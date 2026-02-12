España Deportes

Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club rojiblanco y el equipo azulgrana

Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (Europa Press)

La Copa del Rey 2026 ya vive sus semifinales, con el FC Barcelona y el Atlético de Madrid enfrentándose de nuevo tras su duelo de la pasada temporada. Entonces, el Barça avanzó a la final tras empatar en Montjuic y ganar en el Metropolitano. Este año, el primer partido será en el estadio Riyadh Air Metropolitano este jueves 12 de febrero, con la vuelta en el Camp Nou.

18:48 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Los rojiblancos y los azulgranas se enfrentan en semifinales de Copa del Rey con el estadio Metropolitano como primer escenario

Un partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (EFE/Enric Fontcuberta)

La Copa del Rey 2026 ha alcanzado una de sus fases más atractivas con la disputa de las semifinales, donde cuatro equipos históricos del fútbol español buscan un lugar en la gran final. En una de las llaves destaca el derbi vasco, un enfrentamiento de alto voltaje entre el Athletic Club y la Real Sociedad, dos equipos con una larga tradición y una rivalidad regional que trasciende lo deportivo. Tras él, llegaba otro destacado duelo: FC Barcelona - Atlético de Madrid, que tendrá lugar este jueves 12 de febrero en el estadio Metropolitano.

Leer la nota completa
18:47 hsHoy

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Este jueves el club azulgrana y el equipo rojiblanco vuelven a enfrentarse en unas semifinales de la competición copera

Los jugadores del Barça se niegan a saltar al campo (EFE)

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras en unas semifinales de Copa del Rey. Los de Hansi Flick acuden a la cita tras superar en la ronda anterior al sorpresivo Albacete, mientras que los rojiblancos accedieron a semifinales tras golear por 0-5 al Betis en Sevilla. Ahora, se dan cita en el Metropolitano como primer duelo para cerrar la ronda en el Camp Nou. Dos grandes que vuelven a medirse en la competición copera, un encuentro que ya se ha producido en más de una ocasión, aunque hace 26 años el Barça diera plantón a los madrileños.

Leer la nota completa
18:32 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a las semifinales de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Un duelo que bien podría ser la final, con dos protagonistas de primera línea, que ya se enfrentaron la pasada edición en la misma ronda.

