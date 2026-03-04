Perú Deportes

Antonio Rizola explicó por qué Ysabella Sánchez destaca en Liga Peruana de Vóley, a diferencia del Sudamericano: “Hay muchos factores”

El entrenador de la selección peruana analizó el desempeño de ‘Chabelita’ con Alianza Lima en la última competencia internacional

El técnico de la selección peruana de vóley se refirió al rendimiento de la punta de Alianza Lima. Créditos: De Una / Ovación

Antonio Rizola brindó declaraciones sobre diversos temas y volvió a referirse a Ysabella Sánchez, una de las jugadoras con mayor proyección del vóley peruano. El entrenador brasileño explicó por qué la atacante de Alianza Lima no logró destacar en el Sudamericano de Clubes, a diferencia de su desempeño en la Liga Peruana de Vóley.

El entrenador ya se había referido a ‘Chabelita’ días antes, expresando sorpresa por su rendimiento en la competencia internacional. Por este motivo, fue consultado nuevamente sobre la jugadora en una entrevista reciente con el programa de YouTube De Una de Radio Ovación.

Sobre el tema, respondió: “Ysabella para mí jamás salió de la selección, estuvo con nosotros todo el tiempo y sufrió una intervención quirúrgica. Se destacó en el Sudamericano de clubes del año pasado, clasificó al Mundial y fue la jugadora destacada de Alianza”.

Rizola explicó que Sánchez no pudo replicar su desempeño de la Liga Peruana en el Sudamericano porque las rivales ya la conocían, lo que incrementó el nivel de dificultad en los partidos. También, manifestó que otros factores influenciaron para que no brille como en la edición pasada del certamen continental.

“Ahora, el hecho es que en el campeonato de este año, Alianza fue el equipo en el que ella e Yllescas tuvieron más oportunidad de jugar, excluyendo a la líbero, Esmeralda. Ella tuvo dificultades frente a los equipos brasileños porque todos ya la conocían y la esperaron como la única peruana en la cancha. Recibió una marcación más evidente y cerrada. Un atleta depende de muchos factores: la semana, el entrenamiento, los días, el momento en el campeonato. Cuando enfrenta una dificultad diferente a la habitual en el torneo, sí puede afectar”, sentenció.

Antonio Rizola señaló el motivo
Antonio Rizola señaló el motivo por el que Ysabella Sánchez no destacó en el Sudamericano de Clubes de Vóley.

En una entrevista con Latina Deportes, Rizola expresó su sorpresa por el desempeño de Sánchez y señaló que la selección peruana de vóley no podía contar con una atacante que sumara solo 4 puntos en un torneo internacional. Estas declaraciones generaron polémica en redes sociales, especialmente entre los seguidores de Alianza Lima, quienes salieron en defensa de la jugadora.

"En la selección nacional no se puede contar con una punta principal que sume solo tres puntos. No es responsabilidad de ella. Ysabella está progresando y mostrando una notable mejoría, pero la armadora siempre buscará a la jugadora que atraviesa su mejor momento", manifestó el técnico luego de la participación de las ‘blanquiazules’ en el Sudamericano.

El técnico brasileño analizó la performance de la atacante de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley. (Latina Deportes)

Rizola sobre el poco protagonismo de las voleibolistas peruanas

Antonio Rizola también expresó su insatisfacción con la participación de las voleibolistas peruanas en el Sudamericano de Clubes, y respaldó en parte las declaraciones de la entrenadora Natalia Málaga respecto a la presencia de extranjeras y la falta de oportunidades para las nacionales en la Liga Peruana de Vóley.

La participación de las atletas peruanas fue mucho más limitada de lo que esperaba. Considero que podrían haber jugado más, especialmente en los partidos que no eran decisivos, entre equipos peruanos o contra equipos brasileños. Para mí, cualquiera de los tres equipos con suficientes jugadoras peruanas podría haber enfrentado a otros rivales sin la necesidad de extranjeras en cancha. Esto no es una crítica a los entrenadores, ya que cada uno tiene su propio plan, sus ideas y sus razones. Existen muchos factores detrás de estas decisiones", expresó.

Finalmente, Rizola dejó en claro que “la observación de que no vi a ninguna jugadora peruana destacarse de manera sobresaliente no es una crítica hacia ellas, ya que forman parte de toda esa estructura y no pueden actuar de otra manera. No pueden ir al entrenador a pedir entrar a jugar, esas situaciones son muy complicadas. Tampoco es una crítica hacia ellas, sé que siempre dan lo mejor. Actualmente percibo a la atleta peruana mucho más profesional que hace dos años”.

El técnico de la selección peruana realizó una pequeña crítica sobre la falta de protagonismo de las deportistas nacionales en el certamen internacional. (De Una / Ovación)

