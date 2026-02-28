Antonio Spinelli respalda el crecimiento de la selección femenina y apunta a que Perú será respetado en el continente

Antonio Spinelli se rinde ante el potencial de la futbolista peruana. Crédito: FPF.

Antonio Spinelli tomó las riendas de la selección peruana femenina en septiembre de 2025. Tras su paso por el Chivas de México, el estratega argentino asumió el reto de transformar el balompié nacional. Bajo su mando, el equipo ya disputa la Liga de Naciones de la Conmebol, donde ocupa la séptima posición con tres puntos. Este puntaje es fruto de un resultado histórico: el triunfo por 3-1 ante Chile en Cusco, ciudad que fue un aliado clave para romper una racha de 19 años sin victorias oficiales.

En declaraciones para ‘DSports’, el ‘Tano’ mostró optimismo sobre el futuro del grupo. “Perú tiene todo para ser una selección respetada en el continente. Llegamos para hacernos cargo del femenino no solo la mayor, sino también las juveniles como coordinación para ser parte de un proyecto de mediano a largo plazo”, consignó el técnico de 44 años.

Spinelli destacó la infraestructura que la Federación Peruana de Fútbol puso a su disposición, como el predio exclusivo para la categoría. “Me encontré con una federación con muchas ganas de crecer, de trabajar. Tener un lugar así a disposición, si lo trabajamos a conciencia puede tener resultados más adelante, pero hay que trabajar con mucha pasión, compromiso y responsabilidad”, añadió.

Finalmente, el entrenador hizo énfasis en el talento local. Para él, el aspecto mental es la tarea pendiente en el proceso hacia los puestos de clasificación mundialista. “Tenemos muchas ganas que Perú muestre lo que siento que tiene y estamos trabajando para eso. Creo que internamente no son conscientes del potencial que tiene la jugadora peruana”, concluyó el ex DT de Racing Club. El objetivo es claro: pelear por los dos cupos directos al Mundial o las dos plazas de repesca.

Selección peruana apuesta por Cusco

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) designó como escenario local al Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco para los juegos de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. De momento, la decisión ha rendido frutos.

En la ‘Ciudad Imperial’, el equipo de Spinelli se repuso de la derrota por 4-1 en el estreno de esta competencia. Ante Chile, Perú se impuso por un marcador de 3-1 con una actuación estelar de Raquel Bilcape.

El recinto cusqueño se mantendrá como sede local a lo largo de todo el certamen. La selección peruana busca capitalizar su geografía accidentada, una estrategia que incluso podría replicarse en el equipo masculino.

Próximo reto

Perú apunta a dejar atrás el revés que representó caer por un holgado 6-0 en Venezuela y deberá hacer prevalecer su localía para sumar nuevamente de a tres. Su próximo rival en el proceso clasificatorio será Uruguay. El compromiso está pactado para el 10 de abril de 2026 a las 16:00 horas de Perú.

La última vez que peruanas y uruguayas se midieron, el elenco oriental se llevó la victoria. El duelo correspondió a la segunda jornada de la Copa América. Con gol de Belén Aquino, la ‘charrúas’ se hicieron con la victoria en julio del año pasado.

El fixture oficial de Perú en la Liga de Naciones Femenina.

Conviene mencionar que Perú será local nuevamente luego del compromiso ante el representativo uruguayo. En el Cusco, cuatro días más tarde, peruanas y paraguayas se medirán por la fecha 5 de la Liga de Naciones de la Conmebol.

Para disfrutar de este compromiso que tendrá lugar en el Estadio Garcilaso de la Vega, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.