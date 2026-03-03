Perú Deportes

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

El cuadro ‘azulgrana’ tendrá al difícil tarea de revertir el 4-0 de la ida sufrida en Madrid. Los ‘colchoneros’, por su lado, jugarán con la desesperación y presión del rival. Conoce los horarios del encuentro

Hoy, martes 3 de marzo, Barcelona recibirá al Atlético Madrid en el estadio Camp Nou por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026. El encuentro, que ha generado gran expectativa, enfrenta a dos de los clubes más importantes del fútbol europeo, ambos con un objetivo claro: alcanzar la final del torneo español.

El plantel ‘azulgrana’ llega a este compromiso en una situación límite, tras sufrir una dura derrota por 4-0 en el partido de ida disputado en Madrid. La ventaja obtenida por el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone obliga al equipo catalán a realizar una hazaña para revertir la eliminatoria ante su afición. Según el formato actual de la competición, la regla del gol de visitante ha sido eliminada, lo que significa que, en caso de empate en el marcador global al finalizar los 90 minutos, se jugará una prórroga. Si la igualdad persiste, la definición será por penales.

La presión sobre el Barcelona es máxima. El equipo dirigido por el técnico alemán Hansi Flick necesita no solo ganar el partido, sino hacerlo por una diferencia de al menos cuatro goles para igualar la serie y forzar el tiempo extra. A pesar de la complejidad del reto, el entrenador transmitió un mensaje de confianza en la previa: “Es difícil pero no imposible. Debemos creer que somos capaces de remontar, dar todo los 90 minutos”, afirmó Flick en conferencia de prensa, dejando en claro que el objetivo del vestuario es pelear hasta el final.

Por el lado de los madrileños, el empate o incluso una derrota por hasta tres goles de diferencia les permitirá acceder a la final. Simeone, con la experiencia que lo caracteriza en instancias decisivas, remarcó el perfil competitivo que espera de sus dirigidos frente a un rival que, según sus palabras, “es muy competitivo, con un juego ofensivo y abierto”. El entrenador argentino subrayó: “Este tipo de partidos necesitamos jugarlo con talento, personalidad y sobre todo determinación”, anticipando un planteamiento que buscará administrar la ventaja sin renunciar al ataque.

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

El encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid está programado para iniciar a las 21:00 horas locales en España. Para los aficionados de América Latina y Estados Unidos, el partido comenzará a las 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y en la ciudad de Miami; a las 16:00 horas en Venezuela y Bolivia; y a las 17:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

El Camp Nou será el escenario en el que los locales buscarán una remontada que quedaría registrada como una de las más recordadas en la historia reciente de la Copa del Rey. La afición ‘blaugrana’ agotó las entradas en las primeras horas posteriores a la apertura de la venta, lo que garantiza un ambiente de máxima exigencia para ambos equipos.

El historial reciente entre ambos equipos muestra enfrentamientos de alta tensión y resultados ajustados, lo que alimenta la expectativa de un duelo intenso en el Camp Nou. En la presente temporada, el Barça ha demostrado fortaleza como local, mientras que el Atlético ha consolidado su imagen de equipo sólido en instancias decisivas.

Las declaraciones de los técnicos y la preparación de ambos planteles reflejan la importancia del encuentro, que definirá al segundo finalista de la Copa del Rey 2026 y podría marcar un punto de inflexión para cualquiera de los dos proyectos deportivos en curso.

