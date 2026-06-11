Pablo Erustes se suma a Sport Boys para el Torneo Clausura 2026: argentino afirmó que el plantel “está para pelear arriba”

El mediapunta argentino de 32 años dejó el FBC Melgar, ya se encuentra en el Callao y quedó a las órdenes de Carlos Desio como nueva alternativa para reforzar la ofensiva en la segunda parte del año (Sport Boys)

Sport Boys oficializó la incorporación de Pablo Erustes y confirmó que el atacante ya se encuentra en el Callao para integrarse al plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

El argentino, que venía de FBC Melgar, aseguró que la propuesta del club chalaco lo convenció de inmediato por la historia de la institución y por el proyecto deportivo.

En diálogo con Ovación, remarcó que la plantilla tiene nivel para competir por puestos altos y agradeció la confianza del entrenador Carlos Desio, quien solicitó su fichaje para ampliar las variantes en ofensiva. Erustes señaló que su primera tarea será adaptarse al grupo y responder dentro del campo.

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La llegada al Callao y el motivo de su decisión

Pablo Erustes aseguró que aceptó la propuesta de Sport Boys apenas conoció el interés del club, motivado por su historia y por la posibilidad de competir por objetivos importantes. (Sport Boys)

El nuevo refuerzo rosado arribó al Callao en los últimos días y se integró a los trabajos del equipo, en un mercado en el que la dirigencia apuntó a sumar alternativas para la segunda parte del año. Erustes, anunciado por la institución como incorporación para el Clausura, tomó la decisión tras finalizar su etapa en Melgar y optar por continuar en la Liga 1.

“Boys es un club con mucha trayectoria. La motivación fue instantánea apenas me confirmaron que había un interés y no lo dudé”, declaró el atacante a Ovación, al explicar por qué aceptó la propuesta apenas le comunicaron el acercamiento del club chalaco.

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El futbolista también valoró el armado del plantel para el torneo que viene y aseguró que el equipo está en condiciones de competir por metas mayores en el segundo tramo de la temporada. “Creo que el equipo está para pelear. Han armado un buen plantel, hay buenos jugadores y queremos estar arriba. Es algo que a la hinchada le gustaría y el grupo también piensa en eso”, indicó.

Dentro de su primera evaluación del nuevo entorno, el argentino planteó que su prioridad es acoplarse lo antes posible al funcionamiento colectivo. “Me toca adaptarme al equipo. Es un grupo de grandes jugadores, toca aprender de los más experimentados y estar siempre a disposición del grupo y del profesor”, expresó.

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El respaldo de Carlos Desio y el rol que espera cumplir

Pablo Erustes reconoció que el respaldo del entrenador fue clave para concretar su llegada y aseguró que está preparado para competir por un lugar en el equipo titular. (Hinchada Rosada)

La incorporación de Erustes contó con el aval del entrenador Carlos Desio, una intervención que el propio jugador mencionó como parte central del acuerdo. Según lo señalado en sus declaraciones, el técnico pidió su llegada para fortalecer el ataque y ampliar los recursos del equipo en el Clausura.

“Estoy contento de que el profesor Desio haya pedido mi llegada. Estoy feliz y trataré de retribuir esa confianza dando todo dentro del campo”, afirmó el atacante, que se puso a disposición del comando técnico para competir por un lugar en el once.

En la evaluación que transmitió, el argentino dejó en claro que su foco inmediato será acortar los tiempos de adaptación para responder con rendimiento. La idea, de acuerdo con sus palabras, es integrarse a la dinámica del vestuario y entender con rapidez lo que solicita el cuerpo técnico, en un plantel que apunta a sostener una campaña competitiva durante la segunda parte del año.

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En paralelo, desde la directiva rosada consideran que su incorporación puede elevar la potencia ofensiva y sumar experiencia dentro del grupo. Sport Boys, que reforzó su plantel con miras al Clausura, apuesta a que el jugador aporte alternativas en el frente de ataque y presencia en momentos determinantes del campeonato.

Antecedentes en la Liga 1 y números recientes

Tras un semestre discreto en Melgar, Pablo Erustes llega a Sport Boys respaldado por su experiencia en la Liga 1 y por los 15 goles que marcó con Garcilaso en 2025. (Sport Boys)

Erustes llega a Sport Boys después de su paso por FBC Melgar, etapa en la que disputó 14 partidos oficiales: 13 por el Torneo Apertura y uno por la fase previa de la Copa Sudamericana. En ese período, marcó un gol, un registro por debajo de su producción en campañas anteriores dentro del fútbol peruano.

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El atacante ya conoce la Liga 1 y en temporadas previas alcanzó cifras más altas, con un pico en 2025, cuando anotó 15 goles con Deportivo Garcilaso. Ese antecedente aparece como el principal respaldo estadístico de su potencial en el torneo local y como el punto de referencia para su nueva etapa en el Callao.

A sus 32 años, el argentino encara el Clausura como un cambio de escenario dentro del mismo campeonato, con la expectativa de recuperar continuidad y aportar en el área rival. En la evaluación interna del club, su perfil puede sumar no solo por lo futbolístico, sino también por el recorrido profesional que arrastra, con influencia dentro y fuera del campo.

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En cuanto al vínculo contractual, el acuerdo con Sport Boys quedó planteado, de inicio, hasta el final de la temporada 2026, con la posibilidad de extenderlo durante 2027, condicionado al rendimiento del jugador y a su respuesta en el Torneo Clausura.

La institución chalaca, que busca protagonismo en esta segunda parte del año, incorporó al argentino para reforzar un sector clave del equipo. Erustes, por su lado, sintetizó el objetivo con una frase que repitió como idea fuerza de su llegada: “queremos estar arriba”.