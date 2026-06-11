Ignacio Buse marca distancia de la presión del ranking ATP: “Prefiero estar toda la vida fuera del Top 100 y ser feliz”

Ignacio Buse habla de lo importante que es disfrutar de su juego mientras compite profesionalmente en la élite del tenis. Crédito: X Denganche.

Ignacio Buse atraviesa el momento más brillante de su carrera. Con apenas 22 años, el peruano se ha consolidado como el número 35 del ranking ATP y este año alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria al conquistar el ATP 500 de Hamburgo, el primer título de élite de su carrera. Sin embargo, pese a los resultados y al constante ascenso en la clasificación mundial, el nacional tiene claro que su principal objetivo no pasa por los números.

En una entrevista concedida a ’Denganche’, el tenista peruano explicó que prefiere enfocarse en disfrutar el proceso antes que obsesionarse con alcanzar una determinada posición en el ranking.

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“El objetivo más importante es seguir disfrutando, porque creo que vengo disfrutando bastante el proceso. También están acompañando los resultados, pero no me quiero poner ningún objetivo de ranking porque creo que sería un error”, señaló.

Ignacio Buse, de 22 años, ha coronado una semana de ensueño con la consecución del Abierto de Hamburgo. - Crédito: AFP

Las palabras de Buse adquieren especial relevancia al recordar que hace apenas unos meses atravesó un periodo complejo. A finales de la temporada 2025, durante su estancia en Lima, el propio jugador reconoció que no se encontraba bien mentalmente y que necesitaba replantear varios aspectos de su preparación para volver a sentirse cómodo dentro y fuera de las canchas.

Desde entonces, el cambio ha sido notorio. Además de mejorar sus resultados deportivos hasta convertirse en el actual número 35 del mundo, el peruano parece haber encontrado un equilibrio emocional que hoy considera fundamental para sostener su crecimiento.

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“Sé que al final la sociedad te dice que hay que guiarse por el ranking, pero creo que hay que guiarse por cómo estoy, por las cosas que puedo seguir mejorando. Todavía puedo explotar bastante mi potencial y me tengo fe para seguir subiendo”, afirmó.

Ignacio Buse explicó que prioriza siempre disfrutar dentro del campo y mantenerse al margen de sus movimientos en el ranking. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Buse también destacó la importancia de valorar el presente que atraviesa, uno que lo ha llevado a competir y ganar en los escenarios más importantes del circuito. “Estoy en un presente privilegiado, viviendo el sueño de mucha gente, pero tampoco quiero que eso juegue en contra”, comentó.

El reciente campeón del ATP 500 de Hamburgo reconoció además que ha aprendido a gestionar mejor las opiniones externas y las expectativas que genera su ascenso en el tenis mundial. “Las cosas buenas las cojo, pero las cosas que me pueden perjudicar las agarro y las tiro a la basura directamente porque me generan una presión extra”, explicó.

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Finalmente, dejó una reflexión que resume la filosofía con la que afronta esta nueva etapa de su carrera. “Prefiero estar toda la vida fuera del top cien y feliz, completamente feliz de lo que hago, que ser un número uno totalmente infeliz. Mil veces”.

El tenista peruano se lució con un sensacional 'passing shot' para llevarse el segundo set del partido. (Video: ESPN)

Ignacio Buse debuta en césped

Ignacio Buse vivirá una experiencia inédita en el ATP 500 de Queen’s, torneo en el que disputará por primera vez un certamen profesional sobre césped. El peruano aprovechará la oportunidad en uno de los escenarios más prestigiosos de la gira británica, tradicional antesala de Wimbledon, Grand Slam en el que también tiene previsto debutar este año.

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Su ingreso al cuadro llegó tras una serie de retiros importantes. Las bajas de los italianos Lorenzo Musetti y Luciano Darderi, sumadas a las de Valentin Vacherot, Holger Rune y Jack Draper, abrieron espacio para jugadores que figuraban como alternantes, entre ellos Buse.

El reto será doble para el tenista nacional: adaptarse rápidamente a una superficie con características muy distintas a la arcilla, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, y hacerlo frente a un nivel de competencia propio de un ATP 500. Todo apunta a que, después de Queen’s, continuará su preparación en Mallorca antes de trasladarse a Londres para afrontar Wimbledon. Así, el césped se convierte en el siguiente gran examen en la evolución deportiva de Buse.

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Ignacio Buse debutará en el cuadro principal de Queen's. Crédito: X ATPerú.