asumió la responsabilidad en los momentos más delicados y comandó la ofensiva durante una segunda mitad memorable, reafirmando por qué se ha convertido en el rostro de la franquicia y en uno de los jugadores más determinantes de estos ’play-offs’.

Sin embargo, la remontada fue una auténtica obra colectiva. El puertorriqueño José Alvarado aportó un triple clave cuando el Madison Square Garden comenzaba a creer en el milagro, encendiendo todavía más a un público que nunca dejó de empujar a su equipo. Cada posesión se convirtió en una explosión de energía desde las tribunas, generando una atmósfera que terminó por desestabilizar a unos Spurs incapaces de cerrar el encuentro.

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La acción decisiva llegó en los segundos finales. Con San Antonio aferrándose a una mínima ventaja, OG Anunoby apareció con un manotazo providencial para recuperar un balón crucial y permitir que los Knicks completaran la remontada. La jugada desató la locura en Nueva York y selló una victoria que ya ocupa un lugar privilegiado entre los capítulos más épicos de la historia de la NBA.

El Madison Square Garden vibró con el triunfo de los Knicks. Crédito: Vincent Carchietta-Imagn Images.