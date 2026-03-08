Perú Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘blanquiazules’ asegurarán el primer puesto en esta fase independientemente de los resultados. En cambio, el conjunto de Puente Piedra requiere una victoria para avanzar a los cuartos de final. Sigue todas las incidencias

00:49 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima jugará hoy, domingo 8 de marzo, ante Deportivo Soan por la novena y última fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes del distrito de Villa El Salvador.

00:48 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima mantuvo su buen momento tras el Sudamericano de Clubes y volvió a superar sin complicaciones a Universitario de Deportes. El equipo dirigido por Facundo Morando se impuso por 3-1, con parciales de 25-22, 25-19 y 25-13.

Con este triunfo, el conjunto de La Victoria continúa liderando la tabla de la segunda fase, sumando 17 triunfos y 49 puntos. Aventaja a la Universidad San Martín, que cuenta con 15 victorias y 46 puntos, y a Universitario, con 15 victorias y 44 unidades.

La posición de Alianza Lima en la cima ya no puede ser alterada, ya que la Federación Peruana de Vóley (FPV) resolvió en contra de la Universidad San Martín tras el reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano, debido a la alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras.

Independientemente de los resultados de la novena fecha, el cuadro ‘íntimo’ avanzará a la siguiente ronda como líder y enfrentará al equipo ubicado en el octavo puesto, que podría ser Soan o Rebaza Acosta, tras la reciente derrota de Olva Latino ante Circolo en esta jornada.

Revive el emocionante punto final y la eufórica celebración de Alianza Lima tras vencer a Universitario de Deportes en el clásico de la Liga Peruana de Vóley. Con un contundente 3-1, el equipo blanquiazul desató la fiesta en la cancha y en las tribunas. - Latina Noticias
00:47 hsHoy

¿Cómo llega Soan?

Deportivo Soan cayó 3-0 frente a Deportivo Géminis en un partido donde volvió a mostrar irregularidad a lo largo del torneo. El equipo de Puente Piedra solo mantuvo el ritmo en el primer set, que finalizó 25-22, pero en los parciales siguientes quedó relegado con un marcador de 25-16.

El plantel dirigido por Mauro Boasso necesita una victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Actualmente se ubica en el octavo lugar con 5 triunfos y 18 puntos, igualando en cantidad de victorias a su principal competidor, Rebaza Acosta, por lo que está obligado a sumar ante Alianza Lima.

Soan disputará su encuentro conociendo previamente el resultado entre Rebaza Acosta y Olva Latino, un factor que podría aumentar la presión sobre el equipo. Bajo estas circunstancias, deberá desplegar su mejor juego para avanzar a la siguiente etapa.

Deportivo Soan buscará clasificar a los cuartos de final en la última fecha de la segunda fase.
00:46 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs Soan

Este cotejo iniciará a las 17:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia, Ecuador y México; a las 18:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 19:00 horas de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

00:45 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Soan: canal TV del partido por fecha 9

Latina TV cuenta con los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y emitirá el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Soan por señal abierta en el canal 2, así como en su sitio web y aplicación. De esta forma, el partido estará disponible para todo el público.

Infobae Perú realizará una cobertura integral a través de su plataforma digital, con información previa al duelo, seguimiento punto a punto, actualización de resultados y de la tabla de posiciones.

