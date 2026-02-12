Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey Este jueves el club azulgrana y el equipo rojiblanco vuelven a enfrentarse en unas semifinales de la competición copera

Los jugadores del Barça se niegan a saltar al campo (EFE)

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras en unas semifinales de Copa del Rey. Los de Hansi Flick acuden a la cita tras superar en la ronda anterior al sorpresivo Albacete, mientras que los rojiblancos accedieron a semifinales tras golear por 0-5 al Betis en Sevilla. Ahora, se dan cita en el Metropolitano como primer duelo para cerrar la ronda en el Camp Nou. Dos grandes que vuelven a medirse en la competición copera, un encuentro que ya se ha producido en más de una ocasión, aunque hace 26 años el Barça diera plantón a los madrileños.