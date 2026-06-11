Rescatan tres loros silvestres en Lambayeque: uno tenía una pata amputada tras años de cautiverio ilegal

Composición: Infobae Perú

El tráfico ilegal de fauna silvestre continúa representando una de las principales amenazas para la biodiversidad peruana. En esta ocasión, tres ejemplares de loros que permanecían en cautiverio ilegal fueron rescatados en distintos puntos de la región Lambayeque gracias a operativos de control y a la colaboración de ciudadanos que reportaron los casos ante las autoridades.

Las aves, que incluyen un loro cabeza roja y dos loros cabeza gris, fueron puestas a salvo por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) junto con efectivos de la Policía Nacional. Tras su rescate, los animales fueron trasladados a un centro especializado donde reciben atención veterinaria y serán evaluados para determinar las posibilidades de recuperación y eventual reintegración a su entorno natural.

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Operativos permitieron rescatar aves mantenidas en cautiverio ilegal

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con información proporcionada por el Serfor, uno de los operativos se desarrolló en el distrito de Lambayeque, donde especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Lambayeque, en coordinación con la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, intervinieron un inmueble donde mantenían en cautiverio a un loro cabeza roja (Psittacara erythrogenys).

Durante la intervención, los inspectores detectaron que el ave presentaba una grave lesión física: tenía una de sus patas amputada y mostraba señales evidentes de maltrato. Ante esta situación, las autoridades procedieron a decomisar al ejemplar, levantar el acta correspondiente e iniciar las acciones legales contempladas por la normativa vigente.

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Por otro lado, dos loros cabeza gris (Aratinga weddellii) fueron recuperados gracias a una denuncia ciudadana recibida mediante la plataforma Alerta Serfor. Según detalló la entidad, las aves fueron halladas en el distrito de La Victoria luego de que presuntamente fueran abandonadas cuando los responsables advirtieron la presencia de las autoridades durante una intervención en una vivienda.

Tras su rescate, los tres ejemplares quedaron bajo custodia especializada y fueron trasladados al Centro de Rescate CRAX Perú. Allí reciben atención veterinaria, monitoreo constante y evaluaciones técnicas para determinar su estado de salud y las medidas necesarias para su recuperación.

El administrador técnico de la ATFFS Lambayeque del Serfor, Jorge Alfaro, destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de acciones. Según señaló, las denuncias permiten que las autoridades actúen con rapidez y puedan rescatar animales que son víctimas del comercio ilegal y del cautiverio.

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Serfor advierte sobre sanciones y pide denunciar casos de tráfico de fauna silvestre

Los loros salvajes aprenden rápidamente a comer nuevos alimentos imitando el comportamiento de otros miembros de su grupo social, lo que propicia que el conocimiento sobre la dieta se difunda por la comunidad, según ha comprobado un equipo de investigadores liderado por científicos de la Universidad Nacional Australiana. En la imagen, una cacatúa de cresta amarilla comiendo una almendra de color rojo como parte del experimento. Foto: Julia Penndorf/Universidad Nacional Australiana --

Las autoridades recordaron que la tenencia de animales silvestres, así como su captura, transporte o comercialización sin autorización, constituye una infracción que puede derivar en sanciones administrativas e incluso en procesos penales, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Desde el Serfor enfatizaron que los animales silvestres deben permanecer en sus hábitats naturales, ya que su extracción altera sus comportamientos, afecta su bienestar y contribuye al crecimiento de redes ilegales que ponen en riesgo la conservación de diversas especies.

Como parte de esta estrategia, la entidad impulsa la campaña nacional “No te compres un delito”, iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias legales y ambientales del tráfico ilegal de fauna silvestre. La campaña promueve que los ciudadanos eviten adquirir animales extraídos de la naturaleza o productos elaborados a partir de especies protegidas.

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El organismo también recordó que el loro cabeza roja se encuentra catalogado como especie Casi Amenazada, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la normativa nacional establecida en el Decreto Supremo N.º 004-2014-MINAGRI. Entre los factores que han contribuido a su situación destacan la pérdida de hábitat y la captura ilegal destinada al mercado de mascotas.

Asimismo, tanto el loro cabeza roja como el loro cabeza gris están incluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta categoría regula el comercio internacional de estas especies para evitar que la explotación excesiva comprometa la supervivencia de sus poblaciones en estado silvestre.

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El Serfor reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso relacionado con la comercialización ilegal de fauna silvestre, la tenencia irregular de animales exóticos o el transporte no autorizado de especies protegidas. Las denuncias pueden realizarse a través de la plataforma Alerta Serfor, herramienta que permite alertar a las autoridades sobre posibles casos que afecten el patrimonio natural del país.