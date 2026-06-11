Jorge Fossati y Fabián Bustos, los técnicos campeones con Universitario, analizaron el presente del equipo en Liga 1 2026

Universitario de Deportes transita un momento incómodo en el fútbol peruano, lejos de las expectativas que se instalaron hacia fines del año pasado. Dos entrenadores campeones con la “U”, Jorge Fossati y Fabián Bustos, coincidieron en el diagnóstico y en el método: mirar el proceso, no quedarse solo con el marcador, y ejecutar correcciones desde la dirigencia y el área deportiva.
Fossati, con su estilo didáctico, remarcó que el resultado pesa en el profesionalismo, aunque no debe ser el único lente para evaluar rendimientos.
Bustos, por su parte, respaldó al nuevo comando técnico y expresó confianza en una reacción en la segunda mitad del año, aun cuando la tribuna muestre disconformidad por metas no alcanzadas. Ambos mensajes apuntaron a un mismo objetivo: que Universitario vuelva a ofrecer una versión acorde con su historia y exigencia competitiva.
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Fossati: resultados y rendimiento no deben confundirse
Jorge Fossati reconoció que el presente de Universitario no refleja lo que se imaginaba meses atrás. “Obviamente que la situación no es la mejor, no es la que, eh, se soñaba en, en noviembre, diciembre del año pasado”, afirmó en el programa ‘Campeonísimo’.
El entrenador uruguayo sostuvo que los planes no siempre se cumplen y pidió encarar el escenario con una revisión del tramo ya recorrido. “No siempre las cosas salen como se proyectan y habrá que repasar como siempre”, señaló, antes de aclarar que su planteo no busca lecturas ocultas. “Esto que no me lo tome a mal nadie ni que le den una segunda intención porque no la tiene”, agregó.
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En esa línea, insistió en una idea que definió como recurrente en sus intervenciones públicas: el balance debe contemplar aprendizajes, aun cuando la tabla muestre un buen lugar. “Más allá de los resultados, siempre tenés que analizar cuando tenés el tiempo, siempre tenés que analizar, este, repasar todo el periodo que ya, este, es pasado y que lo que podés sacar de ese, de ese periodo es conclusiones y experiencia”, expresó.
Fossati subrayó que esa tarea no cambia según el puesto final. “No importa si, si saliste primero, segundo, quinto, lo que sea”, planteó. Luego marcó una distinción central: en el alto rendimiento, el marcador importa, aunque no explica por sí solo el desempeño. “¿Cómo no va a importar los resultados en el fútbol profesional? Claro que importan y mucho, pero a lo que voy es que no se analizan, como lo he dicho mil veces, los partidos desde los resultados, sino con el resultado”, dijo.
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Qué ajustes deben activar dirigencia, director deportivo y comando técnico
La mirada de Fossati no se quedó en el diagnóstico. En su intervención, ubicó responsabilidades y rutas de acción dentro de la estructura del club. Según indicó, el análisis debe traducirse en decisiones por parte de quienes conducen el proyecto deportivo.
“En virtud de ese análisis que hagan las autoridades del club, el director de fútbol y el actual cuerpo técnico, bueno; corregir lo que piensen que no se hizo bien”, sostuvo. En su exposición, la palabra “corregir” funcionó como eje para encarar la etapa que resta del calendario.
Fossati también enmarcó el objetivo inmediato en el plano local, con énfasis en la segunda parte del año. “Apuntar a que Universitario vuelva a, a tener en el fútbol peruano, que es lo que queda ahora para la segunda parte del año, una, un, una presentación acorde, este, con, con lo que es el club”, afirmó.
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Para el técnico, revertir la coyuntura no requiere un hecho extraordinario ni una transformación imposible de sostener. “Por supuesto que no es, no sería nada milagroso que se pudiera revertir esta situación”, declaró.
Como respaldo a su pronóstico, trazó un paralelo con un antecedente interno, sin precisar detalles adicionales en la transcripción. “No, no es tan diferente a la que tuvimos en el 2023 cuando terminó la apertura, ¿no?”, comparó, en referencia a un tramo previo en el que el equipo había atravesado un panorama similar.
Bustos respaldó al nuevo cuerpo técnico y entendió el malestar de la gente
Fabián Bustos también opinó sobre el momento de Universitario y enfocó su mensaje en la confianza hacia el equipo de trabajo que tomó el mando. “Me han llevado un gran cuerpo técnico, me parece con muchísima capacidad”, afirmó en el mismo programa.
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El DT sostuvo que esa base debe ordenar la situación deportiva del equipo. “Va a empezar a acomodar la situación y que vamos, que el club va a seguir peleando cosas importantes como lo ha hecho en los años anteriores”, señaló, al proyectar el rumbo competitivo para el resto del año.
Bustos incluyó en su lectura un reconocimiento al clima emocional de la hinchada cuando no se cumplen metas. “No tengo duda de que, con la dirigencia, con toda la gente, obviamente que entiendo también al público cuando no se consigue un objetivo que, que no está del todo feliz”, expresó.
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En paralelo, insistió en su respaldo a quienes encabezan el trabajo cotidiano. “Estoy convencido que es cuerpo técnico con una persona muy, pero muy capaz, con muchísima experiencia y espalda y que está a la altura del club”, remarcó.
Las declaraciones de Fossati y Bustos convergieron en un punto: el presente exige un examen del periodo reciente y decisiones correctivas desde la conducción institucional y deportiva, con la meta de que Universitario recupere competitividad y una imagen consistente con su tradición en el torneo peruano.
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