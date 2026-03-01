Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

La entrenadora de Géminis fue tajante sobre las pocas oportunidades que hay para las jugadoras nacionales. (Latina TV)

La semana resultó positiva para Natalia Málaga y su equipo, Deportivo Géminis. Superaron 3-1 a Universitario de Deportes, uno de los conjuntos líderes, y luego ganaron 3-0 a Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Tras estos resultados, la entrenadora dirigió un mensaje a las voleibolistas peruanas.

Málaga comenzó hablando sobre el crecimiento del campeonato nacional, haciendo un pedido especial: “Me gustaría ver muchas más jugadoras peruanas. Hay varias extranjeras en muchos equipos y eso limita las oportunidades para las peruana”, exclamó en una reciente entrevista con Latina Deportes.

La estratega peruana afirmó que sus compatriotas pueden aprender de las extranjeras, pero las animó a desarrollar mayor espíritu competitivo para destacar. “Todo depende de su actitud y ambición por superarse. Deben preguntarse: ¿por qué no estoy yo en ese lugar? ¿Por qué está ella? Eso impulsa la mejora. Así pasó en Italia. Al principio hubo muchas extranjeras, incluidas peruanas, argentinas y brasileñas. Ahora, el nivel en Italia es muy alto”, señaló.

Natalia remarcó la necesidad de que surjan nuevas referentes en el voleibol nacional: “Al final, cuando terminen figuras como Clarivett (Yllescas), Diana de La Peña, Karla Ortiz o Miriam (Patiño), ¿quién quedará? Las demás deben empoderarse y esforzarse por lo que les gusta. Nadie les va a regalar nada. Si quieren jugar, que les cueste esfuerzo, sacrificio y dedicación. Si no, es mejor buscar otro camino”, expresó.

También, señaló que el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley dependerá del apoyo que se reciba por parte de la empresa privada: "Aquí, los auspiciadores no pagan lo suficiente. Si quieren una liga más fuerte y profesional, deben confiar y apoyar más, sobre todo a las jugadoras locales, y mantener algunos refuerzos extranjeros para elevar el nivel de competencia".

Málaga, asimismo, destacó la importancia de los técnicos en la formación de las jugadoras peruanas. “Es clave el rol del entrenador para exigir a las atletas y fomentar un carácter competitivo entre compañeras. Si no compites, ¿para qué juegas? Primero hay que ganarse un lugar en la cancha y luego enfrentarse al rival, siempre buscando crecer y dejar un legado”, sostuvo.

Natalia Málaga advirtió a jugadoras nacionales ante aumento de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley.

Málaga sobre sus detractores

Por otro lado, Natalia Málaga analizó el reciente triunfo ante Universitario y las estrategias empleadas para lograrlo. “Quien conoce de vóley sabe qué opciones puede tener y si van a dar resultado, porque a veces se improvisa y el desenlace no es el esperado. Ese era el desafío que tenía por delante. Por la forma en que venía jugando Universitario, necesitaba reforzar mis puntos débiles y aprovechar las debilidades del rival. Son alternativas que se presentan y se analizan”, explicó.

Además, se refirió a las críticas de quienes cuestionan su capacidad estratégica y la acusan de limitarse a motivar al equipo. “Muchos dicen que no sé analizar, dirigir o hacer nada, así que, según ellos, fue cuestión de suerte. Hablo, grito e incluso insulto, pero eso me da más ganas y energía para demostrar lo contrario”, afirmó.

Géminis ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones de la segunda fase, lo que, por ahora, lo llevaría a enfrentar al quinto clasificado en la siguiente instancia. De mantenerse esta ubicación, el equipo dirigido por Natalia Málaga se mediría con Regatas Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Con este panorama, ajusta su preparación y apunta a cerrar la etapa regular con solidez.