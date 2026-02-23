Tabla final del Sudamericano de Clubes 2026: así quedó la clasificación general con Alianza Lima en el podio

Alianza Lima se subió al podio del Sudamericano de Clubes 2026. Crédito: CSV

El Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 llegó a su desenlace con una tabla final que reflejó el poderío brasileño, pero también el crecimiento sostenido de los equipos peruanos en el escenario continental. La competencia, que reunió a los principales campeones y representantes de la región, dejó como gran campeón a Sesi Bauru, que además aseguró su presencia en el próximo Mundial de Clubes.

El conjunto brasileño se quedó con el título sudamericano tras vencer en sets corridos a Osasco en la gran final, firmando así su primera consagración internacional. Con autoridad y un rendimiento sólido de principio a fin, Sesi impuso condiciones en el partido decisivo y celebró un logro histórico para su institución.

Osasco, que también mostró un alto nivel a lo largo del certamen, debió conformarse con el segundo lugar, aunque también cumplió con el objetivo de asegurar su boleto al campeonato mundial. De esta manera, Brasil volvió a marcar la pauta en el vóley sudamericano, colocando a sus dos representantes en lo más alto de la clasificación.

En el tercer escalón del podio se ubicó Alianza Lima. El cuadro ‘blanquiazul’ cerró el torneo con una victoria convincente por 3-1 sobre la Universidad San Martín en el duelo por la medalla de bronce. Tras caer en semifinales ante Sesi, el equipo íntimo supo reponerse y mostró carácter para subirse al podio, consolidando una campaña que lo posiciona entre los mejores del continente por segundo año consecutivo.

Es el primer título sudamericano del cuadro brasileño. Mucha emoción en el coliseo de Villa El Salvador - Crédito: Latina.

El Polideportivo Lucha Fuentes se convirtió en el epicentro de una verdadera celebración del vóley sudamericano, con nueve equipos de la región como protagonistas de un certamen que continúa elevando su exigencia competitiva año tras año. Esta trigésima novena edición dejó un balance positivo, tanto por la organización como por el nivel mostrado en la cancha, y culminó con desenlaces acordes a lo que se anticipaba en la previa.

Tabla final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Con Alianza Lima en el podio y tres equipos peruanos entre los cinco mejores, el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 cerró su edición en Lima con una actuación destacada para el país anfitrión. Así quedó la tabla final tras el desenlace del certamen continental:

Tabla final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Crédito: FPV

Tres equipos peruanos en el Top 5

San Martín culminó en la cuarta posición, completando una destacada actuación peruana en el campeonato. El hecho de que dos clubes nacionales hayan alcanzado las semifinales y terminado entre los cuatro primeros confirma el avance competitivo de la Liga Peruana. Además, tanto la USMP como Alianza Lima demostraron que pueden plantarse y competir de igual a igual ante potencias como Sesi y Osasco

La quinta casilla fue para Regatas Lima, que también dejó una imagen positiva en el torneo. Con ello, Perú logró ubicar a tres equipos dentro de los cinco primeros lugares, una señal clara del protagonismo que tuvo el país en esta edición del Sudamericano.

La tabla final quedó conformada de la siguiente manera: Sesi Bauru (1°), Osasco (2°), Alianza Lima (3°), Universidad San Martín (4°), Regatas Lima (5°), Boston College (6°), Olympic de Bolivia (7°), Banco República de Uruguay (8°) y UVIV de Ecuador (9°).

Regatas terminó en el quinto puesto del torneo continental. - créditos: Regatas Lima

En las últimas posiciones se ubicaron Olympic, Banco República y UVIV, equipos que también sumaron experiencia internacional en un torneo de alta exigencia. Su presencia evidenció la diversidad de federaciones participantes y el crecimiento del vóley femenino en distintos puntos de la región.

El balance general deja como conclusión un dominio brasileño contundente, pero también un avance significativo del vóley peruano, que logró instalar a sus clubes en instancias decisivas y pelear de igual a igual frente a potencias tradicionales. Con la clasificación de Sesi y Osasco al Mundial de Clubes 2026, el foco ahora se trasladará al ámbito global, mientras que en Perú queda la satisfacción de haber sido protagonista y de seguir acortando distancias en el escenario sudamericano.