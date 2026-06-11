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Roberto Sánchez o Keiko Fujimori: LINK para ver el recuento de los últimos votos por parte del JNE

Los Jurados Electorales Especiales de Bagua, Lambayeque, Chanchamayo y Tambopata convocaron audiencias públicas de recuento de votos de la Segunda Elección Presidencial 2026 tras detectar errores materiales en actas observadas

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El Jurado Electoral Especial (JEE) ha comenzado las audiencias públicas para el recuento de votos de la segunda vuelta presidencial. Este proceso busca subsanar errores en las actas para garantizar la transparencia de los resultados. - Canal N

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Bagua, Lambayeque, Chanchamayo y Tambopata convocaron audiencias públicas para el recuento de votos de la Segunda Elección Presidencial 2026. Las sesiones se activaron tras detectarse errores materiales en actas electorales observadas y, en la mayoría de casos, serán transmitidas por los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para seguir el desarrollo de estas audiencias en tiempo real, una de las vías habilitadas es el canal oficial del JNE en YouTube, donde se publican las transmisiones en la sección de “streams”. LINK: https://www.youtube.com/@JNE_Media/streams

Audiencias de recuento: Bagua fue el primer JEE en programar sesión

El JEE de Bagua fue el primero en fijar una audiencia pública de recuento. De acuerdo con la resolución N.°01218-2026-JEE-BAGU/JNE, se ordenó revisar la mesa de sufragio N.° 000213, correspondiente al distrito de Copallin, en la provincia de Bagua, región Amazonas.

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La observación se sustentó en una inconsistencia aritmética: la sumatoria total de votos obtenidos por las organizaciones políticas, más los votos en blanco, nulos e impugnados, supera el número de ciudadanos que votaron en esa mesa. Al tratarse de un error material que compromete la coherencia del acta, el JEE dispuso aplicar el mecanismo de recuento en audiencia pública.

Reconteo de los últimos votos por parte del JNE
Reconteo de los últimos votos por parte del JNE

Lambayeque y Chanchamayo: sesiones el 12 y el 13 de junio

En Lambayeque, el JEE programó una audiencia para el viernes 12 de junio tras advertir un error aritmético en el acta de la mesa de sufragio N.° 035749, del distrito de Olmos. Según la resolución N.°02458-2026-JEE-LAMB/JNE, la suma del total de votos emitidos excede el total de ciudadanos que votaron. Como la observación no pudo subsanarse en un primer cotejo, se resolvió avanzar al recuento.

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La sesión fue fijada para el viernes 12 de junio a las 10:00 a.m. en el local del JEE de Lambayeque, ubicado en la calle Bolívar N.° 447.

En Junín, el JEE de Chanchamayo programó una audiencia para el sábado 13 de junio. La resolución N.°03238-2026-JEE-CHAN/JNE convocó al recuento de votos de la mesa N.° 027232, del distrito de Chanchamayo, provincia de Perené, por el mismo motivo: el total de votos emitidos excede el número de ciudadanos que sufragaron. La audiencia se realizará a las 8:30 a.m. en el jirón Julio Pirola N.° 186.

ONPE
ONPE

Tambopata: dos recuentos reprogramados para el 15 de junio

En Madre de Dios, el JEE de Tambopata había previsto dos audiencias para el viernes 12 de junio, pero ambas fueron reprogramadas para el lunes 15 de junio. La primera corresponde a la mesa N.° 067603, del distrito de Tambopata, a las 12:00 m. La segunda, vinculada a la mesa N.° 067440, también del mismo distrito, fue fijada para las 3:00 p.m.

En ambos expedientes, el JEE detectó que la suma total de votos emitidos excede el total de ciudadanos que votaron. Las audiencias se realizarán en el local del JEE de Tambopata, en el jirón Gonzales Prada N.° 1154, en Puerto Maldonado.

Quiénes participan y qué implica el recuento de votos

Las resoluciones establecen que las organizaciones políticas deben ser notificadas mediante sus personeros legales acreditados. Además, los JEE deben comunicar la convocatoria al Ministerio Público para que designe al fiscal que estará presente durante el acto de recuento.

El recuento de votos es un mecanismo excepcional del sistema electoral. Se aplica cuando las actas observadas no pueden resolverse con un primer cotejo usando documentación similar. El procedimiento es posible porque las cédulas de votación se mantienen bajo custodia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta la proclamación de resultados.

Las resoluciones también precisan que los resultados del recuento no pueden ser impugnados, conforme al artículo 18 del reglamento aplicable.

Dónde ver los resultados oficiales de la ONPE

La ONPE activó la tarde del domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta, la plataforma oficial para seguir el avance y consultar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú). LINK: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen

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