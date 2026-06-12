Sandra Ostos apunta a seguir creciendo en Alianza Lima y obtener el tetracampeonato: “Siento que puedo y quiero lograr más”

El tricampeonato de Alianza Lima ya es una página que el equipo ha dejado atrás y Sandra Ostos lo ha explicado de la mejor manera: las aspiraciones ahora apuntan a un nuevo campeonato y seguir haciendo historia. Crédito: X Movistar Deportes.

Luego de varios años defendiendo la camiseta de Circolo Sportivo Italiano, Sandra Ostos decidió asumir el reto de incorporarse a Alianza Lima, el club del que es hincha desde pequeña. La apuesta terminó siendo inmejorable: conquistó la Liga Peruana de Vóley, celebró el tricampeonato ’blanquiazul’ y formó parte de un equipo que también dejó huella a nivel internacional con su participación en el Mundial de Clubes y el Campeonato Sudamericano.

Sin embargo, para la punta de 28 años, el camino recién comienza. Aunque cumplió un papel importante dentro de la rotación de Facundo Morando, especialmente como alternativa desde el banco de suplentes en momentos clave de la temporada, considera que todavía tiene mucho más por ofrecer dentro de la cancha.

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“Puedo seguir trabajando, puedo seguir escalando, porque creo que todos aspiramos, los deportistas y seres humanos, a más. En lo personal estoy muy feliz y muy orgullosa, pero siento que puedo lograr más y quiero lograr más”, expresó en diálogo con ’Se formaron las parejas’.

Sandra Ostos, clave en la rotación de Alianza Lima. - Crédito: Alianza Lima

La atacante de 1.78 metros fue una pieza valiosa para el esquema íntimo gracias a su capacidad para cambiar la dinámica de los partidos cuando ingresaba desde la banca. No obstante, Ostos deja entrever que sus objetivos para la próxima campaña pasan por asumir un rol más protagónico y continuar desarrollando todo su potencial.

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En el plano colectivo tampoco oculta sus ambiciones. Luego de celebrar el tricampeonato, la voleibolista ya piensa en extender la hegemonía ’blanquiazul’ en el voleibol peruano. “El objetivo colectivo es ser tetracampeonas; y en lo personal, seguir creciendo como deportista y seguir estando para mi equipo”, afirmó.

Una hincha dentro del campo

Más allá de los resultados deportivos, la temporada tuvo un significado especial para Ostos por el vínculo emocional que mantiene con la institución victoriana. Su identificación con Alianza Lima es pública desde hace años. La jugadora ha acompañado al equipo de fútbol desde las tribunas y nunca ocultó su pasión por los colores de la escuadra ’íntima’.

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Por eso, vestir la camiseta del club y levantar un título tuvo un valor difícil de describir. “Para mí en lo personal es un sueño. Todo el mundo lo sabe porque lo reconoce siempre. Ha sido un año muy importante para nosotras, con lo del Mundial, con el tema del Sudamericano. Estoy muy feliz ahora que se nos dio el resultado de ser tricampeona. Yo soy campeona con el equipo de mis amores”, señaló.

Las 'íntimas' se impusieron 25-17 en el tercer parcial ante Olva Latino. (Video: Latina)

La atacante también recordó las dificultades que afrontó el plantel a lo largo de la campaña, marcada por un calendario exigente debido a los compromisos internacionales. “Fue una temporada muy dura porque se sabe que Alianza tuvo que adelantar partidos, pero en ningún momento tuvimos una para”, comentó.

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Ese sentido de pertenencia explica también su deseo de permanecer durante muchos años más en La Victoria. “Si Dios quiere, muchos años más. Todos los que pueda estar en el equipo de mis amores”, concluyó.

Tras una primera campaña llena de emociones, títulos y experiencias inéditas, Sandra Ostos ya piensa en el siguiente desafío. El tricampeonato quedó atrás y el objetivo ahora es claro: seguir creciendo individualmente y ayudar a que Alianza Lima continúe escribiendo una de las etapas más exitosas de su historia reciente.