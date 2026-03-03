Perú Deportes

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces

Este fin de semana concluirá la segunda fase y dará paso a la etapa de eliminación directa rumbo al título nacional

Guardar
Cuartos de final de la
Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces.

El fin de semana se disputará la novena y última fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, jornada clave para confirmar a los ocho equipos que accederán a los cuartos de final y establecer los emparejamientos de esa instancia. A continuación, conoce todos los detalles de la siguiente etapa del campeonato de voleibol nacional.

¿Cómo se definirán los cruces?

Según las bases del torneo, los cruces de cuartos de final se determinarán según las posiciones que los equipos ocupen al término de la segunda fase. Los emparejamientos serán: primero contra octavo, segundo ante séptimo, tercero frente a sexto y cuarto ante quinto.

La novena fecha será clave para definir las posiciones de los ocho clubes que continuarán en la lucha por el título nacional. Entre los encuentros más destacados de la jornada figura el duelo entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín.

Así quedó la tabla de
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del final de la fecha 9 de la segunda fase.

Partidos de fecha 9 definirán cruces de cuartos

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs Olva Latino / 14:45 horas

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9
Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

Equipos clasificados a los cuartos de final

Hasta el momento, siete equipos tienen asegurada su clasificación a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley, según su puntaje y ubicación en la tabla: Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atlético Atenea y Circolo Sportivo Italiano.

El último clasificado a cuartos de final

El último lugar se definirá en la novena fecha entre Deportivo Soan, Rebaza Acosta y Olva Latino, que registran cinco victorias cada uno, el principal criterio de desempate. El primer club en mención parte con ventaja al sumar 18 puntos, la mayor cantidad entre los tres.

Cualquiera de estos tres clubes podría obtener el último cupo a los cuartos de final si logra una victoria en la jornada final. Para evaluar sus posibilidades, resulta clave revisar los rivales que enfrentarán.

Soan tendrá como adversario a Alianza Lima, uno de los equipos más exigentes del campeonato. Las ‘blanquiazules’, ya clasificadas, buscarán mantener su invicto en esta fase y llegar en óptimas condiciones a los cuartos de final, tras imponerse 3-1 a Universitario en el clásico más reciente.

Revive el emocionante punto final y la eufórica celebración de Alianza Lima tras vencer a Universitario de Deportes en el clásico de la Liga Peruana de Vóley. Con un contundente 3-1, el equipo blanquiazul desató la fiesta en la cancha y en las tribunas. - Latina Noticias

Olva enfrentará a Circolo Sportivo Italiano, equipo que llega tras perder una ventaja de 2-0 ante Universidad San Martín. El conjunto dirigido por Walter Lung buscará dar el golpe, aunque arrastra dos derrotas consecutivas en esta fase del torneo.

Por su parte, Rebaza se medirá con Deportivo Géminis, que atraviesa un buen momento. El equipo del Callao necesitará superar al conjunto de Natalia Málaga, reciente vencedor de Universitario, para mantenerse en carrera por la clasificación.

En caso de que Deportivo Soan, Olva Latino y Rebaza Acosta consigan victorias en la jornada, el conjunto de Puente Piedra tendría la ventaja para quedarse con el último cupo, ya que acumularía 21 puntos, el segundo criterio de desempate en la Liga Peruana de Vóley.

Olva Latino, Rebaza Acosta y
Olva Latino, Rebaza Acosta y Deportivo Soan pelearán por el último boleto a los cuartos de final.

¿Cuándo comenzarán los cuartos de final?

La Liga Peruana de Vóley no se detendrá. Este fin de semana finaliza la novena fecha de la segunda fase y, a partir del próximo, iniciarán los cuartos de final. En esta etapa, la clasificación se definirá en series al mejor de tres partidos; el equipo que logre dos triunfos avanzará a la siguiente ronda.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyUniversitario vóleyAlianza Lima vóleyRegatas LimaDeportivo GéminisAtlético AteneaSan Martínvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘cremas’ intentarán cerrar esta fase con una victoria ante uno de los equipos líderes del torneo, tras la derrota sufrida en el clásico frente a Alianza Lima. Aquí todos los detalles del encuentro

Universitario vs San Martín: día,

“Universitario tiene que cambiar el sistema”, la firme opinión de Eddie Fleischman sobre el juego de la ‘U’ con Javier Rabanal

El periodista deportivo habló del nivel del cuadro ‘crema’ y dio los motivos por los que tiene que variar el modelo de juego con el técnico español

“Universitario tiene que cambiar el

Diego Romero dio detalles de la tensa reunión con Jean Ferrari que le impidió su salida de Universitario: “Sentí cólera”

El arquero ‘crema’ relató el intercambio que sostuvo con un directivo ante la posibilidad de dejar el club en años anteriores y se refirió al arribo de Sebastián Britos. Además, compartió su opinión sobre Jorge Fossati

Diego Romero dio detalles de

Jefferson Farfán le dedicó emotivo mensaje a Matías Succar tras agónico gol en triunfo de Cienciano: “Los tiempos de Dios son perfectos”

La ‘Foquita’ utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la diana marcada por el exdelantero de Alianza Lima durante el enfrentamiento ante Deportivo Garcilaso en el clásico cusqueño

Jefferson Farfán le dedicó emotivo

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

Los ‘culés’ buscarán la hazaña en el Camp Nou luego de caer goleados 4-0 en la ida frente a los de Diego Simeone. Cualquier cosa puede pasar. Conoce cómo seguir el cotejo en vivo

Dónde ver Barcelona vs Atlético
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hoy inicia el juicio contra

Hoy inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

ENTRETENIMIENTO

Arcángel regresa a Lima con

Arcángel regresa a Lima con ‘La 8va Maravilla World Tour’: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y más del show

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por inapropiado comentario durante marcha en memoria de Lizeth Marzano

Isabella Ladera pone fin a los rumores y revela el tiempo de embarazo de su hijo con Hugo García

Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga: “Por nueva pareja”

Magaly Medina convoca a vecinos a entregar videos del atropello de Lizeth Marzano: “Ver quién escondió el carro”

DEPORTES

Universitario vs San Martín: día,

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

“Universitario tiene que cambiar el sistema”, la firme opinión de Eddie Fleischman sobre el juego de la ‘U’ con Javier Rabanal

Diego Romero dio detalles de la tensa reunión con Jean Ferrari que le impidió su salida de Universitario: “Sentí cólera”

Jefferson Farfán le dedicó emotivo mensaje a Matías Succar tras agónico gol en triunfo de Cienciano: “Los tiempos de Dios son perfectos”

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026