Carlos Galván encaró a Héctor Cúper tras caerse el retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario: “No lo entiendo”

La negociación para el retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes volvió a quedar en nada y abrió un nuevo frente de debate. Carlos Galván, exdefensor del club, se expresó con dureza sobre el desenlace y trasladó la discusión desde lo económico hacia el ámbito interno del plantel.
En su análisis, el punto decisivo no estuvo en el dinero ni en trabas contractuales, sino en la falta de una decisión firme del comando técnico y en la influencia de futbolistas con peso en el camerino.
Galván también puso el foco en el rol de Héctor Cúper, a quien señaló como responsable de conducir el proceso y resolver cualquier tensión puertas adentro.
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Galván cuestionó la falta de decisión y puso el foco en el vestuario
Galván abordó el tema al referirse a la demora y al posterior enfriamiento del posible retorno de Ruidíaz. En el programa Blanco y Negro, el exdefensor expresó su sorpresa por la situación y remarcó que, desde su perspectiva, existían condiciones para que el atacante volviera a ponerse la camiseta crema.
“La llegada o no de Raúl Ruiz Díaz a Universitario de Deportes. Sinceramente me llama mucho la atención la no llegada todavía aún, por la facilidad que está dando la pulga para llegar a Universidad de Deporte. El dinero no es prioridad”, afirmó.
En la misma intervención, Galván sostuvo que el club piurano no habría elevado obstáculos en torno a la cláusula y planteó que el problema debía buscarse en otro lugar. “Atlético Grau, con respecto a la cláusula, tampoco puso muchas trabas para que la pulga pueda venir. Entonces, ¿qué está pesando? ¿Cuál es la incomodidad en el vestuario de dos jugadores?”, planteó.
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Luego fue más allá y aseguró que, para él, la resistencia provenía de referentes del plantel. “Para mí son dos jugadores referentes de Universitario de Deportes que no están dejando la llegada”, indicó, antes de dirigir su crítica hacia el entrenador: “No entiendo por qué Cúper, que es el hombre que gestiona esto, es el que vino a poner el mando, como dijimos, el orden, tanto en la cancha como en el vestuario, no puede tomar una decisión”.
La postura de Galván se apoyó en una idea central: si el cuerpo técnico considera que el delantero es necesario, debe sostener esa determinación y administrar el impacto interno. “Para mí él debería decir, debe venir porque lo preciso, y las cosas se van a manejar en el vestuario de la mejor manera posible”, expresó.
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En esa línea, el exdefensor insistió en que la convivencia no puede condicionarlo todo y diferenció afinidad personal de rendimiento profesional. “No quiero amigos, pero dentro de la cancha cada uno se mata por la camiseta”, añadió.
Galván cerró su razonamiento con una afirmación sobre prioridades institucionales, al sostener que el club debe estar por encima de nombres propios. “Porque acá lo primordial y por encima de todos los futbolistas que estén o que puedan llegar es Universitario Deportes”, sentenció.
La operación no avanzó y Lapadula apareció como alternativa
Mientras se instalaban esas interpretaciones, en el entorno del club se difundió otra explicación vinculada a criterios deportivos. Según trascendió, el comando técnico no habría quedado completamente convencido con el perfil del delantero y, en consecuencia, se inclinó por otra opción para reforzar la ofensiva en el segundo semestre de la temporada.
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En esa línea, la alternativa que tomó fuerza fue Gianluca Lapadula, mencionado como principal posibilidad para potenciar el ataque con miras al Torneo Clausura. El escenario, de acuerdo con lo señalado, deja a Ruidíaz lejos del regreso y marca un giro respecto de versiones previas que daban al atacante como un objetivo cercano.
El análisis de Galván, sin embargo, difiere del enfoque estrictamente futbolístico. Para el exdefensor, lo sucedido no puede explicarse solo desde la evaluación del “perfil” del jugador, debido a que observa señales de predisposición del propio Ruidíaz y una aparente ausencia de trabas decisivas desde Atlético Grau.
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Esa divergencia también alimenta el debate entre los hinchas, que siguen de cerca el armado del plantel para la segunda parte del año. La discusión, en ese contexto, no se centra únicamente en qué delantero debe llegar, sino en quién toma la decisión final y bajo qué criterios se impone una postura cuando surgen resistencias internas.
En medio de ese clima, el dato deportivo del presente de Ruidíaz aporta contexto sobre su rendimiento reciente. En el Torneo Apertura, el atacante de Atlético Grau acumuló tres goles en 16 partidos, un registro que forma parte de la evaluación pública sobre su actualidad y su posible aporte en caso de vestir otra vez la camiseta crema.
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