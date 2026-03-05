Perú Deportes

Cristiano pide calma pese a notable victoria de Sporting Cristal ante Carabobo por fase 3 ida de Copa Libertadores 2026: “La ventaja es peligrosa”

Aunque es necesario pasar página, tras salir bien librados de la expedición en Venezuela, Da Silva llama a la tranquilidad entre los aficionados. “Tenemos que olvidarnos del 1-0″, dijo

Guardar
Cristiano se ha convertido en
Cristiano se ha convertido en un futbolista fiable dentro de la planificación de Paulo Autuori. - Crédito: Sporting Cristal

Cristiano Da Silva es uno de los futbolistas más apreciados en Sporting Cristal y de los pocos que ha sabido poner al club del Rímac en la superficie de la Copa Libertadores 2026. Por eso su juicio de valor tiene mucha importancia dentro de un plantel que continúa acercándose, cada vez más, a la Fase de Grupos.

Un acorazado rendimiento suyo fue destacado para que Cristal saliera airoso en su primera prueba contra Carabobo, en la ciudad de Valencia, Venezuela. A pesar de que hubo un controvertido gol anulado por una previa mano suya, su desenvolvimiento fue más que correcto.

Cristiano es inamovible en Sporting
Cristiano es inamovible en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Es claro que el equipo, con Cristiano a la cabeza, se encuentra muy feliz por haber cumplido con éxito la asignatura: “La sensación es siempre la mejor. Ganamos el partido, es lo que nosotros buscábamos hoy. Incluso jugando fuera de casa, lo más importante es ganar siempre el partido”.

Aun así, Da Silva exhorta a la afición ‘rimense’ a mantener la calma y no pecar de confiados por la ligera diferencia favorable de la llave. Desde su lectura, un resultado como el cosechado en condición de visitante debe considerarse alarmante.

El cuadro peruano derrotó 1-0 con gol de Yoshimar Yotún en Venezuela. Ahora buscará su clasificación en Matute - Crédito: ESPN

“Ahora tenemos que tener más foco para ganar el partido de casa. Sí, la ventaja de 1-0 es siempre peligrosa, pero en casa nosotros tenemos que jugar nuestro fútbol y no pensar siempre en el partido que hacemos acá. Tenemos que olvidar que tenemos 1-0 acá y jugar como nunca”, reflexionó.

Finalmente, Cristiano espera que las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva, lugar elegido para desarrollar el desquite, luzcan repletas de simpatizantes ‘cerveceros’, ofreciendo un apoyo constante durante en transcurso del cotejo: "Es muy importante el apoyo de la gente.. Tengo certeza que el estadio va a estar lleno, como siempre ha sido. Y eso es lo más importante para nosotros“.
Yotún continúa marcando diferencias con
Yotún continúa marcando diferencias con Sporting Cristal. - Crédito: CONMEBOL Libertadores

Cristiano asentado

La directiva de Sporting Cristal identificó la urgente necesidad de reforzar el sector izquierdo de su defensa al inicio del nuevo periodo en la Liga 1. Tras evaluar múltiples alternativas, finalmente apostaron por la incorporación de Cristiano Da Silva.

Con una trayectoria de cuatro años en el fútbol brasileño, Da Silva tuvo su mejor paso por el Fluminense tras regresar del Sheriff Tiraspol. Su llegada a Perú marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional. El defensor desembarcó en el Rímac y rápidamente se adaptó al entorno del club.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en penales y avanzaron a la fase 3 del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.
El arribo de Cristiano generó expectativas inmediatas entre los seguidores ‘celestes’, quienes valoraron su amplia experiencia internacional. Los hinchas de Sporting Cristal vieron en él una garantía para la defensa. El jugador respondió de inmediato a la confianza depositada.

El momento más destacado de su etapa en Sporting Cristal se presentó durante la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En el encuentro ante el Club 2 de Mayo, desempeñó un papel fundamental como marcador izquierdo. Su actuación fue sobresaliente a lo largo del partido. En la definición por penales, ejecutó su lanzamiento con eficacia y temple.

Cristiano experimenta un crecimiento exponencial.
Cristiano experimenta un crecimiento exponencial. - Crédito: Sporting Cristal

En la proyección institucional, se prevé que Cristiano Da Silva se mantenga como una pieza inamovible en la defensa de La Florida. La directiva confía en que continúe integrando la línea defensiva por varios años más. Solo una propuesta atractiva del extranjero podría alterar estos planes.

Actualmente, Da Silva forma parte de la armada brasileña de los ‘cerveceros’ junto a Gabriel Santana y Felipe Vizeu. Este grupo de jugadores está llamado a aportar tanto en defensa como en la creación ofensiva.

Temas Relacionados

Sporting CristalCopa LibertadoresCaraboboCristiano Da Silvaperu-deportes

Más Noticias

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Edición especial del ‘clásico del sur’ en la ciudad del Cusco. El ganador accederá a la Fase de Grupos. Ale Hohberg comandará la zona ofensiva; Pablo Erustes conformará tridente de ataque

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Jean Deza fichó por Sport Boys y le dedicó emotiva publicación a su madre fallecida: “Me dijiste que los sueños se cumplen”

El ‘Ratón’ alcanzó un acuerdo con el conjunto chalaco y disputará la Liga 1 2026 en el club de sus amores. Carlos Zambrano y Miguel Trauco también podrían incorporarse al plantel

Jean Deza fichó por Sport

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

El mediocampista uruguayo respaldó a su compañero tras las recientes críticas por su rendimiento en la Liga 1

Horacio Calcaterra increpa a hincha

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ buscará imponerse como local contra un equipo que llega con la necesidad de recuperarse tras una serie de resultados adversos. A continuación, los detalles para seguir el encuentro

Dónde ver Cienciano vs Melgar

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín

El equipo de Pueblo Libre obtuvo la victoria sobre la USMP por decisión administrativa, lo que modificó la puntuación a pocos días de disputarse la novena jornada de la segunda fase

Así quedaría la tabla de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comité Electoral del CAL rechaza

Comité Electoral del CAL rechaza anular elecciones y proclamará a Gunther Gonzales como su representante en el JNE

TC programa audiencia exprés para revisar la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Adrián Villar: ¿Qué es la prisión preventiva y en qué casos se impone?

ENTRETENIMIENTO

Irma Maury, ‘Doña Nelly’ de

Irma Maury, ‘Doña Nelly’ de AFHS, relata el grave accidente doméstico que vivió: “Fue un proceso traumático para mí”

Ana Paula Consorte confirma ruptura con Paolo Guerrero: “No estamos juntos hace un buen tiempo”

Christian Domínguez se pronuncia tras reencuentro con su hija mayor en cumpleaños de su pequeña con Pamela Franco

El contundente mensaje de Ana Paula tras confirmar separación de Paolo Guerrero: “No tienes que moldearte para encajar”

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ en Esto es Guerra: Andy V apareció con cabello azul y Melissa Paredes lució uniforme

DEPORTES

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Jean Deza fichó por Sport Boys y le dedicó emotiva publicación a su madre fallecida: “Me dijiste que los sueños se cumplen”

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín