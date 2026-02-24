Antonio Rizola dejó duro comentario sobre Ysabella Sánchez tras Sudamericano: “La selección no puede tener una atacante con tres puntos”

El técnico brasileño analizó la performance de la atacante de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley. (Latina Deportes)

Antonio Rizola, tras destacar a Esmeralda Sánchez, emitió críticas sobre la actuación de Ysabella Sánchez en el Sudamericano de Clubes de Vóley, certamen en el que Alianza Lima finalizó en la tercera posición. El entrenador de la selección peruana brindó detalles sobre la limitada participación de la jugadora conocida como ‘Chabelita’.

En una reciente entrevista con el programa Somos Vóley de Latina Deportes, Rizola manifestó que Sánchez no pudo brillar en el certamen internacional porque su levantadora Maria Alejandra Marin priorizó el juego con las extranjeras Maeva Orle y Yanlis Féliz.

“El rendimiento no fue tan alto como esperaba, ya que las extranjeras, Féliz y Maeva, recibieron más balones y tuvieron más oportunidades de definir. En algunos partidos, cuando ella ingresó, sumó tres o cuatro puntos en lugar de siete”, fue lo primero que dijo el brasileño ante la consulta de los periodistas.

Rizola expresó sus dudas sobre ese rendimiento, aunque aclaró que no se trata de una observación personal hacia ‘Chabelita’, sino de un análisis del contexto. “En la Selección Nacional no se puede contar con una punta principal que sume solo tres puntos. No es responsabilidad de ella. Ysabella está progresando y mostrando una notable mejoría, pero la armadora siempre buscará a la jugadora que atraviesa su mejor momento. No recibió tantos balones como se esperaba y no tuvo tantas oportunidades para definir. Esto no es una crítica hacia ella", apuntó.

Su crítica al rendimiento de las peruanas en el Sudamericano

Antonio Rizola generalizó el cuestionamiento hacia las deportistas peruanas en el Sudamericano de Clubes de Vóley. El técnico de la ‘bicolor’ no se mostró muy contento con el poco protagonismo de las jugadoras nacionales, a pesar de la participación de tres equipos como Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima.

El brasileño argumentó con estadísticas, señalando que “si observa el desempeño general, yo estaba supervisando y esa era mi función. ¿Cuántos puntos logran las jugadoras peruanas en bloqueo, ataque y contraataque? Solo en dos partidos una peruana alcanzó cinco puntos en ataque; en otro encuentro también sumó cinco. El promedio era de tres puntos, incluso dos en un set".

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima deberá voltear la página a su participación en el Sudamericano de Clubes, donde quedó tercero, pero no logró la tan ansiada clasificación al Mundial por segunda vez consecutiva. Las ‘blanquiazules’ se medirán con Universitario de Deportes por la octava jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Este compromiso está pactado para el domingo 1 de marzo a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, que está ubicado en el distrito de Villa El Salvador y lucirá abarrotado por la gran presencia de hinchas de ambas escuadras. Por el momento, no hay información sobre la venta de entradas.

Este enfrentamiento será una revancha para Alianza y Universitario, debido a que los ‘íntimos’ perdieron en mesa por un mal cambio del técnico Facundo Morando y las ‘cremas’ cayeron de forma aparatosa en la cancha con un resultado (3-0). Los dos conjuntos querrán ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo doméstico.

Ysabella Sánchez se perfila como titular en la escuadra ‘victoriana’ para este importante cotejo ante la ‘U’. La punta peruana se ve beneficiada por las regulaciones de extranjeras que existen en el campeonato nacional, las cuales solo permiten tres foráneas en cancha de forma simultánea, a diferencia del Sudamericano.