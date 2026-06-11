Buscan a ciudadano de EE. UU. desaparecido en Cusco: último mensaje reveló cambio de planes hacia la Montaña de Siete Colores

La Policía Nacional del Perú en Cusco ha activado un operativo de búsqueda para localizar a Thomas Treser, un turista estadounidense reportado como desaparecido por su madre. Las autoridades investigan su paradero desde su último mensaje, donde indicaba un cambio de destino. Nueva Tv Nacional

La desaparición de un turista extranjero en Cusco moviliza a las autoridades peruanas y mantiene en alerta a organismos nacionales e internacionales. La Policía Nacional del Perú (PNP) intensifica las acciones de rastreo para ubicar al ciudadano estadounidense Ian Tomás Treger, de 29 años, cuyo paradero se desconoce desde mediados de mayo.

El caso tomó relevancia luego de que la madre del joven presentara una denuncia formal ante la Policía de Turismo de Cusco. A partir de ese momento, distintas unidades policiales iniciaron coordinaciones para reconstruir los desplazamientos del visitante dentro del territorio peruano y determinar cuáles fueron sus últimos movimientos conocidos.

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La búsqueda también involucra a la Embajada de Estados Unidos en Perú, entidad que emitió una alerta con el objetivo de obtener información que permita localizar al ciudadano. Mientras avanzan las diligencias, las autoridades revisan registros de ingreso a diversos destinos turísticos de la región cusqueña.

La denuncia activó una alerta nacional

El ciudadano estadounidense Ian Tomás Treger, de 29 años, permanece desaparecido desde mediados de mayo en Cusco. Composición: Infobae

El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez Hurtado, informó a Nueva TV Nacional que la denuncia fue presentada por la madre del ciudadano estadounidense ante la Policía de Turismo de la ciudad.

Según explicó la autoridad policial, la información proporcionada por la familia permitió establecer una línea inicial de investigación. De acuerdo con los registros migratorios revisados por la PNP, Ian Tomás Treger ingresó al Perú el 30 de abril. Posteriormente, el 11 de mayo llegó a Cusco procedente de la región Ica.

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Tras la recepción de la denuncia, la Policía incorporó el caso al sistema de alerta de personas desaparecidas y comenzó las coordinaciones con dependencias policiales de distintas jurisdicciones para obtener información sobre el recorrido realizado por el turista.

“El último mensaje que tenemos indica que había cambiado su itinerario y que iba a la Montaña de Siete Colores. A partir de ello se presentó la denuncia y se activó la alerta de persona desaparecida”, señaló el general Velásquez.

Un cambio de itinerario marcó las últimas comunicaciones

La principal evidencia conocida hasta el momento corresponde a una fotografía tipo selfie enviada por el turista a sus amistades. Según la información entregada por la familia a las autoridades, en ese mensaje comunicaba una modificación de sus planes de viaje.

Inicialmente, el ciudadano estadounidense tenía previsto dirigirse al complejo arqueológico de Choquequirao. Sin embargo, en la última comunicación registrada manifestó que desistiría de esa visita y que viajaría hacia la Montaña de Siete Colores, uno de los destinos turísticos más concurridos de la región Cusco.

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Durante una entrevista difundida por Nueva TV Nacional, el general Velásquez detalló que esa imagen constituye el último elemento conocido sobre el desplazamiento del turista. “Ese es el último mensaje, evidencia que se tiene de este ciudadano americano”, precisó.

La información entregada por la familia también fue comunicada a la representación diplomática estadounidense en Perú, que posteriormente emitió una alerta para apoyar los esfuerzos de localización.

La madre del joven presentó la denuncia ante la Policía de Turismo de Cusco, lo que activó una alerta nacional.

Operativos en Choquequirao y la Montaña de Siete Colores

Como parte de las acciones de búsqueda, la Policía Nacional realizó consultas y verificaciones en las rutas vinculadas a los lugares que figuraban dentro del itinerario del visitante.

Las coordinaciones alcanzaron a las comisarías de Cachora y Huanipaca, zonas consideradas puntos de acceso hacia Choquequirao. Según informó la autoridad policial, no se encontró evidencia que confirme el ingreso del ciudadano estadounidense a dicho complejo arqueológico.

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De manera paralela, las unidades policiales de sectores cercanos a la Montaña de Siete Colores recopilan información para determinar si existen registros o testimonios que permitan establecer su presencia en ese atractivo turístico.

“Estamos coordinando con Lima también y acá en Cusco hemos comunicado el rastreo correspondiente con la comisaría de Cachora, de Huanipaca, por donde posiblemente también habría podido entrar”, indicó el jefe policial.

Las verificaciones realizadas por la Policía también incluyeron el Santuario Histórico de Machu Picchu, uno de los principales destinos visitados por viajeros extranjeros en la región.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no existe constancia que acredite el ingreso de Ian Tomás Treger al recinto turístico. Este dato forma parte del proceso de reconstrucción de la ruta seguida por el visitante desde su llegada a Cusco.

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Las autoridades continúan recopilando información procedente de diversas dependencias policiales y de entidades vinculadas a la actividad turística para identificar posibles desplazamientos que aún no figuren en los registros revisados.

“Vamos a agotar desde la Policía Nacional toda la búsqueda correspondiente, porque obviamente como institución nos preocupa esta situación”, afirmó el general Velásquez.

Embajada de Estados Unidos solicita apoyo para localizar al turista

La Embajada de Estados Unidos en Perú también intervino en el caso mediante una alerta difundida ante la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP.

Según la nota emitida por la representación diplomática, Ian Thomas Treger permanece desaparecido desde el 13 de mayo. La alerta señala además que preliminarmente se encontraba en el distrito de Wanchaq, en la ciudad del Cusco.

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La misma comunicación indica que el ciudadano estadounidense informó a sus familiares que tenía previsto dirigirse al complejo arqueológico de Choquequirao. Esa referencia coincide con parte de la información que actualmente evalúan las autoridades peruanas dentro de las investigaciones destinadas a determinar su paradero.

Mientras continúan las diligencias, la Policía mantiene activados los mecanismos de búsqueda y coordinación con unidades especializadas en distintas zonas del país para obtener nuevos elementos que permitan avanzar en la ubicación del turista estadounidense.