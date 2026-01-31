Perú Deportes

El Deportivo Cali de Pedro Gallese no despega y el promedio de descenso complica la continuidad del DT

El conjunto ‘azucarero’ registra dos derrotas en las tres primeras jornadas del torneo colombiano. El adiestrador Alberto Gamero es cuestionado por el irregular inicio

Pedro Gallese y un arranque
Pedro Gallese y un arranque de temporada complicado con el Deportivo Cali. Crédito: Instagram Pedro Gallese.

El Deportivo Cali realizó una fuerte inversión económica para la temporada 2026 con el objetivo primario de que el club vuelva a ser protagonista en el fútbol de Colombia. La directiva consensuó acerca de la continuidad de Alberto Gamero al mando del primer equipo para el nuevo curso. Pese a las expectativas, el conjunto del arquero peruano Pedro Gallese acumula resultados negativos en sus primeros partidos.

El conjunto ‘verdiblanco’ se estrenó con una derrota en el Apertura ‘cafetero’ en su visita al Jaguares. En Montería, la escuadra local se impuso por la mínima diferencia a través de un tanto de Cristian Álvarez que batió la portería de Pedro Gallese.

En su segunda presentación, el equipo que dirige Alberto Gamero sumó sus tres primeras unidades luego de vencer por 3-1 al Deportivo Independiente Medellín en casa. El conjunto ‘caleño’ jugó gran parte del encuentro con un jugador más y se motivó con el aliento que bajó de las graderías en Palmaseca.

El estratega Alberto Gamero sumó
El estratega Alberto Gamero sumó su segunda derrota con Cali en la Liga BetPlay 2026-1. Crédito: Andrés López/Colprensa

Pero una nueva derrota ha vuelto a poner en el ojo de la tormenta a los ‘azucareros’. En el Estadio Cincuentenario de Medellín, el cuadro de Cali cayó por 2-1 en su visita a Águilas Doradas. Frank Lozano marcó el tanto para los locales cuando se jugaban los descuentos.

“La derrota fue por errores, sobre todo por el segundo gol donde no trasladamos. Podíamos haber hecho una falta, y en el momento donde menos pensábamos ocurrió el gol. Nos estábamos defendiendo bien”, reflexionó Gamero tras el encuentro ante Águilas Doradas.

La caída en Medellín ha caído como un baldazo de agua fría para las filas de Gamero. El director técnico camina por la cornisa, pues su equipo está cerca de la zona de descenso en la tabla de promedios: tan solo a dos posiciones. La actualidad del Deportivo Cali es profundamente delicada, dado que las derrotas agudizan su tesitura.

Tabla de promedios de la
Tabla de promedios de la liga colombiana. Crédito: Win TV.

Conviene mencionar que en la tabla de promedios, el Deportivo Cúcuta, recién ascendido, cumple un papel preponderante. El ‘rojinegro’ cuenta con la facilidad de mejorar su posición con tan solo unas victorias. Este escenario complica en demasía al Deportivo Cali si no encuentra un estado de forma sobresaliente pronto.

Respaldo dirigencial ¿hasta qué punto?

Tras la caída del Deportivo Cali ante Jaguares en el inicio del torneo, el presidente del club, Rafael Tinoco, salió al paso de las críticas. El directivo ratificó su confianza en el técnico Alberto Gamero y descartó cualquier rumor sobre su salida inmediata.

Tinoco fue enfático al pedir calma a la hinchada y a la prensa. “En ningún momento estuvo en riesgo la continuidad del profesor Gamero. No podemos ser tan imprudentes que por un partido vayamos a cambiar al estratega”, afirmó el dirigente. Además, recordó que los resultados toman tiempo y requieren paciencia.

Rafael Tinoco, presidente del Deportivo
Rafael Tinoco, presidente del Deportivo Cali, al lado del técnico Alberto Gamero - crédito Deportivo Cali

“Hay que tener conciencia de que esto es un proceso... la varita mágica no existe”, sentenció. Con estas palabras, el club busca estabilidad para enfrentar la lucha por la permanencia y calmar la tensión en el entorno ‘azucarero’.

Próximo partido del Deportivo Cali

El Deportivo Cali se prepara para un duelo de alta tensión en el Estadio Palmaseca. Este domingo 1 de febrero, a las 16:10 horas de Perú, el equipo ‘azucarero’ recibirá al Deportivo Pasto con la urgencia de resarcir su irregular inicio de campaña.

El reto no será sencillo. El conjunto volcánico llega a Palmira con un presente arrollador y se ubica como único puntero del torneo tras lograr tres victorias en tres partidos. Pese a este escenario, el cuadro de Alberto Gamero confía en el apoyo de su público para frenar al líder. En Colombia, el juego se verá por Win+ Fútbol. En Perú, ningún canal cuenta con los derechos de transmisión de la liga cafetera, por lo que la alternativa es la plataforma Win Play.

