Perú Deportes

Gol de Lisandro Alzugaray para el 3-2 de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

Al argentino le bastó tan solo algunos minutos desde que entró para poner en ventaja al equipo crema frente al Bolso uruguayo

Guardar
El argentino entró desde el banco de suplentes y logró el tercero de los 'cremas' - Crédito: ESPN.

Cuando todo parecía que el duelo entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026 terminaría en empate, el argentino Lisandro Alzugaray dijo que no. Que los tres puntos se tenían que quedar en casa y a poco de haber ingresado en reemplazo de Edison Flores, aprovechóp un mal rechazo del portero rival para colocar el 3-2 a favor de loa cremas

Corría el minuto 81 del partido cuando Andy Polo encontró un balón que centró con furia hacia el arco uruguayo. El balón no pudo ser controlado por Mejía que solo pudo manotearla para dejarla viva ante la voluntad de Alzugaray que de un certero cabezazo pudo en ventaja una vez más al equipo peruano.

PUBLICIDAD

El empate de Fara tras un inicio adverso

Universitario de Deportes – Nacional de Uruguay – Copa Libertadores – Lisandro Alzugaray - Perú – deportes – 29 abril
(Facebook / Universitario)

La noche comenzó cuesta arriba para Universitario de Deportes. A los 14 minutos, Maximiliano Gómez adelantó a Nacional de Uruguay desde el punto penal, silenciando a la hinchada en el estadio Monumental.

Poco después, una fuerte entrada de Caín Fara sobre Nicolás Rodríguez puso al defensor argentino bajo la lupa. El árbitro paraguayo Carlos Benítez decidió mostrarle solo tarjeta amarilla, permitiéndole continuar en el campo. Esta decisión fue determinante, ya que, tras la expulsión de Lucas Rodríguez por doble amonestación a los 36 minutos, Universitario asumió la iniciativa y empezó a encontrar espacios.

PUBLICIDAD

El equipo peruano mejoró la circulación del balón y presionó con mayor intensidad, inclinando el juego hacia el arco visitante. La insistencia tuvo premio a través de una jugada de pelota parada.

Jairo Concha ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y, en el segundo palo, Fara anticipó a su marca y definió con precisión para establecer el 1-1 a los 41 minutos. Este gol no solo igualó el marcador, sino que reanimó al conjunto dirigido por Jorge Araujo, que había sufrido en el inicio y ahora se ilusionaba con la remontada.

Valera adelantó a Universitario y encendió al Monumental

Universitario de Deportes – Nacional de Uruguay – Copa Libertadores – Lisandro Alzugaray - Perú – deportes – 29 abril
(Facebook / Universitario)

Apenas comenzado el segundo tiempo, Universitario salió decidido a cambiar el destino del encuentro. Un centro desde la banda derecha de Andy Polo encontró la cabeza de José Carabalí, cuyo remate fue desviado por el portero Luis Mejía. El rebote quedó corto y fue aprovechado por Álex Valera, quien marcó su octavo gol de la temporada y desató la celebración local. El tanto puso a Universitario en ventaja por primera vez en la noche y representó un punto de inflexión en el desarrollo del partido.

El gol de Valera fue especialmente importante para el ánimo del cuadro crema, que venía de una racha de resultados irregulares. La reacción de Nacional no se hizo esperar; Maximiliano Silvera igualó el marcador tras una jugada en la que el arquero Diego Romero Vargas había contenido previamente un cabezazo de Gómez, pero el rebote favoreció al atacante uruguayo. A pesar de ese empate transitorio, el impulso generado por los goles de Fara y Valera permitió a Universitario mantener la intensidad y buscar la victoria en casa.

Contexto del Grupo B y el desafío para Universitario

Universitario de Deportes – Nacional de Uruguay – Copa Libertadores – Lisandro Alzugaray - Perú – deportes – 29 abril
(Facebook / Universitario)

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se ha caracterizado por su paridad. Al término de la tercera fecha, los cuatro equipos —Nacional, Coquimbo Unido, Deportes Tolima y Universitario— suman cuatro puntos, reflejando la igualdad de fuerzas en la zona. Para el equipo peruano, este resultado parcial representa más que una simple suma de unidades; puede ser el envión necesario para retomar la confianza tras un inicio irregular y el reciente cambio de entrenador.

La salida de Javier Rabanal luego de las derrotas ante Coquimbo Unido y Melgar marcó un punto de inflexión en la gestión técnica. La llegada de Jorge Araujo aportó un respiro temporal tras la victoria ante Deportivo Garcilaso, aunque la derrota ante Alianza Atlético volvió a instalar la preocupación en la interna del club.

Frente a este panorama, los goles de Fara y Valera ante Nacional adquieren un valor especial, pues sostienen la posibilidad de avanzar a la siguiente fase y mantienen vivo el objetivo de repetir la clasificación a octavos de final lograda en la edición anterior.

Temas Relacionados

Lisandro AlzugarayUniversitario de DeportesNacional de UruguayCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Nacional 4-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

En un partido lleno de emociones, el equipo de Jorge Araujo logró tres puntos importantes para dejar todo parejo en el Grupo B del torneo Conmebol. Su próximo rival será Coquimbo Unido en Chile

Universitario vs Nacional 4-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras triunfo ante Nacional por fecha 3

El equipo ‘crema’ consiguió su primera victoria en el torneo continental y sumó un impulso clave en sus aspiraciones. Revisa aquí cómo quedaron las ubicaciones tras el cierre de la jornada

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras triunfo ante Nacional por fecha 3

José Carabalí propició un absurdo penal que acabó en gol de Maxi Gómez en Universitario vs Nacional por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El lateral / volante ecuatoriano amplió demasiado el cuerpo al extender su brazo dentro del área. El Sistema de Videoarbitraje advirtió su infracción y llamó al árbitro para su posterior revisión

José Carabalí propició un absurdo penal que acabó en gol de Maxi Gómez en Universitario vs Nacional por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Golazo de José Carabalí para sentenciar 4-2 la victoria de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

El ecuatoriano selló el vital triunfo del equipo de Odriozola ante el ’bolso’. Con este resultado, todo queda igualado en el Grupo B del certamen máximo del continente

Golazo de José Carabalí para sentenciar 4-2 la victoria de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Gol de Alex Valera para remontada 2-1 en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

El ariete nacional sacó rédito de un corto rechazo del portero Mejía y movió las redes por segunda vez de la valla del ’bolso’

Gol de Alex Valera para remontada 2-1 en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto decidirá alianza con Sánchez o López Aliaga tras conteo final y no descarta postularse a gobernador de Arequipa

Jorge Nieto decidirá alianza con Sánchez o López Aliaga tras conteo final y no descarta postularse a gobernador de Arequipa

Más de 700 audiencias públicas y revisión de 60 mil actas: así avanza el recuento de votos en las Elecciones Generales 2026

Gobierno peruano responde por declaraciones de José Balcázar tras polémica: “Lamentamos percepción equívoca sobre el pueblo judío”

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

Un pasaporte vigente en su casa: la clave del pedido fiscal para impedir la salida del país de Piero Corvetto por riesgo de fuga

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina lanza fuerte amenaza a Said Palao al tildarlo de ‘mentiroso’: “Sé muchas cosas”

Onelia Molina lanza fuerte amenaza a Said Palao al tildarlo de ‘mentiroso’: “Sé muchas cosas”

Pamela Franco evita hablar sobre el rol de padre de Christian Cueva: “Le he pedido que solucione sus problemas”

Youna desmiente a Melody Cortez sobre supuesta propuesta de matrimonio: "Jamás le dije que me quería casar con ella"

Melissa Paredes enfrenta críticas por su look en la alfombra roja de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: “Atrevidas”

Shirley Arica se quiebra y le reclama a Samahara Lobatón tras bromas de Pablo Heredia en ‘La Granja VIP’: “Siempre estás de su lado”

DEPORTES

Universitario vs Nacional 4-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Nacional 4-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras triunfo ante Nacional por fecha 3

José Carabalí propició un absurdo penal que acabó en gol de Maxi Gómez en Universitario vs Nacional por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Golazo de José Carabalí para sentenciar 4-2 la victoria de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Gol de Alex Valera para remontada 2-1 en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026