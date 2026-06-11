‘El Monstruo’ romperá su silencio ante un juez este 22 de junio y escuchará su sentencia por secuestro dos días después

El líder criminal Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, comparecerá el próximo 22 de junio ante el Poder Judicial para ejercer su derecho de autodefensa antes de escuchar su sentencia por el delito de secuestro extorsivo.
El juez Luis Álvarez Torres, titular del Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Lima Norte, dispuso este jueves que el procesado tome la palabra antes de conocer el fallo, que se leerá el 24 de este mes en la Base Naval del Callao, donde permanece recluido.
Durante la audiencia de alegatos finales, el Ministerio Público ratificó el pedido de 35 años de prisión para ‘El Monstruo’, sustentado en testimonios, documentos judiciales y antecedentes penales.
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El juez resolvió incorporar de oficio los antecedentes penales y judiciales, incluyendo una condena previa de 12 años de prisión por secuestro agravado, según certificación del Registro Nacional de Condenas.
El tribunal destacó que, al momento de los hechos, Moreno Hernández tenía condición de reincidente, ya que “el 30 de noviembre de 2018” fue sentenciado por la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la misma corte.
La defensa técnica objetó la incorporación de dichos antecedentes y solicitó que se precise el objeto probatorio de esta medida y de qué manera contribuye al esclarecimiento de los hechos. Además, planteó la necesidad de declarar el principio acusatorio de imparcialidad judicial y el derecho a la defensa.
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La Fiscalía presentó relatos de víctimas y familiares sobre las circunstancias del secuestro, la negociación del rescate y la liberación.
“Los cargos que el Ministerio Público atribuye al acusado de ser coautor del delito de extorsión agravada en su modalidad de secuestro extorsivo, el agravio de Erick Alejandro Cutillo Torres, Liz Gabriela Cutillo Torres, así como el agravio de Milton César Morales Callas y Roxana Miguelín Infantes Contreras. En el presente plenario podemos concluir que se ha llegado a probar más allá de toda duda razonable”, sostuvo el fiscal Porfirio Fuentes.
“El agraviado Erick Alejandro Cutillo Torres (...) ha contado cómo ha sido víctima de estos hechos, cómo fue llevado hasta el distrito de Comas, los días que estuvo en cautiverio, cómo se produjo su liberación”, agregó.
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El Ministerio Público indicó que los testigos identificaron la voz del acusado en los audios extorsivos. “La voz del acusado actualmente es de público conocimiento, toda vez que los diversos medios de comunicación han realizado múltiples reportajes respecto a las extorsiones que se le atribuyen al acusado”, afirmó.
Sin embargo, la defensa aseguró que no existen pruebas científicas ni tecnológicas que vinculen a Moreno Hernández con el secuestro, y argumentó que el proceso no incluyó pericias de voz, registros de llamadas, videovigilancia ni evidencia material que demuestre su participación en los hechos investigados.
‘El Monstruo’ llegó en enero de este año a Lima a bordo de un avión de la Policía Nacional (PNP) tras haber sido extraditado desde Paraguay, bajo la acusación de ser el cabecilla de una violenta organización criminal.
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Desde 2023 figura en la lista de “los más buscados”, tras una condena en 2023 a 32 años de prisión por los delitos de secuestro, hurto, homicidio, sicariato (asesinato por encargo) y microcomercialización de drogas.
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