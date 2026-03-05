Selección peruana pidió a Sport Boys que fiche a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por interés de Mano Menezes: “Los tiene en cuenta”

Carlos Zambrano y Miguel Trauco, dos futbolistas peruanos separados recientemente de Alianza Lima tras ser denunciados por abuso sexual en Argentina, estarían cerca de sellar un acuerdo para sumarse a Sport Boys en la presente edición de la Liga 1 2026. Ambas partes mantienen negociaciones avanzadas y solo restaría que los jugadores resuelvan su situación judicial para concretar su incorporación.

De acuerdo con declaraciones recogidas por TV Perú, Mario Flores, gerente deportivo de Boys, confirmó el interés de la institución del Callao por los defensores. “Son dos jugadores que se nos han acercado hace poco al club. Estamos analizándolo y en los próximos días podría haber novedades con ese tema. Ellos tienen un tema pendiente que lo tienen que resolver a la brevedad para que se pueda dar”.

El dirigente explicó que el posible fichaje de Zambrano y Trauco cuenta con el aval de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que, según relató, pidió a Sport Boys avanzar en las gestiones. El técnico de la selección nacional, Mano Menezes, contempla a ambos futbolistas para futuras convocatorias y considera necesario que sumen minutos en el torneo local.

“Ha habido un tema de parte de ellos. Me parece que el profesor Menezes tiene en cuenta a alguno de ellos o a los dos. Es importante que puedan tener continuidad y creo que podrían tenerla acá”, detalló el gerente deportivo de los ‘chalacos’.

Selección peruana pidió a Sport Boys que fiche a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por interés de Mano Menezes.

Flores detalló que el contacto entre las partes surgió por medio de Jean Ferrari, director general de la FPF, y Martín Noriega, administrador temporal de Sport Boys. “Con Martín, todo fue a través de Jean Ferrari. Hemos tocado algunos temas. Un tema principal es lo que ellos tienen pendiente, pero una vez resuelto eso, podríamos ver un contrato y poder contar con ellos. Yo creo que para el fin de semana podría haber novedades”, explicó.

Consultado sobre la opinión del entrenador del club, Jaime de la Pava, Flores afirmó que el cuerpo técnico ve con buenos ojos la posible llegada de los exfutbolistas de la selección peruana. “Sabe que son jugadores de nivel, sabe que le vendrían bien al grupo. Siempre los jugadores de nivel y con hambre de poder demostrar le van a hacer bien al fútbol y en este caso a nosotros como equipo”, señaló.

¿Jean Deza también llega?

Mario Flores también se refirió al caso de Jean Deza, quien, al igual que Carlos Zambrano y Miguel Trauco, mantiene conversaciones para incorporarse al plantel durante el Torneo Apertura. El gerente deportivo precisó que la situación del ‘Ratón’ presenta mayores dificultades debido a factores extradeportivos y a su rendimiento en temporadas recientes.

“El tema de Jean Deza es un poco más complicado porque ha tenido el último año jugado en Liga 2, pero esto es fútbol. Podría darse de todas maneras. Uno nunca sabe, ¿no?”, manifestó el directivo de Sport Boys.

Deza estuvo cerca de regresar a UTC, equipo con el que se le vinculó y cuyo retorno se llegó a anunciar, aunque finalmente no se concretó. Actualmente, existe la posibilidad de que se sume a Boys, club por el que ha expresado su simpatía desde pequeño. La definición sobre su futuro se conocerá en los próximos días.

El último club de Jean Deza fue Santos de Nazca en la Liga 2.

Lo último que se sabe de los fichajes de Zambrano, Trauco y Deza en Boys

Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, informó los últimos detalles de las contrataciones de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza. Con respecto a los dos exjugadores que fueron recientementes separados de Alianza Lima, manifestó que habrá condiciones en el contrato para proteger al club ‘rosado’ en caso de una nueva indisciplina.

"Boys los acepta, los recibe y los necesita, pero deben aceptar todas las condiciones contractuales, especialmente las que buscan proteger al club ante cualquier situación legal“, contó.

En cuanto a Jean Deza, expresó lo siguiente: "mañana se realizará una reunión entre varios responsables deportivos del club. Participarán Martín Noriega, el administrador; Pato Cabanillas; y el gerente Mario Flores junto a Jean Deza. En ese encuentro se definirá si Jean Deza será jugador de Sport Boys. Todo indica que Deza firmará mañana“.