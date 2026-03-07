Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así marchan los equipos en la fecha 9 de la Fase 2

Esta jornada se definirán los cruces de cuartos de final. El partido que genera más expectativa es el Universitario vs San Martín

Guardar
Tabla de la Liga Peruana
Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así marchan los equipos durante la fecha 9 - fase 2.

La novena fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 dio inicio este sábado 7 de marzo con encuentros que serán determinantes para definir los cruces de cuartos de final. Los emparejamientos se establecerán según la tabla de posiciones, por lo que será fundamental seguir de cerca su evolución. Actualmente, existen dos versiones de la tabla, una tras el fallo a favor de Circolo Sportivo Italiano y otra pendiente de la posible apelación de la Universidad San Martín.

Tabla actualizada

Así va la tabla luego de la victoria de Circolo Sportivo Italiano sobre Olva Latino, que quedó fuera de los cuartos de final, en el primer partido de la fecha 9:

  1. Alianza Lima / 49 puntos y 17 victorias
  2. San Martín / 46 puntos y 15 victorias
  3. Universitario / 44 puntos y 15 victorias
  4. Géminis / 31 puntos y 11 victorias
  5. Regatas Lima / 30 puntos y 11 victorias
  6. Atlético Atenea / 32 puntos y 10 victorias
  7. Circolo / 31 puntos y 10 victorias
  8. Soan / 18 puntos y 5 victorias
  9. Rebaza Acosta / 15 puntos y 5 victorias
  10. Olva Latino / 14 puntos y 5 victorias

Tabla de la Liga Peruana de Vóley sin fallo a favor de Circolo

Así quedó la tabla de
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del final de la fecha 9 de la segunda fase.

Programación y resultados de la fecha 9 de la fase 2

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino (19-25, 27-25, 28-26, 22-25 y 15-7)

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9
Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

La previa de la fecha 9

La novena fecha será decisiva para definir los cruces de cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Según el reglamento, los emparejamientos se determinarán por la ubicación en la tabla: primero contra octavo, segundo ante séptimo, tercero frente a sexto y cuarto contra quinto.

El fallo favorable a Circolo Sportivo Italiano, tras el reclamo por la alineación indebida de cuatro extranjeras de la Universidad San Martín, alteró la puntuación y elevó la expectativa para la jornada final de la segunda fase.

El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.

Universitario de Deportes y San Martín se enfrentarán por el segundo puesto de la tabla. El ganador asegurará esa posición y la ventaja de cruzarse con el séptimo clasificado, que en principio representa un rival más accesible.

Regatas Lima y Atlético Atenea también se medirán durante el fin de semana, mientras que Deportivo Géminis hará lo propio ante Rebaza Acosta. Los tres conjuntos en mención, a excepción de la escuadra del Callao, establecerán el orden del cuarto al sexto puesto.

El último cupo para los cuartos de final se definirá entre Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Soan, equipos que registran igual número de victorias, el primer criterio de desempate. La institución de Puente Piedra parte con ventaja por mayor puntaje, pero el que logre un triunfo en la fecha 9 podría meterse entre los ocho mejores.

Olva Latino, Rebaza Acosta y
Olva Latino, Rebaza Acosta y Deportivo Soan pelearán por el último boleto a los cuartos de final.

Dónde ver los partidos de la fecha 9

Latina TV posee los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y emitirá todos los partidos de la novena fecha de la segunda fase por señal abierta en el canal 2, además de su página web y aplicación, permitiendo que toda la audiencia pueda seguir los encuentros.

Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura completa desde su plataforma digital, con información previa a cada partido, seguimiento jugada a jugada, actualizaciones de los resultados y movimientos en la tabla de posiciones.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyUniversitario vóleyAlianza Lima vóleyvóley peruanoSan MartínRegatas LimaDeportivo GéminisAtlético Ateneaperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 9 de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la última jornada de fase 2

Atlético Atenea y Regatas Lima se enfrentarán en un atractivo duelo que servirá como antesala al encuentro entre Universitario y San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes

Resultados de la fecha 9

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Este fin de semana culminará la segunda etapa del campeonato nacional, en la que se definirán las posiciones y los emparejamientos para la siguiente instancia

¿Cuándo inician los cuartos de

Golazo de Luis Iberico de cabeza en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

El delantero peruano marcó el 1-0 tras asistencia de Leandro Sosa en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de Luis Iberico de

Pedro Gallese se queda sin entrenador en Deportivo Cali: Alberto Gamero dejó el cargo tras derrota en casa ante Once Caldas

El estratega ‘cafetero’ anunció oficialmente su renuncia a la dirección técnica del conjunto ‘verdiblanco’ ante los medios de comunicación. “Quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo”, lamentó

Pedro Gallese se queda sin

Gol de Irven Ávila con asistencia de Ian Wisdom para el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

El delantero de 35 años ha movido las redes rivales por primera vez en la temporada luego de vencer la valla de Daniel Prieto, quien ofreció una débil defensa de su arco

Gol de Irven Ávila con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

Secretario general de José María Balcázar renuncia a días de ser nombrado

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte reaparece y

Ana Paula Consorte reaparece y se pronuncia sobre su separación con Paolo Guerrero: “Todo bien”

Magaly Medina anuncia que incursionará en los programas streaming: “Empezaré con poco presupuesto”

César Nakazaki responde con respeto a las críticas de Magaly Medina y reconoce: “Le debo mucho de mi carrera”

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Amor Rebelde se pronuncia tras explosión en discoteca de Trujillo durante su presentación: “Todos nos encontramos bien”

DEPORTES

Resultados de la fecha 9

Resultados de la fecha 9 de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la última jornada de fase 2

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Golazo de Luis Iberico de cabeza en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

Pedro Gallese se queda sin entrenador en Deportivo Cali: Alberto Gamero dejó el cargo tras derrota en casa ante Once Caldas

Gol de Irven Ávila con asistencia de Ian Wisdom para el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026