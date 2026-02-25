Sporting Cristal ganó y acumuló millonario monto tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal aseguró su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse 5-4 en la definición por penales ante 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau del Callao. El encuentro de vuelta finalizó sin goles, igualando 2-2 en el marcador global. Con esta victoria, el conjunto peruano avanzó en el certamen y sumó un importante premio económico otorgado por la Conmebol.

En la ida, los ‘celestes’ lograron un empate 2-2 en Paraguay. En la vuelta, impulsados por el apoyo de su hinchada, no pudieron vulnerar la portería de Ángel Martínez, pese a generar varias ocasiones de peligro. Así, la serie se definió desde el punto de penal en busca del pase a la siguiente etapa del certamen.

En los disparos desde los doce pasos, Cristal se recuperó tras el primer fallo de Cristian Benavente. Una intervención del arquero Diego Enríquez y un remate desviado de Ulises Coronel aseguraron su clasificación, desatando la celebración en el corazón del puerto chalaco.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Premio millonario para Sporting Cristal

Sporting Cristal accedió a la fase 2 de la Copa Libertadores tras finalizar en el tercer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 en la temporada anterior. Por alcanzar esa instancia, el club recibió 500 mil dólares, equivalentes a 1 millón 679 mil soles.

La reciente clasificación a la fase 3, tras superar a 2 de Mayo, le permitió sumar un nuevo premio de la Conmebol de aproximadamente 600 mil dólares (2 millones 15 mil soles). De esta manera, el equipo peruano acumula 1 millón 100 mil dólares en premios, cifra que representa 3 millones 694 mil soles.

Cristal podría incrementar sus ingresos si vence a Carabobo FC y logra avanzar a la fase de grupos de la Libertadores. En ese escenario, recibiría 3 millones de dólares, equivalentes a 10 millones 79 mil soles. En caso contrario, obtendría 900 mil dólares, es decir, 3 millones 23 mil soles, por meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Cristal chocará con Carabobo FC

Sporting Cristal afronta la etapa decisiva en su búsqueda por alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para lograrlo, tendrá que superar a Carabobo FC, equipo que avanzó tras dejar fuera a Huachipato de Chile con un marcador global de 3-1. En el primer encuentro, la escuadra venezolana se impuso como local por 1-0, y en el partido de vuelta obtuvo una victoria por 2-1 como visitante.

Los encuentros de Cristal están sujetos a confirmación por parte de la Conmebol. La ida se disputaría en Venezuela entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, mientras que la vuelta se jugaría en el estadio Miguel Grau del Callao el martes 10 o el jueves 12 de marzo. El equipo dirigido por Paulo Autuori definirá en casa su pase por segunda vez consecutiva.

Carabobo FC clasificó a la fase 3 tras vencer a Huachipato de visitante.

Actualmente, el equipo ‘celeste’ tiene como prioridad su próximo compromiso en la Liga 1, en la que se encuentra en la sexta posición con solo 5 puntos. Su siguiente encuentro será ante Sport Huancayo, el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas en el estadio IPD de la ciudad incontrastable, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura.