Roberto Sánchez o Keiko Fujimori: LINK para ver el recuento de los últimos votos por parte del JNE

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Bagua, Lambayeque, Chanchamayo y Tambopata convocaron audiencias públicas para el recuento de votos de la Segunda Elección Presidencial 2026. Las sesiones se activaron tras detectarse errores materiales en actas electorales observadas y, en la mayoría de casos, serán transmitidas por los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Para seguir el desarrollo de estas audiencias en tiempo real, una de las vías habilitadas es el canal oficial del JNE en YouTube, donde se publican las transmisiones en la sección de “streams”. LINK: https://www.youtube.com/@JNE_Media/streams
Audiencias de recuento: Bagua fue el primer JEE en programar sesión
El JEE de Bagua fue el primero en fijar una audiencia pública de recuento. De acuerdo con la resolución N.°01218-2026-JEE-BAGU/JNE, se ordenó revisar la mesa de sufragio N.° 000213, correspondiente al distrito de Copallin, en la provincia de Bagua, región Amazonas.
PUBLICIDAD
La observación se sustentó en una inconsistencia aritmética: la sumatoria total de votos obtenidos por las organizaciones políticas, más los votos en blanco, nulos e impugnados, supera el número de ciudadanos que votaron en esa mesa. Al tratarse de un error material que compromete la coherencia del acta, el JEE dispuso aplicar el mecanismo de recuento en audiencia pública.
Lambayeque y Chanchamayo: sesiones el 12 y el 13 de junio
En Lambayeque, el JEE programó una audiencia para el viernes 12 de junio tras advertir un error aritmético en el acta de la mesa de sufragio N.° 035749, del distrito de Olmos. Según la resolución N.°02458-2026-JEE-LAMB/JNE, la suma del total de votos emitidos excede el total de ciudadanos que votaron. Como la observación no pudo subsanarse en un primer cotejo, se resolvió avanzar al recuento.
PUBLICIDAD
La sesión fue fijada para el viernes 12 de junio a las 10:00 a.m. en el local del JEE de Lambayeque, ubicado en la calle Bolívar N.° 447.
En Junín, el JEE de Chanchamayo programó una audiencia para el sábado 13 de junio. La resolución N.°03238-2026-JEE-CHAN/JNE convocó al recuento de votos de la mesa N.° 027232, del distrito de Chanchamayo, provincia de Perené, por el mismo motivo: el total de votos emitidos excede el número de ciudadanos que sufragaron. La audiencia se realizará a las 8:30 a.m. en el jirón Julio Pirola N.° 186.
Tambopata: dos recuentos reprogramados para el 15 de junio
En Madre de Dios, el JEE de Tambopata había previsto dos audiencias para el viernes 12 de junio, pero ambas fueron reprogramadas para el lunes 15 de junio. La primera corresponde a la mesa N.° 067603, del distrito de Tambopata, a las 12:00 m. La segunda, vinculada a la mesa N.° 067440, también del mismo distrito, fue fijada para las 3:00 p.m.
PUBLICIDAD
En ambos expedientes, el JEE detectó que la suma total de votos emitidos excede el total de ciudadanos que votaron. Las audiencias se realizarán en el local del JEE de Tambopata, en el jirón Gonzales Prada N.° 1154, en Puerto Maldonado.
Quiénes participan y qué implica el recuento de votos
Las resoluciones establecen que las organizaciones políticas deben ser notificadas mediante sus personeros legales acreditados. Además, los JEE deben comunicar la convocatoria al Ministerio Público para que designe al fiscal que estará presente durante el acto de recuento.
El recuento de votos es un mecanismo excepcional del sistema electoral. Se aplica cuando las actas observadas no pueden resolverse con un primer cotejo usando documentación similar. El procedimiento es posible porque las cédulas de votación se mantienen bajo custodia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta la proclamación de resultados.
PUBLICIDAD
Las resoluciones también precisan que los resultados del recuento no pueden ser impugnados, conforme al artículo 18 del reglamento aplicable.
Dónde ver los resultados oficiales de la ONPE
La ONPE activó la tarde del domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta, la plataforma oficial para seguir el avance y consultar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú). LINK: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen
Más Noticias
Fondos mutuos en Perú superan S/ 63.461 millones en patrimonio hasta mayo de 2026
El número de inversionistas en fondos mutuos peruanos crece 16,29% en un año y supera los 516.000 partícipes. IF Acciones Interfondo lidera en soles con 52,94% anual
Alemania respalda la modernización industrial peruana con garantías de hasta 400 millones de euros por año
Empresas peruanas acceden a tecnología alemana con tasas de interés entre 3% y 9% anual, gracias a instrumentos que permiten asegurar operaciones en sectores como agroindustria, manufactura, reciclaje y energía, entre otros
Keiko Fujimori sobre impugnaciones del partido de Roberto Sánchez: “No vemos causal de nulidad, pero están en su derecho”
La lideresa de Fuerza Popular respondió a la presentación de más de 2.000 actas de nulidad y afirmó que esperará los resultados oficiales antes de dialogar con su rival
Felipe Chávez realiza un balance de su primera temporada en la Bundesliga con Bayern Múnich y Colonia: “Voy por el buen camino”
La campaña anual del peruano ha sido muy amarga al no encontrar espacio para progresar en la élite de Alemania. Aun así, ha intentado rescatar valoraciones. “Ha sido muy especial, me ha ayudado mucho”, dijo
Joven peruano conoció a Ronaldinho en aeropuerto de Chile y exfutbolista lo invitó al Carnaval de Río tras hablar de ciencia y comida
Lo que comenzó como un encuentro casual en una sala de embarque derivó en una amistad inesperada entre un investigador peruano y una leyenda del fútbol mundial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD