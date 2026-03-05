Cristiano pide calma pese a notable victoria de Sporting Cristal ante Carabobo por fase 3 ida de Copa Libertadores 2026: “La ventaja es peligrosa”

Cristiano se ha convertido en un futbolista fiable dentro de la planificación de Paulo Autuori. - Crédito: Sporting Cristal

Cristiano Da Silva es uno de los futbolistas más apreciados en Sporting Cristal y de los pocos que ha sabido poner al club del Rímac en la superficie de la Copa Libertadores 2026. Por eso su juicio de valor tiene mucha importancia dentro de un plantel que continúa acercándose, cada vez más, a la Fase de Grupos.

Un acorazado rendimiento suyo fue destacado para que Cristal saliera airoso en su primera prueba contra Carabobo, en la ciudad de Valencia, Venezuela. A pesar de que hubo un controvertido gol anulado por una previa mano suya, su desenvolvimiento fue más que correcto.

Cristiano es inamovible en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Es claro que el equipo, con Cristiano a la cabeza, se encuentra muy feliz por haber cumplido con éxito la asignatura: “La sensación es siempre la mejor. Ganamos el partido, es lo que nosotros buscábamos hoy. Incluso jugando fuera de casa, lo más importante es ganar siempre el partido”.

Aun así, Da Silva exhorta a la afición ‘rimense’ a mantener la calma y no pecar de confiados por la ligera diferencia favorable de la llave. Desde su lectura, un resultado como el cosechado en condición de visitante debe considerarse alarmante.

El cuadro peruano derrotó 1-0 con gol de Yoshimar Yotún en Venezuela. Ahora buscará su clasificación en Matute - Crédito: ESPN

“Ahora tenemos que tener más foco para ganar el partido de casa. Sí, la ventaja de 1-0 es siempre peligrosa, pero en casa nosotros tenemos que jugar nuestro fútbol y no pensar siempre en el partido que hacemos acá. Tenemos que olvidar que tenemos 1-0 acá y jugar como nunca”, reflexionó.

Finalmente, Cristiano espera que las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva, lugar elegido para desarrollar el desquite, luzcan repletas de simpatizantes ‘cerveceros’, ofreciendo un apoyo constante durante en transcurso del cotejo: "Es muy importante el apoyo de la gente.. Tengo certeza que el estadio va a estar lleno, como siempre ha sido. Y eso es lo más importante para nosotros“.

Yotún continúa marcando diferencias con Sporting Cristal. - Crédito: CONMEBOL Libertadores

Cristiano asentado

La directiva de Sporting Cristal identificó la urgente necesidad de reforzar el sector izquierdo de su defensa al inicio del nuevo periodo en la Liga 1. Tras evaluar múltiples alternativas, finalmente apostaron por la incorporación de Cristiano Da Silva.

Con una trayectoria de cuatro años en el fútbol brasileño, Da Silva tuvo su mejor paso por el Fluminense tras regresar del Sheriff Tiraspol. Su llegada a Perú marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional. El defensor desembarcó en el Rímac y rápidamente se adaptó al entorno del club.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en penales y avanzaron a la fase 3 del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

El arribo de Cristiano generó expectativas inmediatas entre los seguidores ‘celestes’, quienes valoraron su amplia experiencia internacional. Los hinchas de Sporting Cristal vieron en él una garantía para la defensa. El jugador respondió de inmediato a la confianza depositada.

El momento más destacado de su etapa en Sporting Cristal se presentó durante la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En el encuentro ante el Club 2 de Mayo, desempeñó un papel fundamental como marcador izquierdo. Su actuación fue sobresaliente a lo largo del partido. En la definición por penales, ejecutó su lanzamiento con eficacia y temple.

Cristiano experimenta un crecimiento exponencial. - Crédito: Sporting Cristal

En la proyección institucional, se prevé que Cristiano Da Silva se mantenga como una pieza inamovible en la defensa de La Florida. La directiva confía en que continúe integrando la línea defensiva por varios años más. Solo una propuesta atractiva del extranjero podría alterar estos planes.

Actualmente, Da Silva forma parte de la armada brasileña de los ‘cerveceros’ junto a Gabriel Santana y Felipe Vizeu. Este grupo de jugadores está llamado a aportar tanto en defensa como en la creación ofensiva.