Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey

La Copa del Rey 2026 ha alcanzado una de sus fases más atractivas con la disputa de las semifinales, donde cuatro equipos históricos del fútbol español buscan un lugar en la gran final. En una de las llaves destaca el derbi vasco, un enfrentamiento de alto voltaje entre el Athletic Club y la Real Sociedad, dos equipos con una larga tradición y una rivalidad regional que trasciende lo deportivo. Tras él, llegaba otro destacado duelo: FC Barcelona - Atlético de Madrid, que tendrá lugar este jueves 12 de febrero en el estadio Metropolitano.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a las semifinales de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Un duelo que bien podría ser la final, con dos protagonistas de primera línea, que ya se enfrentaron la pasada edición en la misma ronda.