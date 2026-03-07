Universitario vs San Martín EN VIVO: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡Sábado de partidazo! Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se citan en el partido más emocionante de la última fecha de la segunda fase del torneo. Ambas escuadras buscan la victoria para acceder a la ronda de eliminación directa con mayor confianza. Los tres puntos son claves para mejorar el estado anímico del plantel antes de la fase decisiva del torneo.

¿Cómo marcha la tabla de posiciones?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) declaró fundado el reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano, tras la alineación simultánea de cuatro jugadoras extranjeras por parte de la Universidad San Martín en el partido correspondiente a la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Esta decisión modificó la distribución de puntos en la tabla y amplió las opciones de varios equipos para lograr un mejor cruce en los cuartos de final.

Tabla actualizada tras el fallo a favor de Circolo

Alianza Lima / 49 puntos y 17 victorias San Martín / 46 puntos y 15 victorias Universitario / 44 puntos y 15 victorias Géminis / 31 puntos y 11 victorias Regatas Lima / 30 puntos y 11 victorias Atlético Atenea / 32 puntos y 10 victorias Circolo / 28 puntos y 9 victorias Soan / 18 puntos y 5 victorias Rebaza Acosta / 15 puntos y 5 victorias Olva Latino / 14 puntos y 5 victorias

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín.

¿Cómo quedó el último Universitario vs San Martín?

Universitario de Deportes y la Universidad San Martín protagonizaron un choque vibrante en la cuarta fecha de la primera fase. El equipo ‘crema’ dominó el inicio del encuentro y se llevó los dos primeros sets gracias a un juego sólido y efectivo. Sin embargo, las ‘santas’ ajustaron sus piezas a tiempo y forzaron un quinto parcial tras ganar los dos periodos siguientes.

En el set definitivo, San Martín mantuvo la calma y completó una remontada espectacular para cerrar el marcador con un 3-2 a su favor. Este consolidó al equipo de Santa Anita en los primeros puestos de la tabla. Fue un duelo electrizante que mantuvo el suspenso hasta el último punto en el Polideportivo de Villa El Salvador.

La atacante 'santa' valoró el triunfo pese a la fuerte presión del público contrario. (Video: La Cátedra Deportes)

¿Cómo llega San Martín a este encuentro?

El conjunto ‘santo’ logró una victoria sobresaliente el último fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes. El sexteto a cargo de Guilherme Schmitz remontó dos mangas y se llevó la victoria por 3-2 ante Circolo sportivo Italiano. Sin embargo, la celebración se vio empañada por un error del director técnico brasileño.

Finalizado el encuentro, el conjunto de Pueblo Libre reclamó por la presencia de cuatro extranjeras en cancha. La Federación declaró aprobada la solicitud de Circolo y le otorgó los puntos y la victoria por 3-0.

El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.

¿Cómo llega Universitario a este encuentro?

El sexteto de Francisco Hervás urge de una victoria luego de registra dos caídas al hilo. Un par de jornadas atrás, las ‘pumas’ cayeron sorpresivamente ante Géminis en sets corridos. El talento dominicano dirigido por Natalia Málaga se impuso e inició la negativa racha del equipo de Odriozola.

En su última presentación, el elenco ‘crema’ cayó en el segundo clásico del año frente a Alianza Lima. El equipo de Facundo Morando fue notablemente superior y se impuso por 3-1. La actualidad de la ‘U’ no es la mejor y el partido ante San Martín representa una oportunidad para sumar ante un rival de jerarquía.

Revive el emocionante punto final y la eufórica celebración de Alianza Lima tras vencer a Universitario de Deportes en el clásico de la Liga Peruana de Vóley. Con un contundente 3-1, el equipo blanquiazul desató la fiesta en la cancha y en las tribunas. - Latina Noticias

Dónde ver Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Latina Televisión ha desplegado una cobertura integral para la Liga Peruana de Vóley 2025/26, permitiendo a la audiencia sintonizar cada encuentro en vivo a través de su señal abierta y sus plataformas digitales (web y app). Estas opciones aseguran un acceso gratuito y sin restricciones, facilitando el seguimiento de la competencia desde cualquier dispositivo y ubicación.

Por otro lado, Infobae Perú complementa la experiencia informativa con una cobertura en tiempo real, ofreciendo actualizaciones minuto a minuto de los duelos más destacados a través de su página web. Gracias a su tabla de posiciones permanentemente actualizada, los seguidores pueden verificar resultados y analizar el ascenso de los equipos en la clasificación de manera inmediata.

Universitario se alista para el duelo final de la Fase 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Instagram Universitario.

Horarios de Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Este sábado 7 de marzo, Universitario de Deportes y San Martín se medirán por segunda vez en la temporada. El duelo tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro corresponde a la novena y última jornada de la segunda fase y está previsto que inicie a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia y Miami, el partido comenzará a las 20:00 horas; mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el inicio será a las 21:00 horas. La expectativa es alta para este duelo clave del torneo.

San Martín le alista para su último desafío en la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram San Martín.