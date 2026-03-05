Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del partido de vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV del partido de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Carabobo.

Sporting Cristal ha conseguido en Valencia una victoria crucial ante Carabobo FC por ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. A través de un tanto de penal convertido por Yoshimar Yotún, el equipo de Paulo Autuori se impuso y afrontará el encuentro de vuelta en Lima con la ventaja mínima. Los ‘celestes’ están a un paso de instalarse en la fase de grupos de la ‘gloria eterna’.

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día y hora confirmada del partido de vuelta

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y Carabobo FC está programado para el próximo miércoles 11 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. El horario pactado será a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador, una hora más tarde para quienes lo sigan desde Venezuela, Bolivia y Miami. En cambio, los espectadores de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil deberán estar atentos a las 19:00, momento en que comenzará el encuentro en esos países.

El duelo en el recinto de Alianza Lima definirá la llave por la tercera etapa y determinará al ganador que accederá a la etapa de grupos del torneo internacional.

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Carabobo FC estará disponible para el público de Perú y gran parte de Latinoamérica a través de ESPN y la plataforma Disney +. En Argentina, la transmisión será responsabilidad de FOX Sports, mientras que en Chile se podrá seguir mediante ESPN Premium.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su sitio web, incluyendo información previa, actualizaciones en tiempo real y declaraciones de los protagonistas. Los seguidores tendrán acceso inmediato a los momentos clave y a todos los detalles esenciales del encuentro, gracias a una plataforma diseñada para los apasionados del fútbol internacional.

El mediocampista peruano definió con calidad y abrió el marcador en Venezuela - Crédito: ESPN.

La última vez de Sporting Cristal como local en torneo internacional en Matute

La última vez que Sporting Cristal ejerció su localía en el estadio de Alianza Lima por un torneo internacional ocurrió el 30 de julio de 2019. En aquella ocasión, el equipo ‘celeste’ recibió al Zulia de Venezuela por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El club del Rímac optó por Matute debido a que el Estadio Nacional no estaba disponible por los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Aunque Sporting Cristal venció por 3-2 en un partido dramático, el resultado fue insuficiente para avanzar de ronda. Los goles del triunfo llegaron gracias a un doblete de Kevin Sandoval y un tanto de Christofer ‘Canchita’ Gonzales. Sin embargo, el equipo quedó eliminado por la regla del gol de visitante. En el partido de ida, los venezolanos ganaron 1-0, por lo que el marcador global terminó empatado 3-3, pero las dos anotaciones de la visita en La Victoria sentenciaron la suerte del conjunto peruano.

En busca de una nueva fase previa superada

Sporting Cristal firmó una campaña histórica en la fase previa de la Copa Libertadores 2023. El equipo que dirigía Tiago Nunes remontó una serie adversa ante Nacional de Paraguay con un contundente 5-1 en Lima. Posteriormente, eliminó a Huracán de Argentina gracias a un gol agónico de Irven Ávila en el último minuto del partido de vuelta.

El futbolista de 20 años inició la jugada del tanto agónico desde su campo hasta llegar a zona de peligro en la Copa Libertadores. (Video: ESPN)

Lograr esta clasificación garantiza una inyección económica vital para las arcas de la institución del Rímac. Por entrar a la fase de grupos, la CONMEBOL otorga un premio de 3 millones de dólares. A esta cifra se suman los montos obtenidos en las fases previas, que ascienden a 1.1 millones de dólares. En total, el club asegura un ingreso base de 4.1 millones de dólares, sin contar los bonos por mérito deportivo de 300 mil dólares por cada partido ganado en la serie de grupos.