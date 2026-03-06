Perú Deportes

Directivo de Cienciano confesó que quiso fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero DT se opuso: “Van a trastornar al grupo”

El entrenador Horacio Melgarejo desaprobó las llegadas de los dos exjugadores de Alianza Lima, quienes fueron acusados por abuso sexual en Argentina

Cienciano aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por penales a Melgar el jueves 5 de marzo. El equipo cusqueño afrontará al menos dos competencias en el inicio de la temporada y, en ese contexto, busca reforzar su plantilla.

El director general Juvenal Farfán, en diálogo con una radio local, explicó que el club gestiona la llegada de fichajes nacionales, ya que los cupos de extranjeros están cubiertos. Confirmó que han iniciado conversaciones con el delantero peruano Adrián Ugarriza y que también intentó incorporar a dos futbolistas con pasado en la selección peruana.

El dirigente reveló que propuso los nombres de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes fueron apartados de Alianza Lima tras ser acusados de abuso sexual en Argentina. Sin embargo, el técnico Horacio Melgarejo se opuso a la llegada de ambos defensores.

Te comenté lo de Zambrano y Trauco, nosotros estábamos interesados, pero el cuerpo técnico se opuso y dijo que podría trastornar el grupo”, declaró Farfán en una reciente entrevista con el programa Zoom Deportivo.

Durante el mismo espacio radial, Juvenal Farfán solicitó colaboración para sumar refuerzos: “Si alguien pudiera decirnos a quién traer, estamos buscando nombres, podemos contactarlos inmediatamente, tienen que ser nacionales, peruanos. Extranjeros no, porque ese cupo ya está cubierto. Nos queda afrontar la temporada con este grupo, que es bueno pero corto, apenas llegamos a 23 jugadores”.

¿Adrián Ugarriza fichará por Cienciano?

Juvenal Farfán se refirió a la posibilidad de incorporar a Adrián Ugarriza, quien recientemente dejó Israel debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y podría quedar en condición de jugador libre si persisten los problemas en Medio Oriente.

El directivo de Cienciano confirmó que existen gestiones en curso. “El nombre salió ayer y estamos contactándolo en estos momentos.” Añadió que Universitario también compite por el fichaje del delantero. “Hasta donde sabemos, creo que la ‘U’ lo está intentando llamar y lo quiere traer”, precisó.

Director general de Cienciano dio a conocer que la 'U' contactó al delantero peruano. Créditos: Zoom Deportivo / Radio.

El futuro de Zambrano y Trauco podría estar en Boys

Carlos Zambrano y Miguel Trauco, recientemente separados de Alianza Lima tras ser acusados de abuso sexual en Argentina, están cerca de llegar a un acuerdo para sumarse a Sport Boys en la Liga 1 2026. Las negociaciones avanzan y solo resta que ambos futbolistas resuelvan su situación judicial para concretar su incorporación.

En declaraciones a TV Perú, Mario Flores, gerente deportivo de Boys, confirmó el interés del club por los defensores. “Son dos jugadores que se han acercado al club hace poco. Estamos evaluando la situación y en los próximos días podría haber novedades. Ellos deben solucionar un asunto pendiente para que el fichaje sea posible”, explicó.

Mano Menezes tiene interés por los dos exjugadores de Alianza Lima. Créditos: TVPerú.

Flores añadió que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respalda la posible llegada de Zambrano y Trauco, y ha solicitado al club continuar con las gestiones. Mano Menezes, técnico de la selección, los tiene considerados para futuras convocatorias y considera importante que ambos tengan continuidad en la liga local.

“Ha habido un acercamiento por parte de ellos. El profesor Menezes los tiene en cuenta y es fundamental que sumen minutos. Creemos que aquí podrían lograr esa regularidad”, agregó el directivo.

El periodista Gustavo Peralta informó que el administrador Martín Noriega viajó desde Estados Unidos para cerrar el fichaje de Jean Deza y agilizar las gestiones con los exseleccionados. El objetivo es definir el futuro de Zambrano y Trauco antes del fin de semana.

