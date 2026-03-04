Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se medirá en condición de visitante frente a Carabobo FC de Venezuela hoy, miércoles 4 de marzo, en un encuentro correspondiente a la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El estadio Polideportivo Misael Delgado será el escenario de una contienda clave para intentar dar el primer golpe pensando en una clasificación a la fase de grupos.
Sporting Cristal viene de dejar fuera a 2 de Mayo de Paraguay en una frenética tanda de penales por 5-4. No obstante, en la Liga 1, la situación es diferente, debido a que los ‘rimenses’ están en la casilla 11 con cinco unidades.
Ahora, el técnico Paulo Autuori no tendrá a su plantel completo por las ausencias de Santiago González y Luis Abram (lesión), sumando a Maxloren Castro y Jair Moretti, quienes no viajaron a Venezuela tras la publicación de un polémico video. Gabriel Santana sí regresa a la convocatoria.
Carabobo FC llegó a esta instancia de la Copa Libertadores luego de eliminar a Huachipato de Chile en partidos de ida y vuelta cuyo marcador general cerró en 3-1.
Sin embargo, en la liga venezolana, los ‘granates’ atraviesan por una irregularidad que los ubica en el sétimo lugar con siete puntos, a ocho de la punta. De todos modos, no han perdido en lo que va de la temporada y apuntan a seguir por ese invicto.
Sporting Cristal ha encarado 19 partidos ante equipos venezolanos y cuenta con el siguiente saldo: nueve triunfos, seis derrotas y cuatro empates.
El último enfrentamiento de los ‘celestes’ con un conjunto ‘llanero’ fue el 30 de julio del 2019 ante Zulia FC en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aquella vez, los ‘cerveceros’ ganaron 3-2 con los goles Kevin Sandoval (x2) y Christofer Gonzales. Andrés Maldonado y Brayan Moya convirtieron para los ‘negriazules’, que terminaron avanzando de fase con el 1-0 de la ida.
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Catriel Cabellos, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori
Carabobo FC: Lucas Bruera, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Alexander González, Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo, Joshuan Berríos, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías
El brasileño Ramón Abatti fue designado como árbitro principal para el encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo FC. El equipo arbitral se completa con Alex Ang y Neuza Back como asistentes, mientras que Paulo Zanovelli estará a cargo de la función de cuarto árbitro.
El control del VAR estará bajo la supervisión de Daiane Muniz, con el apoyo de Diego Pompo como asistente. El uruguayo Marcelo De León participará como asesor de árbitros para este compromiso.
El cotejo entre Sporting Cristal y Carabobo FC por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 contará con una amplia cobertura de transmisión en Sudamérica. ESPN emitirá el partido en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Colombia, Ecuador y Venezuela, la señal estará disponible a través de ESPN 2, mientras que en Chile se podrá ver mediante ESPN Premium. Para Argentina, la transmisión estará a cargo de FOX Sports.
Eso no es todo, ya que la plataforma de streaming, Disney+, también se encargará de la difusión para Sudamérica, al igual que para Centroamérica y México.
De la misma manera, la página web de Infobae Perú, hará la cobertura del partido desde la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.
El Sporting Cristal vs Carabobo FC se jugará el miércoles 4 de marzo en el estadio Polideportico Misael Delgado comenzará a las 17:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia arrancará a las 18:00 horas.
En Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile dará inicio a las 19:00 horas; mientras que México está pactado para las 16:00 horas. En España se desarrollará a las 23:00 horas.