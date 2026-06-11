Perú

Policía motorizado atropella a joven en la avenida Alfonso Ugarte y termina herido tras perder el control

El accidente, ocurrido en una transitada vía de Lima, dejó a una joven transeúnte y a un agente policial con lesiones, mientras la investigación busca esclarecer las circunstancias del siniestro

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Policía motorizado atropelló a joven en la avenida Alfonso Ugarte.
Policía motorizado atropelló a joven en la avenida Alfonso Ugarte.

Un accidente de tránsito registrado en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y España, en el límite de Breña y el Cercado de Lima, terminó con un policía motorizado y una joven heridos.

El incidente se produjo cerca de las 10:00 a.m., cuando el agente, identificado como Jordan Cachay Sarmiento, embistió a Génesis Alejandra Duarte Olivera, de 22 años, y luego perdió el control de la motocicleta.

Testigos en la zona indicaron que el impacto arrojó a ambos al suelo y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Una unidad de bomberos acudió al lugar y brindó atención inmediata a los heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos para su evaluación y tratamiento. El tránsito en la avenida Alfonso Ugarte quedó interrumpido por varios minutos, lo que provocó congestión y desvíos temporales.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron el área para realizar las pericias correspondientes. La motocicleta, involucrada en el choque, fue remolcada mientras se procedía a tomar declaraciones y recoger evidencias. Las investigaciones buscan determinar las responsabilidades y esclarecer si existió alguna infracción a las normas de tránsito.

Policía motorizado atropelló a joven en la avenida Alfonso Ugarte.
Policía motorizado atropelló a joven en la avenida Alfonso Ugarte.

Siniestralidad vial y atención de emergencias en Lima

El Ministerio de Salud (Salud) informó que durante el 2026 se han registrado miles de intervenciones relacionadas con accidentes de tránsito en distintos puntos de Lima Metropolitana.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ha realizado más de mil traslados de personas heridas a establecimientos de salud. Los distritos con mayor incidencia incluyen San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos, Villa El Salvador y el Cercado de Lima.

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La mayoría de las emergencias atendidas correspondieron a casos de traumatismos y lesiones por impactos vehiculares.

El personal de salud brindó asistencia en el lugar del accidente antes de trasladar a los pacientes, con el objetivo de reducir riesgos y agilizar la atención. La articulación entre servicios médicos y cuerpos de bomberos permite mejorar la cobertura en la respuesta a incidentes en la vía pública.

Exceso de velocidad y riesgos en las vías

El Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) reportó que entre enero y abril de 2026 se registraron 1.126 muertes por accidentes de tránsito en Perú. Especialistas advierten que cerca del 62% de estos siniestros está vinculado al exceso de velocidad y a la informalidad en el transporte.

Los expertos señalan que la falta de cumplimiento de las normas y la baja fiscalización incrementan las probabilidades de accidentes graves.

En días recientes, otras zonas de Lima han sido escenario de incidentes similares. Hace una semana, en la misma avenida Alfonso Ugarte, un motociclista falleció tras colisionar con una camioneta en el cruce con la avenida España. Estas situaciones reflejan una problemática que afecta a conductores y peatones por igual.

La comunidad demanda una mayor fiscalización, mejoras en la educación vial y sanciones más efectivas para reducir el número de víctimas en las calles y carreteras del país.

El accidente de este jueves suma un caso más a la estadística de siniestralidad, mientras autoridades y especialistas insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y respuesta en materia de tránsito.

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