Nueva campaña veterinaria gratuita para este sábado 13 de junio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los servicios abarcan desparasitación interna y externa y vacunación antirrábica como medidas de prevención sanitaria - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos de los vecinos del distrito. La jornada se realizará este sábado 13 de junio en el parque N.° 1, ubicado en la urbanización Rosario del Norte, con atención programada desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., según informó la comuna.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios básicos de salud animal y reforzar prácticas de cuidado responsable en los hogares. De acuerdo con el municipio, el punto de atención funcionará por orden de llegada y se brindará orientación a los asistentes sobre el manejo adecuado de sus mascotas.

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La campaña comenzará a partir de las 9 horas hasta las 13 h o agotar stock - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

La actividad incluirá los siguientes servicios:

Desparasitación interna y externa: aplicación de tratamiento para controlar parásitos intestinales y externos, según el caso.

Vacunación antirrábica: inmunización preventiva contra la rabia, enfermedad zoonótica de alto riesgo.

Corte de uñas: recorte higiénico para evitar lesiones y molestias en las patas.

Limpieza de oídos: aseo básico para reducir acumulación de cera y riesgo de infecciones.

Charla sobre tenencia responsable de mascotas: recomendaciones sobre alimentación, vacunación, control veterinario y convivencia.

Se recomienda a los asistentes acudir con anticipación, ya que en este tipo de campañas suele registrarse una alta afluencia de público. El objetivo es ordenar la atención y reducir tiempos de espera, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

No es la primera vez que la municipalidad organiza este tipo de eventos. En ocasiones anteriores, campañas similares convocaron a numerosos vecinos y generaron una respuesta amplia por parte de la comunidad, lo que impulsó a mantener este tipo de acciones gratuitas como parte de sus actividades.

La campaña se llevará a cabo este sábado 13 de junio - Créditos: Magnific.

Campaña veterinaria gratis

La Municipalidad de San Isidro informó que este sábado 13 de junio realizará una campaña veterinaria gratuita para vecinos que busquen atenciones preventivas para sus mascotas. La actividad se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el parque Manuel Vicente Villarán, ubicado en la calle Luis Felipe Villarán, cuadra 10.

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Según precisó la comuna, el ingreso será por orden de llegada. El registro se habilitará hasta las 12:00 p. m., mientras que la atención continuará hasta la 1:00 p. m., con el objetivo de organizar la demanda y completar los servicios previstos durante la jornada.

Entre las prestaciones anunciadas figuran la vacunación antirrábica, la desparasitación interna y externa con spray antipulgas, además de corte de uñas y limpieza de oídos, orientadas a reforzar la prevención de enfermedades y el cuidado cotidiano de perros y gatos.

El municipio también difundió recomendaciones de seguridad para la asistencia al parque. En especial, solicitó que quienes acudan con perros grandes lleven bozal y correa para evitar incidentes y facilitar el control dentro del espacio público.

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Beneficios de las campañas gratis

Acceso a servicios veterinarios básicos sin costo para familias con presupuesto limitado.

Prevención de enfermedades transmisibles mediante vacunación y desparasitación oportunas.

Reducción de riesgos para la salud pública al controlar zoonosis como la rabia.

Detección temprana de problemas comunes a través de revisiones rápidas e indicaciones.

Mejora del bienestar animal con cuidados de higiene como corte de uñas y limpieza de oídos.

Promoción de la tenencia responsable con orientación sobre alimentación, control y manejo.

Disminución de infestaciones por pulgas y parásitos en hogares y espacios comunitarios.

Fortalecimiento del vínculo vecinal y de la participación en actividades municipales.