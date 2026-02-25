Perú Deportes

Sporting Cristal ganó y acumuló millonario monto tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ vencieron 5-4 a 2 de Mayo en la tanda de penales y avanzaron de ronda, consiguiendo un fuerte ingreso económico

Guardar
Sporting Cristal ganó y acumuló
Sporting Cristal ganó y acumuló millonario monto tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal aseguró su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse 5-4 en la definición por penales ante 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau del Callao. El encuentro de vuelta finalizó sin goles, igualando 2-2 en el marcador global. Con esta victoria, el conjunto peruano avanzó en el certamen y sumó un importante premio económico otorgado por la Conmebol.

En la ida, los ‘celestes’ lograron un empate 2-2 en Paraguay. En la vuelta, impulsados por el apoyo de su hinchada, no pudieron vulnerar la portería de Ángel Martínez, pese a generar varias ocasiones de peligro. Así, la serie se definió desde el punto de penal en busca del pase a la siguiente etapa del certamen.

En los disparos desde los doce pasos, Cristal se recuperó tras el primer fallo de Cristian Benavente. Una intervención del arquero Diego Enríquez y un remate desviado de Ulises Coronel aseguraron su clasificación, desatando la celebración en el corazón del puerto chalaco.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Premio millonario para Sporting Cristal

Sporting Cristal accedió a la fase 2 de la Copa Libertadores tras finalizar en el tercer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 en la temporada anterior. Por alcanzar esa instancia, el club recibió 500 mil dólares, equivalentes a 1 millón 679 mil soles.

La reciente clasificación a la fase 3, tras superar a 2 de Mayo, le permitió sumar un nuevo premio de la Conmebol de aproximadamente 600 mil dólares (2 millones 15 mil soles). De esta manera, el equipo peruano acumula 1 millón 100 mil dólares en premios, cifra que representa 3 millones 694 mil soles.

Cristal podría incrementar sus ingresos si vence a Carabobo FC y logra avanzar a la fase de grupos de la Libertadores. En ese escenario, recibiría 3 millones de dólares, equivalentes a 10 millones 79 mil soles. En caso contrario, obtendría 900 mil dólares, es decir, 3 millones 23 mil soles, por meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal clasificó a la
Sporting Cristal clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Cristal chocará con Carabobo FC

Sporting Cristal afronta la etapa decisiva en su búsqueda por alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para lograrlo, tendrá que superar a Carabobo FC, equipo que avanzó tras dejar fuera a Huachipato de Chile con un marcador global de 3-1. En el primer encuentro, la escuadra venezolana se impuso como local por 1-0, y en el partido de vuelta obtuvo una victoria por 2-1 como visitante.

Los encuentros de Cristal están sujetos a confirmación por parte de la Conmebol. La ida se disputaría en Venezuela entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, mientras que la vuelta se jugaría en el estadio Miguel Grau del Callao el martes 10 o el jueves 12 de marzo. El equipo dirigido por Paulo Autuori definirá en casa su pase por segunda vez consecutiva.

Carabobo FC clasificó a la
Carabobo FC clasificó a la fase 3 tras vencer a Huachipato de visitante.

Actualmente, el equipo ‘celeste’ tiene como prioridad su próximo compromiso en la Liga 1, en la que se encuentra en la sexta posición con solo 5 puntos. Su siguiente encuentro será ante Sport Huancayo, el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas en el estadio IPD de la ciudad incontrastable, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura.

Temas Relacionados

Sporting CristalClub 2 de MayoCopa LibertadoresCarabobo FCperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del duelo por Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Tras eliminar a 2 de Mayo, los rimenses se medirán con el cuadro venezolano para definir la clasificación a la fase de grupos del torneo internacional. Conoce todos los detalles de la crucial serie

Sporting Cristal vs Carabobo: día,

Sporting Cristal vs 2 de Mayo, 5-4 en penales: resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase 3 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘rimense’ no logró concretar sus oportunidades durante el tiempo reglamentario y definió su clasificación en la tanda de penales. El próximo adversario será Carabobo de Venezuela

Sporting Cristal vs 2 de

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

El cuadro ‘blanco’ recibe al conjunto portugués con el objetivo de asegurar su lugar en los octavos de final, tras los incidentes protagonizados por Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni en la ida

A qué hora juega Real

Paulo Autuori hizo firme análisis tras clasificación de Sporting Cristal, y advirtió: “Si el club usa el cupo de extranjero, me voy”

El entrenador brasileño se pronunció por el triunfo de los ‘celestes’ en penales contra 2 de Mayo y emitió un mensaje a la directiva. También habló de Carabobo FC

Paulo Autuori hizo firme análisis

Antonio Rizola dejó duro comentario sobre Ysabella Sánchez tras Sudamericano: “La selección no puede tener una atacante con tres puntos”

El entrenador de la selección peruana de vóley se refirió al desempeño de ‘Chabelita’ durante su participación con Alianza Lima en el torneo internacional

Antonio Rizola dejó duro comentario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña reconoce llamadas a

César Acuña reconoce llamadas a Hernando de Soto: “Si me hubiera contestado, de repente diría que le pedí un ministerio”

José María Balcázar juramentó a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

José Jerí reaparece en supermercado: exmandatario fue visto haciendo compras con lentes oscuros y carrito en mano

Denisse Miralles revela por qué se frustró la designación de Hernando de Soto como premier: “Quería hacer cambios adicionales”

¿Qué pasó con Hernando de Soto? El economista fue anunciado como premier, pero no apareció en la juramentación

ENTRETENIMIENTO

Quién es Francesca Montenegro, novia

Quién es Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar y nueva implicada en la muerte de Lizeth Marzano

Preventa de entradas para Robbie Williams: link de compra, precios y cómo adquirirlas

Hermano de Lizeth Marzano sobre nuevas imágenes Adrián Villar: “¿Ahora que van a decir? ¿No estaba en shock?”

Monserrat Seminario habría engañado a Melcochita con su amigo y muestran video y chat: “Trató de fugarse 2 veces con él”

La cronología del antes y después del atropello de Liseth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo: ¿cuándo

Sporting Cristal vs Carabobo: ¿cuándo se jugarán los duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal vs 2 de Mayo, 5-4 en penales: resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase 3 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

Paulo Autuori hizo firme análisis tras clasificación de Sporting Cristal, y advirtió: “Si el club usa el cupo de extranjero, me voy”

Antonio Rizola dejó duro comentario sobre Ysabella Sánchez tras Sudamericano: “La selección no puede tener una atacante con tres puntos”