Susan Villanueva, hija de Melcochita, pone en duda el embarazo de Heydi Amado: "A las justas puede con su alma"

Susan Villanueva cuestionó el posible embarazo de Heydi Amado y dudó de que Melcochita, de casi 90 años, pueda asumir esa paternidad.

La noticia del posible embarazo de Heydi Amado, pareja de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, no fue recibida con entusiasmo en el entorno familiar del comediante. Susan Villanueva, una de sus hijas, reaccionó con incredulidad y cuestionó abiertamente tanto la posibilidad de que su padre, de casi 90 años, sea el padre del bebé, como la responsabilidad de traer una nueva vida en esas circunstancias.

“No puedo creer lo que está pasando. Espero que todo sea una broma, porque mi papá, a sus 90 años, no es que sea un semental. Hay que ser sinceros: a las justas puede con su alma”, declaró.

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La reacción de Susan llegó días después de que Melcochita y Amado revelaran en el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana Televisión que la joven de 22 años presenta un retraso menstrual de aproximadamente una semana. Al ser consultada directamente por el conductor Kurt Villavicencio, Amado no descartó un embarazo y respondió: “Unos días, una semana”.

El propio Villanueva señaló que ambos esperarán los resultados de los análisis médicos, y agregó: “Ambos deseamos tener un hijo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser papá porque tendría una criatura fruto de un amor verdadero”.

En pleno programa, se revela que Heydi Amado, la joven pareja de 22 años de Melcochita, tiene una semana de retraso, desatando la sorpresa de todos. ¿Será que el comediante se convertirá en padre nuevamente a sus 89 años? Instagram Panamericana Televisión

Susan exige ADN y cuestiona el rol paterno

Para Susan, el rol que Amado cumplía en la vida de su padre era el de cuidadora, no el de pareja en condiciones de tener un hijo. “Esa es la razón por la que tenía a una persona al lado que lo atendiera, que era Heydi. Por eso me extraña que diga que tiene un retraso”, señaló.

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La hija del sonero también dejó abierta la posibilidad de solicitar una prueba de ADN si el embarazo se confirma, y fue directa al cuestionar la paternidad de su padre a esa edad. Su mayor preocupación, según explicó, es el futuro del posible bebé.

“Un anciano de 90 años no va a ver al niño crecer. ¿Qué vida pretende darle si no ha sabido criar bien a sus hijos? ¿O qué, pretende dejarlo con el padrastro? Y sabe Dios qué puede pasar con ese bebé. Me indigna la irresponsabilidad”, declaró. Susan calificó la situación de “maldad” y pidió a su padre que actuara con madurez.

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Monserrat Seminario también pide prueba de ADN y amenaza con indemnización

La postura de Susan no fue la única voz crítica dentro del entorno del comediante. Monserrat Seminario, aún esposa legal de Villanueva —quien se niega a firmar el divorcio—, también reaccionó con escepticismo. Seminario señaló que los resultados de las pruebas de embarazo se obtienen el mismo día, por lo que la espera de una semana que mencionó el cómico le generó dudas.

El popular cómico 'Melcochita' revela en exclusiva que ya lleva un mes conviviendo con su joven novia de 22 años, Heydi Amado. ¡Mira la reacción de los conductores y lo que dijo el sonero! Instagram Panamericana Televisión

“Ella le está viendo la cara, los resultados te los dan el mismo día y si te sacas una ecografía, es mucho más rápido”, afirmó. Seminario también cuestionó el entusiasmo de Villanueva por la posible paternidad, recordando que durante sus propios embarazos el artista no asumió las responsabilidades del cuidado nocturno de sus hijas.

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“Por joder**. A él jamás le ha gustado cambiar pañales ni se levantaba en las madrugadas cuando mis hijas lloraban”, declaró. Además, advirtió que, si el embarazo se confirma, podría tomar medidas legales: “Si está (embarazada), que (Melcochita) se haga la prueba de ADN, y si esos resultados dan positivo, le podría pedir una indemnización por maltrato psicológico para mis hijas”, señaló.

Pese a la tensión, Seminario matizó su postura con una frase que dejó entrever cierta distancia emocional del tema: “Me causa risa, pero les deseo toda la felicidad del mundo, sea verdad o no. Las que están incómodas son mis hijas”, indicó.

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El embarazo pendiente de confirmar

La relación entre Villanueva y Amado comenzó tras la separación del comediante de Seminario, con quien tuvo tres hijas y compartió 15 años de vida. Amado convivió durante dos años en el hogar que ambos compartían antes de que la relación sentimental se hiciera pública, lo que desde el inicio generó controversia en el entorno familiar.

Melcochita reveló en Panamericana Televisión que Heydi Amado, de 22 años, tiene una semana de retraso menstrual y abrió la posibilidad de un embarazo.

La diferencia de edad entre la pareja es de 67 años. De confirmarse el embarazo, Villanueva sumaría su duodécimo hijo. Entre sus hijos conocidos figuran Yessenia, Susan y Hussein Villanueva, además de María Esperanza, Constanza y Cecilia Villanueva Seminario.

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El artista se convirtió en padre por última vez alrededor de los 75 años. Hasta el momento, no existe confirmación oficial del embarazo de Amado, cuyos resultados médicos permanecen pendientes.