Pedro Gallese se queda sin entrenador en Deportivo Cali: Alberto Gamero dejó el cargo tras derrota en casa ante Once Caldas

El estratega ‘cafetero’ anunció oficialmente su renuncia a la dirección técnica del conjunto ‘verdiblanco’ ante los medios de comunicación. “Quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo”, lamentó

Alberto Gamero se marchó de
Alberto Gamero se marchó de Deportivo Cali tras la derrota en casa ante Once Caldas que significó el tercer encuentro sin ganar para los 'verdiblancos'. Crédito: Difusión.

La crisis de resultados en el Deportivo Cali llegó a su punto de quiebre este sábado. Tras la dura derrota por 0-2 sufrida en casa ante Once Caldas, resultado que terminó siendo la gota que rebalsó el vaso, el director técnico Alberto Gamero anunció su salida irrevocable de la institución ‘azucarera’.

El estratega de 62 años puso fin a un proceso de 30 partidos que inició en julio del 2025, donde el rendimiento del 36,6 % —producto de 8 triunfos, 9 empates y 13 derrotas— no pudo sostener el proyecto deportivo que recibió la confianza de la dirección deportiva del club a inicios del curso.

En una conferencia de prensa marcada por la autocrítica, el nacido en Santa Marta de 62 años fue directo al confirmar su desvinculación. “Venir a responder preguntas hoy no me queda bien. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali”, sentenció el DT, quien aprovechó el espacio para despedirse de la prensa y la afición: “A la hinchada, quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo”, añadió con resignación tras el traspié en Palmaseca.

Tras la derrota ante Once
Tras la derrota ante Once Caldas en el estadio Deportivo Cali, Alberto Gamero dejó de ser el técnico tras sumar su cuarta derrota en el campeonato colombiano. Crédito Jaime Moreno/Colprensa

Minutos después del anuncio, el club emitió un comunicado oficial ratificando la noticia y aclarando que “el profesor Alberto Gamero ha decidido no continuar” al frente del equipo profesional donde milita el portero peruano Pedro Gallese, quien ha sido titular en los diez encuentros oficiales que ha disputado el club.

La institución vallecaucana expresó su “profundo agradecimiento al profesor Gamero y a su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación, el profesionalismo y la entrega”, destacando que su liderazgo aportó al crecimiento del plantel a pesar de los resultados adversos.

Con la salida del experimentado timonel, el cuadro ‘verdiblanco’ inicia ahora la búsqueda de un sucesor que logre enderezar el camino en la liga colombiana y potenciar a figuras internacionales como Gallese, en un entorno que exige respuestas inmediatas.

El comunicado del Deportivo Cali
El comunicado del Deportivo Cali que anunció formalmente la salida de Alberto Gamero. Crédito: Instagram Deportivo Cali.

Rafael Dudamel es opción para suplir a Alberto Gamero

Tras la renuncia de Alberto Gamero, el nombre de Rafael Dudamel es el que suena con más fuerza para asumir el banquillo del Deportivo Cali. Según información de ‘RCN Deportes’, el estratega venezolano se perfila como la opción principal debido a su exitoso pasado en la institución: fue el último técnico que llevó al cuadro ‘azucarero’ a la gloria al conquistar la Liga BetPlay en 2021.

El DT de 53 años tuvo un paso previo de 55 partidos con un balance equilibrado de 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas. Después de su salida del Cali en 2022, Dudamel sumó experiencia en el Necaxa de México y alcanzó un histórico título con Atlético Bucaramanga en 2024. Su etapa más reciente fue en el Pereira a inicios de 2025; sin embargo, la crisis económica de dicho club provocó su salida prematura.

Deportivo Cali, complicado con los promedios

La situación del Deportivo Cali en la tabla de promedios es crítica y lo ubica en una zona de riesgo directo de descenso. Según la última actualización, el conjunto ‘azucarero’ ocupa la posición 18 con un promedio de 1.07, superando únicamente a Boyacá Chicó (0.83) y Cúcuta Deportivo (0.66).

Tabla de promedios de la
Tabla de promedios de la Liga BetPlay de Colombia. Crédito: Caracol.

Esta ubicación es alarmante porque en el sistema del fútbol colombiano los dos últimos equipos de esta tabla pierden la categoría al finalizar la temporada. Aunque actualmente se encuentra fuera de los puestos de descenso inmediato, la distancia con sus perseguidores es mínima y la tendencia negativa tras la salida de Alberto Gamero agrava el panorama.

El equipo está obligado a sumar puntos de forma urgente para distanciarse de Alianza FC (1.09) e Internacional de Bogotá (1.11). Cualquier nuevo traspié podría hundir al equipo de Pedro Gallese en la zona roja, convirtiendo la permanencia en una lucha agónica semana tras semana.

