A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ están obligados a ganar en casa para colocarse como los nuevos líderes del primer certamen del año. Pero al frente tienen un equipo necesitados de puntos. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar: partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Alejandro Villanueva será escenario hoy, lunes 9 de marzo, de uno de los encuentros más esperados de la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: Alianza Lima recibirá a Melgar, desde las 20:30 horas de Perú, en un duelo que podría definir el liderazgo del certamen. Los ‘blanquiazules’ llegan al compromiso con la obligación de sumar los tres puntos en casa para escalar al primer puesto de la tabla, mientras que el equipo arequipeño busca recuperarse tras una serie de resultados adversos en las últimas semanas.

La expectativa en torno a este enfrentamiento es alta, no solo por la calidad de ambos planteles, sino también por los antecedentes recientes que añaden tensión al choque. La última visita de Juan Reynoso, actual director técnico de Melgar, al recinto de Matute estuvo marcada por controversias relacionadas con el arbitraje, lo que generó repercusiones en la conferencia de prensa posterior y elevó el nivel de rivalidad entre ambas instituciones.

Alianza Lima afronta el duelo tras un triunfo ajustado frente a UTC en Cajamarca, donde un error arbitral al conceder un tiro de esquina derivó en el gol decisivo de Renzo Garcés. Esta victoria, pese a la polémica, permitió al conjunto dirigido por Pablo Guede mantenerse en la pelea por el liderato y depender de sí mismo para alcanzar la cima. Si consigue vencer a Melgar, Alianza Lima llegará a 16 puntos, superando por dos unidades a Los Chankas, actuales punteros tras su victoria ante Universitario en la última jornada.

Acción protagonizada entre Federico Girotti y Piero Serra que derivó en el tiro de esquina para la anotación de Renzo Garcés. (Video: L1 MAX)

El entrenador argentino no escatimará recursos para este compromiso clave. Alianza Lima contará con lo mejor de su plantel, destacando el regreso de Jesús Castillo a la convocatoria, quien podría sumar minutos luego de superar lesión. La recuperación de sus principales figuras fortalece la propuesta ofensiva del equipo de La Victoria, que buscará hacerse fuerte en su estadio y ante su afición.

Por el lado de Melgar, el panorama es más complejo. El cuadro ‘rojinegro’ llega golpeado tras su reciente eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano, un resultado que afectó el ánimo del grupo y evidenció algunas falencias en el rendimiento colectivo. Además, el equipo dirigido por Reynoso no conoce la victoria desde el 15 de febrero, fecha en la que consiguió un contundente 4-0 frente a CF Moquegua. Desde entonces, Melgar ha acumulado derrotas, situación que lo obliga a buscar un resultado positivo en Lima para no alejarse de los puestos de vanguardia.

El encuentro entre Alianza Lima y Melgar cobra relevancia no solo por sus implicancias en la tabla de posiciones, sino porque ambos conjuntos representan proyectos deportivos consolidados y cuentan con jugadores de experiencia en el fútbol nacional. El choque pondrá a prueba las estrategias de Pablo Guede y Juan Reynoso, dos entrenadores de trayectoria internacional que apuestan por el protagonismo en el torneo local.

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El duelo entre Alianza Lima y Melgar está programado para las 20:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador, según informó la organización de la Liga 1. En Venezuela y Bolivia el encuentro iniciará a las 21:30, mientras que en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil arrancará a las 22:30. En Miami, el pitazo inicial será a las 21:30, y en México, a las 19:30.

La definición de la fecha 6 adquiere así un matiz decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. Alianza Lima busca consolidarse en la cima y enviar un mensaje claro a sus perseguidores; Melgar, en cambio, intentará dejar atrás la racha negativa y reinsertarse en la pelea por el Torneo Apertura. Con un estadio que promete estar colmado y la presión de sumar puntos para no ceder terreno, el duelo promete emociones y será seguido de cerca por la afición y los principales analistas deportivos del país. La expectativa se mantiene alta ante un choque de alto voltaje que podría marcar el rumbo del campeonato en esta primera parte de la temporada.

