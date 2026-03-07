Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así marchan los equipos en la fecha 9 de la Fase 2

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así marchan los equipos durante la fecha 9 - fase 2.

La novena fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 dio inicio este sábado 7 de marzo con encuentros que serán determinantes para definir los cruces de cuartos de final. Los emparejamientos se establecerán según la tabla de posiciones, por lo que será fundamental seguir de cerca su evolución. Actualmente, existen dos versiones de la tabla, una tras el fallo a favor de Circolo Sportivo Italiano y otra pendiente de la posible apelación de la Universidad San Martín.

Tabla actualizada

Así va la tabla luego de la victoria de Circolo Sportivo Italiano sobre Olva Latino, que quedó fuera de los cuartos de final, en el primer partido de la fecha 9:

Alianza Lima / 49 puntos y 17 victorias San Martín / 46 puntos y 15 victorias Universitario / 44 puntos y 15 victorias Géminis / 31 puntos y 11 victorias Regatas Lima / 30 puntos y 11 victorias Atlético Atenea / 32 puntos y 10 victorias Circolo / 31 puntos y 10 victorias Soan / 18 puntos y 5 victorias Rebaza Acosta / 15 puntos y 5 victorias Olva Latino / 14 puntos y 5 victorias

Tabla de la Liga Peruana de Vóley sin fallo a favor de Circolo

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del final de la fecha 9 de la segunda fase.

Programación y resultados de la fecha 9 de la fase 2

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino (19-25, 27-25, 28-26, 22-25 y 15-7)

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

La previa de la fecha 9

La novena fecha será decisiva para definir los cruces de cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Según el reglamento, los emparejamientos se determinarán por la ubicación en la tabla: primero contra octavo, segundo ante séptimo, tercero frente a sexto y cuarto contra quinto.

El fallo favorable a Circolo Sportivo Italiano, tras el reclamo por la alineación indebida de cuatro extranjeras de la Universidad San Martín, alteró la puntuación y elevó la expectativa para la jornada final de la segunda fase.

El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.

Universitario de Deportes y San Martín se enfrentarán por el segundo puesto de la tabla. El ganador asegurará esa posición y la ventaja de cruzarse con el séptimo clasificado, que en principio representa un rival más accesible.

Regatas Lima y Atlético Atenea también se medirán durante el fin de semana, mientras que Deportivo Géminis hará lo propio ante Rebaza Acosta. Los tres conjuntos en mención, a excepción de la escuadra del Callao, establecerán el orden del cuarto al sexto puesto.

El último cupo para los cuartos de final se definirá entre Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Soan, equipos que registran igual número de victorias, el primer criterio de desempate. La institución de Puente Piedra parte con ventaja por mayor puntaje, pero el que logre un triunfo en la fecha 9 podría meterse entre los ocho mejores.

Olva Latino, Rebaza Acosta y Deportivo Soan pelearán por el último boleto a los cuartos de final.

Dónde ver los partidos de la fecha 9

Latina TV posee los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y emitirá todos los partidos de la novena fecha de la segunda fase por señal abierta en el canal 2, además de su página web y aplicación, permitiendo que toda la audiencia pueda seguir los encuentros.

Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura completa desde su plataforma digital, con información previa a cada partido, seguimiento jugada a jugada, actualizaciones de los resultados y movimientos en la tabla de posiciones.