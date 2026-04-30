Gol de Lisandro Alzugaray para el 3-2 de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

El argentino entró desde el banco de suplentes y logró el tercero de los 'cremas' - Crédito: ESPN.

Cuando todo parecía que el duelo entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026 terminaría en empate, el argentino Lisandro Alzugaray dijo que no. Que los tres puntos se tenían que quedar en casa y a poco de haber ingresado en reemplazo de Edison Flores, aprovechóp un mal rechazo del portero rival para colocar el 3-2 a favor de loa cremas

Corría el minuto 81 del partido cuando Andy Polo encontró un balón que centró con furia hacia el arco uruguayo. El balón no pudo ser controlado por Mejía que solo pudo manotearla para dejarla viva ante la voluntad de Alzugaray que de un certero cabezazo pudo en ventaja una vez más al equipo peruano.

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El empate de Fara tras un inicio adverso

(Facebook / Universitario)

La noche comenzó cuesta arriba para Universitario de Deportes. A los 14 minutos, Maximiliano Gómez adelantó a Nacional de Uruguay desde el punto penal, silenciando a la hinchada en el estadio Monumental.

Poco después, una fuerte entrada de Caín Fara sobre Nicolás Rodríguez puso al defensor argentino bajo la lupa. El árbitro paraguayo Carlos Benítez decidió mostrarle solo tarjeta amarilla, permitiéndole continuar en el campo. Esta decisión fue determinante, ya que, tras la expulsión de Lucas Rodríguez por doble amonestación a los 36 minutos, Universitario asumió la iniciativa y empezó a encontrar espacios.

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El equipo peruano mejoró la circulación del balón y presionó con mayor intensidad, inclinando el juego hacia el arco visitante. La insistencia tuvo premio a través de una jugada de pelota parada.

Jairo Concha ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y, en el segundo palo, Fara anticipó a su marca y definió con precisión para establecer el 1-1 a los 41 minutos. Este gol no solo igualó el marcador, sino que reanimó al conjunto dirigido por Jorge Araujo, que había sufrido en el inicio y ahora se ilusionaba con la remontada.

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Valera adelantó a Universitario y encendió al Monumental

(Facebook / Universitario)

Apenas comenzado el segundo tiempo, Universitario salió decidido a cambiar el destino del encuentro. Un centro desde la banda derecha de Andy Polo encontró la cabeza de José Carabalí, cuyo remate fue desviado por el portero Luis Mejía. El rebote quedó corto y fue aprovechado por Álex Valera, quien marcó su octavo gol de la temporada y desató la celebración local. El tanto puso a Universitario en ventaja por primera vez en la noche y representó un punto de inflexión en el desarrollo del partido.

El gol de Valera fue especialmente importante para el ánimo del cuadro crema, que venía de una racha de resultados irregulares. La reacción de Nacional no se hizo esperar; Maximiliano Silvera igualó el marcador tras una jugada en la que el arquero Diego Romero Vargas había contenido previamente un cabezazo de Gómez, pero el rebote favoreció al atacante uruguayo. A pesar de ese empate transitorio, el impulso generado por los goles de Fara y Valera permitió a Universitario mantener la intensidad y buscar la victoria en casa.

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Contexto del Grupo B y el desafío para Universitario

(Facebook / Universitario)

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se ha caracterizado por su paridad. Al término de la tercera fecha, los cuatro equipos —Nacional, Coquimbo Unido, Deportes Tolima y Universitario— suman cuatro puntos, reflejando la igualdad de fuerzas en la zona. Para el equipo peruano, este resultado parcial representa más que una simple suma de unidades; puede ser el envión necesario para retomar la confianza tras un inicio irregular y el reciente cambio de entrenador.

La salida de Javier Rabanal luego de las derrotas ante Coquimbo Unido y Melgar marcó un punto de inflexión en la gestión técnica. La llegada de Jorge Araujo aportó un respiro temporal tras la victoria ante Deportivo Garcilaso, aunque la derrota ante Alianza Atlético volvió a instalar la preocupación en la interna del club.

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Frente a este panorama, los goles de Fara y Valera ante Nacional adquieren un valor especial, pues sostienen la posibilidad de avanzar a la siguiente fase y mantienen vivo el objetivo de repetir la clasificación a octavos de final lograda en la edición anterior.