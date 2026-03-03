Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces.

El fin de semana se disputará la novena y última fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, jornada clave para confirmar a los ocho equipos que accederán a los cuartos de final y establecer los emparejamientos de esa instancia. A continuación, conoce todos los detalles de la siguiente etapa del campeonato de voleibol nacional.

¿Cómo se definirán los cruces?

Según las bases del torneo, los cruces de cuartos de final se determinarán según las posiciones que los equipos ocupen al término de la segunda fase. Los emparejamientos serán: primero contra octavo, segundo ante séptimo, tercero frente a sexto y cuarto ante quinto.

La novena fecha será clave para definir las posiciones de los ocho clubes que continuarán en la lucha por el título nacional. Entre los encuentros más destacados de la jornada figura el duelo entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del final de la fecha 9 de la segunda fase.

Partidos de fecha 9 definirán cruces de cuartos

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs Olva Latino / 14:45 horas

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

Equipos clasificados a los cuartos de final

Hasta el momento, siete equipos tienen asegurada su clasificación a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley, según su puntaje y ubicación en la tabla: Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atlético Atenea y Circolo Sportivo Italiano.

El último clasificado a cuartos de final

El último lugar se definirá en la novena fecha entre Deportivo Soan, Rebaza Acosta y Olva Latino, que registran cinco victorias cada uno, el principal criterio de desempate. El primer club en mención parte con ventaja al sumar 18 puntos, la mayor cantidad entre los tres.

Cualquiera de estos tres clubes podría obtener el último cupo a los cuartos de final si logra una victoria en la jornada final. Para evaluar sus posibilidades, resulta clave revisar los rivales que enfrentarán.

Soan tendrá como adversario a Alianza Lima, uno de los equipos más exigentes del campeonato. Las ‘blanquiazules’, ya clasificadas, buscarán mantener su invicto en esta fase y llegar en óptimas condiciones a los cuartos de final, tras imponerse 3-1 a Universitario en el clásico más reciente.

Revive el emocionante punto final y la eufórica celebración de Alianza Lima tras vencer a Universitario de Deportes en el clásico de la Liga Peruana de Vóley. Con un contundente 3-1, el equipo blanquiazul desató la fiesta en la cancha y en las tribunas. - Latina Noticias

Olva enfrentará a Circolo Sportivo Italiano, equipo que llega tras perder una ventaja de 2-0 ante Universidad San Martín. El conjunto dirigido por Walter Lung buscará dar el golpe, aunque arrastra dos derrotas consecutivas en esta fase del torneo.

Por su parte, Rebaza se medirá con Deportivo Géminis, que atraviesa un buen momento. El equipo del Callao necesitará superar al conjunto de Natalia Málaga, reciente vencedor de Universitario, para mantenerse en carrera por la clasificación.

En caso de que Deportivo Soan, Olva Latino y Rebaza Acosta consigan victorias en la jornada, el conjunto de Puente Piedra tendría la ventaja para quedarse con el último cupo, ya que acumularía 21 puntos, el segundo criterio de desempate en la Liga Peruana de Vóley.

Olva Latino, Rebaza Acosta y Deportivo Soan pelearán por el último boleto a los cuartos de final.

¿Cuándo comenzarán los cuartos de final?

La Liga Peruana de Vóley no se detendrá. Este fin de semana finaliza la novena fecha de la segunda fase y, a partir del próximo, iniciarán los cuartos de final. En esta etapa, la clasificación se definirá en series al mejor de tres partidos; el equipo que logre dos triunfos avanzará a la siguiente ronda.