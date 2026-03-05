FPV otorga puntos a Circolo tras reclamo por falta de San Martín en Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) declaró fundado el reclamo de Circolo Sportivo Italiano y le otorgó los tres puntos del partido ante la Universidad San Martín, tras detectarse la alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras en cancha durante la octava fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La periodista deportiva Raquel Stolar difundió la decisión a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter). Precisó que, aunque la FPV falló a favor del equipo de Pueblo Libre, la USMP dispone de dos días para presentar una apelación y solicitar la revisión de la resolución.

“¡Los puntos irán para Circolo! La FPV declara fundado el reclamo y le entrega los puntos que perdió ante USM. La USM tiene 48 horas para apelar la decisión", escribió la comunicadora, desatando múltiples comentarios y reacciones en la plataforma digital.

Tomando en cuenta el precedente del encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, en el que el cuadro ‘crema’ presentó un reclamo por alineación indebida de cuatro extranjeras en el equipo ‘blanquiazul’, todo indica que la decisión de la Federación se mantendría a favor de Circolo, a pesar de la posible apelación de San Martín.

FPV declaró fundado el reclamo de Circolo por las cuatro extranjeras en cancha de San Martín.

¿Qué pasó en el San Martín vs Circolo?

La Universidad San Martín consiguió un triunfo destacado ante Circolo Sportivo Italiano, resultado que le permitió seguir entre los primeros lugares en la Liga Peruana de Vóley. El conjunto de Santa Anita estuvo cerca de perder, pero logró remontar un marcador adverso de dos sets para quedarse con la victoria. Sin embargo, la jornada quedó marcada por una controversia administrativa derivada de un error en la dirección técnica.

En la parte final del cuarto set, el entrenador Guilherme Schmitz dispuso el ingreso de la estadounidense Sophia Kruczko en reemplazo de Angélica Aquino. Aixa Vigil notó de inmediato la irregularidad, advirtiendo que la presencia de la norteamericana suponía una infracción al reglamento, ya que sumaba cuatro jugadoras extranjeras en cancha al mismo tiempo.

Al percatarse del error, el técnico brasileño intentó revertir la sustitución, retirando a Kruczko del campo y devolviendo a Angélica Aquino a las acciones. Desde el banco de Circolo, el entrenador Marcos Blanco mantuvo la compostura y dejó ver una leve sonrisa.

San Martín se impuso por 3-2, aunque el cuerpo técnico de Circolo decidió formalizar un reclamo en la planilla del partido, trámite que realizó la capitana Eugenia Nosach junto al delegado del equipo, quienes presentaron la impugnación del resultado ante la mesa de control.

Guilherme Schmitz cometió error con San Martín al poner a cuatro extranjeras y Circolo no lo pasó por alto - Crédito: Captura de Latina.

¿Cómo quedará la tabla tras triunfo en mesa de Circolo?

Con la decisión a favor de Circolo en mesa, San Martín quedaría en la segunda posición de la tabla de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley con 46 puntos. Sin embargo, dejaría de ser inalcanzable para Universitario de Deportes, que suma 44 unidades y podría superarlo con una victoria en la última fecha.

Así, San Martín y Universitario se enfrentarán el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes por la jornada 9, en un duelo directo por el segundo lugar de la clasificación. Este puesto resulta decisivo para definir los emparejamientos de cuartos de final.

El ganador del encuentro del sábado asegurará el derecho a medirse con el séptimo de la tabla, en principio un rival más accesible. Actualmente, esa posición corresponde a Circolo, que tras obtener los puntos en disputa se mantiene en ese lugar con 28 unidades y 9 triunfos hasta ahora.