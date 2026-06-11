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Erick Noriega reafirma el rumbo de la selección peruana: “Creo que estamos por buen camino y entendiendo la idea”

El mediocampista expresó confianza en la nueva etapa luego de la última fecha FIFA. Tras vencer a Haití y caer con España, sostuvo que el plantel ya incorpora conceptos del comando técnico y busca afinar detalles

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Erick Noriega – Selección Peruana – Perú – deportes – 11 junio
El volante dijo sentirse afianzado y destacó la ayuda de los referentes, mientras proyecta continuidad desde su club para sostener su aporte, en una convocatoria marcada por el recambio y la competencia interna (Selección Peruana)

La Selección Peruana cerró la doble jornada de amistosos de junio con un balance de un triunfo y una derrota. El equipo superó por 2-1 a Haití y luego perdió 3-1 ante España, un partido que, según sus protagonistas, expuso aspectos por corregir dentro de un proceso que recién comienza.

A su llegada a Lima, el volante Erick Noriega analizó el desempeño del plantel, remarcó que el grupo asumió el resultado adverso como una oportunidad de ajuste y confirmó que el vestuario respalda la idea del nuevo comando técnico de cara a la construcción de un equipo con miras a las Eliminatorias 2030.

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Lecturas de la fecha FIFA: triunfo ante Haití y caída ante España

Erick Noriega – Selección Peruana – Perú – deportes – 11 junio
Erick Noriega destacó la victoria sobre Haití y admitió que la derrota frente a España dejó sensaciones amargas, aunque consideró que ambas experiencias aportan al crecimiento del equipo. (Selección Peruana)

Noriega valoró el resultado positivo frente a Haití y admitió que el revés ante España dejó incomodidad en el plantel, aunque lo enmarcó dentro de un período de aprendizaje.

“Contento por la victoria ante Haití. Obviamente la derrota ante España incomoda, pero sirve para mejorar y corregir errores que tuvimos. Es un nuevo inicio de este proceso”, señaló el futbolista.

En esa misma línea, insistió en que el grupo tomó el segundo partido como un punto de partida para identificar fallas y elevar el nivel competitivo.

“Estaba bastante contento por la victoria; obviamente la segunda derrota incomoda un poco, pero nos sirve de experiencia para saber los errores que tenemos que mejorar. Este es el comienzo de un proceso nuevo, así que estamos por buen camino”, afirmó.

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España, el tiempo de trabajo y los errores a corregir

Erick Noriega – Selección Peruana – Perú – deportes – 11 junio
El volante consideró que la selección generó situaciones de peligro ante España, pero reconoció que las fallas colectivas en defensa terminaron condicionando el resultado final. (Selección Peruana)

Al analizar el amistoso ante España, Noriega subrayó que el rival llegó con una base consolidada por la continuidad de su proceso, un factor que, a su juicio, marcó diferencias en momentos del encuentro.

“España viene de un proceso largo, se conocen bastante. Creo que no hicimos un mal partido, generamos ocasiones que no supimos aprovechar, pero cometimos errores a la hora de defender y tenemos que mejorar para seguir subiendo de nivel”, comentó.

El mediocampista profundizó en la autocrítica y amplió el foco más allá de la última línea, al señalar que los desajustes defensivos también se originaron en el funcionamiento colectivo y en la tarea del mediocampo.

“Obviamente España viene de un proceso largo y ya se conocen bastante, mientras que nosotros recién nos estamos conociendo. Creo que no hicimos un mal partido; creamos ocasiones que no supimos aprovechar, pero también cometimos errores defensivos que no solo son de la defensa, sino que comienzan desde adelante los volantes, también incluyéndome a mí mismo”, indicó.

Pese al resultado, Noriega reiteró su confianza en el rumbo del equipo dentro de la nueva etapa y remarcó que el plantel ya asimila conceptos del comando técnico. “Creo que estamos por buen camino y estamos entendiendo la idea”, afirmó.

“Tenemos que mejorarlo para ir subiendo de nivel, pero como dije al principio, creo que estamos por buen camino. Es el comienzo de esta nueva etapa con el ‘profe’ Mano y estamos entendiendo bastante su idea”, apuntó.

El presente en el grupo y el respaldo de los referentes

Erick Noriega – Selección Peruana – Perú – deportes – 11 junio
El futbolista aseguró sentirse cada vez más integrado a la Selección Peruana y destacó el apoyo permanente de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel. (Selección Peruana)

En el plano individual, el jugador aseguró que se siente afianzado en el entorno de la selección, con un respaldo constante de los futbolistas de mayor recorrido.

“Me he sentido bien. Estoy cómodo en la Selección con los compañeros. Los mayores nos están ayudando día a día y espero seguir mejorando en mi club para poder aportar al equipo”, manifestó.

El futbolista también puso el foco en lo acumulado a partir de sus llamados previos y en la continuidad de su desarrollo, tanto en su club como en el combinado nacional.

“He tenido varias convocatorias y he aprendido mucho de los jugadores que estuvieron antes y de los que están ahora. Ahora toca seguir enfocado en Gremio y en la selección peruana”, señaló.

“Creo que ya tengo bastantes convocatorias; he aprendido bastante de los mayores, tanto de los que han estado como de los que están ahora, y sigo aprendiendo, así que a seguir por ese camino”, aseveró.

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