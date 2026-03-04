Perú Deportes

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

El elenco ‘rimense’, sin la presencia de Santiago González, buscará dar el golpe sobre la mesa en Venezuela para soñar con la clasificación a la fase de grupos. Sigue las incidencias

Guardar
05:15 hsHoy

Sporting Cristal se medirá en condición de visitante frente a Carabobo FC de Venezuela hoy, miércoles 4 de marzo, en un encuentro correspondiente a la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El estadio Polideportivo Misael Delgado será el escenario de una contienda clave para intentar dar el primer golpe pensando en una clasificación a la fase de grupos.

05:15 hsHoy

Sporting Cristal viene de dejar fuera a 2 de Mayo de Paraguay en una frenética tanda de penales por 5-4. No obstante, en la Liga 1, la situación es diferente, debido a que los ‘rimenses’ están en la casilla 11 con cinco unidades.

Ahora, el técnico Paulo Autuori no tendrá a su plantel completo por las ausencias de Santiago González y Luis Abram (lesión), sumando a Maxloren Castro y Jair Moretti, quienes no viajaron a Venezuela tras la publicación de un polémico video. Gabriel Santana sí regresa a la convocatoria.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.
05:15 hsHoy

¿Cómo llega Carabobo FC?

Carabobo FC llegó a esta instancia de la Copa Libertadores luego de eliminar a Huachipato de Chile en partidos de ida y vuelta cuyo marcador general cerró en 3-1.

Sin embargo, en la liga venezolana, los ‘granates’ atraviesan por una irregularidad que los ubica en el sétimo lugar con siete puntos, a ocho de la punta. De todos modos, no han perdido en lo que va de la temporada y apuntan a seguir por ese invicto.

05:15 hsHoy

Sporting Cristal ante equipos venezolanos

Sporting Cristal ha encarado 19 partidos ante equipos venezolanos y cuenta con el siguiente saldo: nueve triunfos, seis derrotas y cuatro empates.

El último enfrentamiento de los ‘celestes’ con un conjunto ‘llanero’ fue el 30 de julio del 2019 ante Zulia FC en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aquella vez, los ‘cerveceros’ ganaron 3-2 con los goles Kevin Sandoval (x2) y Christofer Gonzales. Andrés Maldonado y Brayan Moya convirtieron para los ‘negriazules’, que terminaron avanzando de fase con el 1-0 de la ida.

Goles y resumen del triunfo 'celeste' por los octavos de final del certamen de Conmebol. (Video: Conmebol)
05:15 hsHoy

Sporting Cristal vs Carabobo FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Catriel Cabellos, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori

Carabobo FC: Lucas Bruera, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Alexander González, Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo, Joshuan Berríos, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías

05:14 hsHoy

Árbitro del Sporting Cristal vs Carabobo FC

El brasileño Ramón Abatti fue designado como árbitro principal para el encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo FC. El equipo arbitral se completa con Alex Ang y Neuza Back como asistentes, mientras que Paulo Zanovelli estará a cargo de la función de cuarto árbitro.

El control del VAR estará bajo la supervisión de Daiane Muniz, con el apoyo de Diego Pompo como asistente. El uruguayo Marcelo De León participará como asesor de árbitros para este compromiso.

El brasileño Ramon Abatti será
El brasileño Ramon Abatti será el árbitro del Sporting Cristal vs Carabobo FC por Copa Libertadores 2026. - créditos: REUTERS/Diego Vara
05:14 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo FC

El cotejo entre Sporting Cristal y Carabobo FC por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 contará con una amplia cobertura de transmisión en Sudamérica. ESPN emitirá el partido en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Colombia, Ecuador y Venezuela, la señal estará disponible a través de ESPN 2, mientras que en Chile se podrá ver mediante ESPN Premium. Para Argentina, la transmisión estará a cargo de FOX Sports.

Eso no es todo, ya que la plataforma de streaming, Disney+, también se encargará de la difusión para Sudamérica, al igual que para Centroamérica y México.

De la misma manera, la página web de Infobae Perú, hará la cobertura del partido desde la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.

05:14 hsHoy

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carabobo FC

El Sporting Cristal vs Carabobo FC se jugará el miércoles 4 de marzo en el estadio Polideportico Misael Delgado comenzará a las 17:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia arrancará a las 18:00 horas.

En Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile dará inicio a las 19:00 horas; mientras que México está pactado para las 16:00 horas. En España se desarrollará a las 23:00 horas.

Temas Relacionados

Sporting CristalCarabobo FCCopa Libertadoresperu-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

‘Celestes’ y ‘granates’ se darán cita en el Estadio Misael Delgado de Valencia. Los de Autuori precisan de un resultado positivo para sentenciar la serie en Lima. Conoce en qué plataformas y señales seguir el encuentro

Dónde ver Sporting Cristal vs

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ visitarán al cuadro venezolano con el objetivo de sacar ventajar y cerrar su clasificación a la etapa de grupos en condición de local. Revisa los horarios de este compromiso

A qué hora juega Sporting

Albania, la sucursal balcánica del fútbol italiano que apunta a hacer historia rumbo al Mundial 2026

Al menos cuatro futbolistas del equipo titular que suele enviar al campo de juego el entrenador Sylvinho militan en el torneo doméstico del ‘país de la bota’

Albania, la sucursal balcánica del

John Mercado sueña con integrar la selección de Ecuador en el Mundial 2026: “Vengo trabajando para estar en la lista final”

El joven extremo izquierdo va creciendo a raudales en el Sparta Praga. Espera que ese notable desempeño lo lleve a la Copa del Mundo. “Es algo lindo y maravilloso”, mencionó

John Mercado sueña con integrar

Alianza Atlético clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: goles y resumen del triunfo ante Deportivo Garcilaso

En partido único, el cuadro de Piura supo imponerse ante los cusqueños y marcó su continuidad en el torneo internacional. Solo debe esperar el sorteo para conocer a sus rivales en fase de grupos

Alianza Atlético clasificó a fase

ÚLTIMAS NOTICIAS

La salud mental de los

La salud mental de los docentes no da votos, pero es clave para el país

El verdadero desafío del talento joven peruano: cómo seguir avanzando en un mercado que no espera

Catherine Fulop contó cómo fue el nacimiento de su primera nieta: “Las contracciones empezaron en la cancha”

Rachel Weisz, el deseo y la ruptura: Vladimir llega a Netflix con drama psicológico, erotismo y una protagonista fuera de control

Vuelve la lluvia al AMBA y habrá alerta amarilla por tormentas en el centro y norte del país

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se prepara Los Ángeles

Cómo se prepara Los Ángeles para recibir el Mundial de fútbol 2026

El Pentágono identificó a los primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra de Irán

Detectaron irregularidades en un supermercado en Florida: alimentos con moho, suspensión de equipos y restricción de ventas

Mojtaba Khamenei, el hijo del ayatolá abatido por Israel y EEUU que podría ser el nuevo líder supremo de Irán

La aprobación de nuevas legislaciones extiende la energía solar enchufable en Estados Unidos

DEPORTES

Eduardo Coudet llegó a la

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para ser presentado como nuevo entrenador de River Plate

Orden, humedad y superstición: el insólito ritual de Steven Gerrard que lo convirtió en referente del fútbol mundial

Las confesiones del argentino Mattia Colnaghi antes de su debut en la Fórmula 3: por qué Red Bull le puede dar la chance en la F1

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos